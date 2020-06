Michał Dworczyk: LGBT próbuje sterroryzować tych, którzy mają inne spojrzenie

LGBT to neobolszewizm? Szef Kancelarii Premiera uważa, że „ideologia LGBT agresywnie próbuje wkraczać w różne sfery naszego życia”. - Jest próba sterroryzowania tych ludzi, którzy mają inne spojrzenie na wychowanie seksualne, sprawy światopoglądowe. Jest próba zastraszenia w taki sposób, żeby nie mówić o tym i przyjąć jedną wizję świata, którą prezentuje środowisko LGBT – uważa minister. Dworczyk zaznacza, że nie ma zgody na to, żeby różne „głośne” środowiska, które noszą na sztandarach np. kwestię wczesnej seksualizacji dzieci, terroryzowały innych i narzucały swój ton w szkołach czy w ogóle w edukacji. Pytany przez Beatę Lubecką o posła PiS Przemysława Czarnka, który uznał, że „osoby LGBT nie są równe normalnym ludziom”, Michał Dworczyk odpowiada, że wypowiedź ta była „niefortunna” i nie powinna paść. Zaznacza jednocześnie, że nie ma powodów, by wyrzucać Czarnka z Prawa i Sprawiedliwości.

"Dla jednych najważniejsza jest karta LGBT a dla innych Karta Rodziny"

Wypowiedzi Andrzeja Dudy cytują międzynarodowe media? - Pan prezydent z szacunkiem podchodzi do wszystkich Polaków natomiast jednoznacznie podkreśla wartości, na których stara się budować swoją prezydenturę – tłumaczy szef KPRM. Jego zdaniem „dla jednych najważniejsza jest Karta LGBT, podpisana przez Rafała Trzaskowskiego a dla innych Karta Rodziny, którą ostatnio podpisał Andrzej Duda”. - Na tym polega wolność i demokracja, że mamy prawo do swoich przekonań, możemy o nich mówić i możemy podczas wyborów przedstawiać je wyborcom. To oni podejmują decyzję przy urnach – komentuje gość Radia ZET.

Szef KPRM o oświadczeniu majątkowym żony premiera: To nie jest tak, że mąż może nakazać coś żonie a żona mężowi

- Wtedy, kiedy wejdzie takie prawo w życie. Ustawa, którą przyjęła obecna większość parlamentarna, jest w tej chwili w Trybunale Konstytucyjnym – mówi Michał Dworczyk, pytany o to, kiedy Mateusz Morawiecki opublikuje oświadczenie majątkowe żony. - W związku małżeńskim mąż to mąż i ma swoje życie i zobowiązania a kobieta to kobieta i również ma swoje zobowiązania. To nie jest tak, że mąż może nakazać coś żonie a żona mężowi – dodaje szef Kancelarii Premiera.

Powrót do obostrzeń? "Możliwe, jeśli epidemia zacznie przybierać na sile. Epidemia nie wygasła, ale jest pod kontrolą"

- Oczywiście, zawsze jest możliwa sytuacja, w której jeśli epidemia zaczęłaby przybierać na sile, pewne obostrzenia zostaną przywrócone – zapowiada szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk w internetowej części programu. - Na bieżąco spotykamy się w ramach Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - dziś o 12:00 kolejne spotkanie – i analizujemy przyrost zachorowań, wysłuchujemy opinii ekspertów, wirusologów, lekarzy. Na tej podstawie podejmowane są decyzje związane z epidemią – dodaje minister. Gość Beaty Lubeckiej podkreśla, że epidemia nie wygasła. - Cały czas jest i pewnie będzie obecna, ale najważniejsze jest to, że jest ona pod kontrolą – ocenia Dworczyk. Jego zdaniem zlekceważenie epidemii może być bardzo niebezpieczne.

Dworczyk: Tusk nerwowo korzysta z mediów społecznościowych i trwoni kapitał polityczny

Pytany o Donalda Tuska i jego wymianę twitterową z prezydentem, Michał Dworczyk odpowiada, że były premier „przyzwyczaił nas, że w ostatnich miesiącach coraz bardziej nerwowo korzysta z mediów społecznościowych i trwoni niewątpliwy kapitał polityczny, który zdobył”. - Jeśli chodzi o dbanie o polski wizerunek za granicą – Tusk powinien skierować słowa sam do siebie. Nieprawdziwymi wypowiedziami, wpisami na TT czy FB buduje nieprawdziwy obraz Polski – uważa gość Radia ZET.

"Jeśli chodzi o wydolność organizmu i wytrzymałość to rzeczywiście premier jest wyjątkowy"

Skąd tak duże zaangażowanie Mateusza Morawieckiego w kampanię Andrzeja Dudy? – To zaangażowanie nie koliduje z obowiązkami prezesa Rady Ministrów. Jest jednym z najbardziej pracowitych polityków, jakich znam. Potrafi pracować po 20 godzin dziennie – komentuje szef KPRM. - Jeśli chodzi o wydolność organizmu i wytrzymałość to rzeczywiście premier jest wyjątkowy – dodaje Dworczyk. Podkreśla, że premier poza wykonywaniem obowiązków szefa rządu jest również politykiem i bardzo ważną postacią w obozie Zjednoczonej Prawicy.

"Nie ma to zbyt wiele wspólnego z klasą"

Gość Radia ZET był również pytany o byłą szefową sztabu Andrzeja Dudy, która w rozmowie z TVN24 zdradziła, że bliżej jej do Rafała Trzaskowskiego niż do urzędującego prezydenta. - Jej wybór. W moim przekonaniu nie ma to zbyt wiele wspólnego z klasą, którą powinna zachować osoba, zaangażowana niedawno w kampanię głowy państwa – komentuje Michał Dworczyk.

Dworczyk: Zarobki na poziomie ok. 10 tys. złotych

Zarobki? Szef KPRM zdradza, że zarabia ok. 10 tys. złotych. - Wiceminister zarabia ok. 6,5 tys. złotych, minister zarabia ok. 8,5 tys. Jeżeli minister jest również parlamentarzystą, to jest to kwota ok. 10 tys. złotych – tłumaczy.

