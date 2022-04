Pytany przez Beatę Lubecką o ambasadora Siergieja Andriejewa, który grozi Polsce, że Moskwa zemści się za blokadę kont ambasady Rosji, Gość Radia ZET odpowiada: - Jesteśmy przygotowani na różnego rodzaju odpowiedzi ze strony rosyjskiej. - Będziemy się dostosowywać do bieżącej sytuacji – zapewnia minister. Dlaczego ambasador Rosji wciąż nie został wyrzucony z Polski? - Utrzymujemy kanały komunikacji z Rosją. One mogą nam się przydać w przyszłości – komentuje Michał Dworczyk. Szef KPRM przyznaje, że Polska i tak jest liderem, jeśli chodzi o liczbę wydalonych rosyjskich dyplomatów. - Jesteśmy na pierwszym lub drugim miejscu – dodaje polityk.

"Użycie taktycznej broni nuklearnej jest jednym ze scenariuszy"

Pytany testy rakiety balistycznej, które rozpoczęła Rosja, Michał Dworczyk ocenia, że to jest rodzaj demonstracji. - Rosja bardzo często w sposób demonstracyjny próbuje prezentować rozwój swojego uzbrojenia, wykorzystywać w polityce międzynarodowej swój potencjał nuklearny, strasząc inne kraje tym, że posiada broń nuklearną, że jest zdeterminowana – komentuje minister. Dworczyk ocenia, że Rosja przegrywa dziś politycznie na wszystkich frontach i jest „Pariasem w polityce międzynarodowej”. Dopytywany przez prowadzącą o to, czy realne jest użycie przez Rosjan taktycznej broni jądrowej, Gość Radia ZET odpowiada, że nie można wykluczyć żadnego scenariusza, a ten również jest rozpatrywany przez analityków. - Gdyby Rosja nie mogła osiągnąć celów militarnych środkami konwencjonalnymi, to użycie taktycznej broni nuklearnej na terenie Ukrainy jest jednym ze scenariuszy – zaznacza polityk.

Dopytywany o to, na co przygotowują się ukraińskie władze – z którymi szef KPRM często rozmawia – Michał Dworczyk odpowiada, że „wszyscy czekają na to, aż tak naprawdę rozpocznie się ofensywa rosyjska w Donbasie”. Podkreśla, że pełnoskalowa ofensywa jeszcze się nie zaczęła. - Wiele osób twierdzi, że to może być rozstrzygające starcie, jeśli chodzi o ten etap wojny – komentuje minister. Dworczyk dodaje, że większość ukraińskich polityków jest przekonana, że to będzie długi konflikt, a starcie na wschodzie Ukrainy wcale jej nie zakończy.

więcej wkrótce...

RadioZET/MA