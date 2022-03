Michał Dworczyk ujawnia: To Polska ochrania i dowozi Ukraińców na negocjacje z Rosjanami

- Na teren Polski wjeżdża delegacja ukraińska [pociągiem – red.], jest kwestia zabezpieczenia i my pomagamy im dotrzeć w miejsce [na Białoruś – red.], gdzie toczą się negocjacje – opisuje gość Beaty Lubeckiej. Szef KPRM zaznacza, że tak było podczas pierwszych negocjacji Ukraina-Rosja, podczas drugich i zapowiada, że będzie tak w przypadku kolejnych.

- Rzeczywistość powiedziała „sprawdzam”. Rzeczy, które wydawały nam się niemożliwe dzieją się na naszych oczach – mówi Dworczyk. Minister podkreśla, że trzeba liczyć się z tym, że Federacja Rosyjska będzie wysyłała na zachód Europy dywersantów, szpiegów, osoby, które mają realizować tu swoje zadania na korzyść Kremla, a przeciw np. Polsce lub innym europejskim krajom. - Chciałem podziękować opozycji, która w 99 proc. zachowuje się bardzo odpowiedzialnie, nie powiela fake newsów, nie ma wypowiedzi, które wzbudzałyby niepokój w społeczeństwie – zaznacza Michał Dworczyk.

Dopytywany o atak Rosji na elektrownię atomową w Zaporożu, gość Beaty Lubeckiej odpowiada: - Sądzę, że Putin jest dziś w takiej sytuacji, kiedy widzi, że nie jest w stanie uzyskać zakładanych celów wojskowych, więc nie mogąc pokonać bohatersko broniących się ukraińskich oddziałów, zaczął operację zastraszania. Jego zdaniem „musimy liczyć się z tym, że będzie wzrastała liczba ataków rakietowo-artyleryjskich na obiekty cywilne na Ukrainie”. - To ma być próba zastraszenia i złamania ducha ludności cywilnej na Ukrainie. Można pokonać regularne oddziały, ale 40 mln kraju nie da się opanować – ocenia szef Kancelarii Premiera.

Sankcje? Zdaniem Gościa Radia ZET już zaczynają działać. - Im dłużej będą stosowane, tym bardziej będą odczuwane przez Rosjan, tym bardziej będzie niezadowolenie w społeczeństwie rosyjskim – uważa Michał Dworczyk. Minister ocenia, że Władimir Putin musi brać pod uwagę wewnętrzne problemy, które mogą być konsekwencją społecznego buntu.

Michał Dworczyk: Mamy ponad 600 tys. uchodźców z Ukrainy. Miejsca noclegowe? Ćwierć miliona, ale możemy zwiększyć. Jesteśmy zdeterminowani

- Mamy ponad 600 tys. uchodźców z Ukrainy. To dane z dzisiejszej nocy. Łącznie z Ukrainy wyjechało ponad milion osób, ponad 50 proc. z nich trafiło do Polski – mówi w Radiu ZET Michał Dworczyk. Szef Kancelarii Premiera wyjaśnia, że w hotelach, obiektach mieszkalnych jest przygotowanych ponad ćwierć miliona miejsc, które zabezpieczyło MSWiA. – Zajętych jest ponad 20 tys. miejsc. Pozostała rzesza przyjechała do rodzin i znajomych, którzy lokują ich u siebie – tłumaczy Gość Radia ZET. Minister zapowiada, że „gdyby była potrzeba zwiększenia tej bazy, to byśmy to zrobili”. - Jesteśmy na to przygotowani – zapewnia.

Szef KPRM: Musimy liczyć się z kolejną falą uchodźców

- Musimy liczyć się z tym, że nastąpi moment, kiedy pojawi się kolejna fala uchodźców – zapowiada Michał Dworczyk. – W uproszczeniu - to nie będą osoby, z którymi łatwiej mogliśmy sobie poradzić – dodaje. Minister zaznacza, że pierwsza fala już przeszła, a na granicach praktycznie zniknęły kolejki. - Sytuacja jest całkowicie opanowana i uporządkowana – zapewnia polityk. Dworczyk zapowiada, że „każda osoba, która ucieka z Ukrainy przed wojną otrzyma w Polsce pomoc”. - Jesteśmy zdeterminowani, żeby pomóc wszystkim – mówi Gość Radia ZET.

RadioZET/MA