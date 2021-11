Odnosi się w ten sposób do nowelizacji ustawy o ochronie granicy. Według jej założeń, w obszarze przygranicznym będą mogli przebywać dziennikarze, ale to komendant Straży Granicznej będzie udzielał takich pozwoleń. - Są dziennikarze, którzy podkładają mikrofon i żądają danych osobowych od funkcjonariuszy. Czy to jest normalne? – komentuje Gość Radia ZET. - Widziałem, co działo się 2 dni temu na granicy. Zrobienie tak, że róbcie, co chcecie, no nie może tak być. Z całym szacunkiem dla dziennikarzy – ocenia Wójcik.

Zdaniem Gościa Radia ZET, sytuacja na granicy jest „ekstraordynaryjna”. - To, co działo się kilka dni temu… Ja nie życzę sobie, żeby ktokolwiek rzucał w polskiego funkcjonariusza kamieniami czy butelkami. Jeśli ktoś uważa, że to normalna sytuacja, to chcę powiedzieć, że nie – zaznacza polityk Solidarnej Polski. - Mieliśmy okazję widzieć fizyczny atak na naszych funkcjonariuszy. Ja sobie tego nie życzę jako polski minister – podkreśla.

Polewanie migrantów wrzątkiem? „To co, mamy wpuścić, zaprosić, kwiatami i czekoladą przywitać tych ludzi?!”

Pytany o radnego Solidarnej Polski ze Szczecina Dariusza Mateckiego, który pisze o polewaniu migrantów wrzątkiem, Michał Wójcik odpowiada: - Nie podoba mi się to, ale to co, mamy wpuścić, zaprosić, kwiatami i czekoladą przywitać tych ludzi?! Zdaniem ministra Wójcika, „jeśli granica jest zagrożona, to ludzie popierają działania rządu”.

- Dziś w Warszawie będzie komisarz sprawiedliwości UE. To wielki błąd Unii Europejskiej i to problem Unii, która jak zwykle spóźniona, reaguje po czasie – tak z kolei Michał Wójcik ocenia unijne działania ws. polsko-białoruskiej granicy. - A reaguje dziś m.in. tak, że jest humanitarna pomoc, bo zapowiedzieli to migrantom na granicy. I tu Łukaszenka może tylko przyklasnąć – dodaje gość Beaty Lubeckiej.

Pracodawca sprawdzi szczepienie pracownika? Michał Wójcik: Poselski projekt jest mniej restrykcyjny. To poważny dylemat

- Odbyła się wczoraj dyskusja w Solidarnej Polsce. Były różne głosy. Od takich, że nie możesz się nie zaszczepić, do takich, że ja mam prawo zrobić to, co mi się podoba – mówi Gość Radia ZET Michał Wójcik, pytany o poselski projekt ustawy, zgodnie z którym pracodawca będzie mógł sprawdzić, czy pracownik jest zaszczepiony. - To bardzo poważny dylemat. Musimy wyważyć interesy. Z jednej strony są prawa i wolności obywatelskie, z drugiej strony mamy bardzo poważną sytuację, jeśli chodzi o covid – komentuje minister w Kancelarii Premiera. Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, czy Solidarna Polska poprze ten projekt, polityk odpowiada, że posłowie będą się odnosili, jak zobaczą projekt na stole. - Na razie znamy tylko założenia. Wersja rządowa istotnie różni się od wersji, która ma być położona przez grupę posłów. Z tego, co wiem ustawa nie jest aż tak restrykcyjna – mówi Michał Wójcik. - Pytanie, czy dojdzie do istotnego naruszenia stosunku pracy, czy wejdzie to w stronę wolności obywatelskich, czy nie – dodaje Gość Radia ZET.

więcej wkrótce...

RADIOZET/MA