- Odkładając na bok zgiełk polskich sporów, słyszymy od kanadyjskiego obserwatora, że polska władza postępuje z opozycją w sposób uderzająco podobny do manipulacji, jakich padał ofiarą pan Nawalny w Rosji – dodaje członek senackiej komisji, która zajmuje się nagłaśnianiem i wyjaśnianiem sprawy inwigilacji systemem „Pegasus”. Kamiński tłumaczy, że podczas wczorajszego posiedzenia komisji, ekspert Citizen Lab potwierdził, że śledzenie senatora KO miało związek z jego aktywnością polityczną. - Usłyszeliśmy kolejny dowód na to, że w Polsce ta broń cybernetyczna Pegasus prawdopodobnie była używana niezgodnie z przeznaczeniem – mówi gość Beaty Lubeckiej. Zdaniem wicemarszałka Senatu, system ten jest przeznaczony do zwalczania wrogów państwa, czyli terrorystów, a nie do gromadzenia dowodów ewentualnych przestępstw popełnianych przez obywateli swojego państwa. Powód, dla którego Citizen Lab zainteresowało się Polską? - Panowie stwierdzili, że na cybernetycznej mapie aktywności ze zdumieniem dostrzegli, że na całym świecie jest jeden operator systemu „Pegasus”, który głównie zajmuje się obywatelami własnego państwa. I na tym tle wyróżnia się Polska – komentuje Gość Radia ZET. - Polski operator Pegasusa „Orzeł Biały” zajmuje się prawie wyłącznie obywatelami Polski – dodaje.

Kamiński: Prezesi NIK potwierdzili swój udział

Wicemarszałek Senatu zapowiada, że na dzisiejszy posiedzeniu komisji ds. Pegasusa pojawią się: były i obecny prezes Najwyższej Izby Kontroli. Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, czego będą chcieli dowiedzieć się od Mariana Banasia i Krzysztofa Kwiatkowskiego, jej gość odpowiada: - Zarówno za poprzedniego, jak i obecnego prezesa Izba badała finansową stronę zakupu tego systemu i pod dwoma kierownictwami stwierdza, że doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych. - O sprawach dotyczących czysto formalnej, budżetowej, prawnej kwestii afery Pegasusa, dot. naszych wspólnych pieniędzy – o tym dziś będziemy rozmawiać – zapowiada Michał Kamiński.

„Nie wybieram się, by wygłaszać monologi do portretu Jarosława Kaczyńskiego”

Jarosław Kaczyński przed senacką komisją? – Bardzo chcielibyśmy móc porozmawiać z panem premierem. Jeśli nie przyjdzie, to rozmowa będzie z nim utrudniona, bo ja nie wybieram się, by wygłaszać monologi do portretu Jarosława Kaczyńskiego – komentuje członek komisji. Podkreśla, że „w czasie, kiedy Pegasus był prawdopodobnie zakupywany i prawdopodobnie zaczął być używany, pan prezes Kaczyński był zwykłym posłem”. Kto następny? - Pytanie, które chętnie zadałbym premierowi Morawieckiemu: pojawia się u mnie podejrzenie, że być może pan premier Morawiecki nic nie wiedział o tej sprawie [zakupu Pegasusa – red.]. Być może cała sprawa wydania 25 mln odbyła się za plecami premiera – mówi Kamiński. Zaznacza również, że prawo nakłada na każdego polskiego urzędnika obowiązek współpracy z komisjami senackimi i sejmowymi.

więcej wkrótce...

RadioZET/MA