Dlaczego nie będzie tych miliardów dla Polski? - Ludzie w Brukseli, którzy decydują o KPO, to manipulanci, oszukują, zabrali te pieniądze Polakom, mają fobię na punkcie Polaków – uważa wiceprezes Solidarnej Polski. Jego zdaniem, poza tym szefowa Komisji Europejskiej jest „przyjaciółką, koleżanką Donalda Tuska i to ona mówi przed gremiami: Donald, chciałabym cię widzieć w fotelu premiera”. Dopytywany przez Bogdana Rymanowskiego o to, czy uważa, że szef PO ustala z Ursulą von der Leyen blokadę pieniędzy dla Polski, jego gość odpowiada: - To ma bardzo duże znaczenie. - Von der Leyen decyduje o uruchomieniu środków, jest blisko związana z Tuskiem, łamie bezstronność. Logika podpowiada mi, że nie jest zainteresowana, by środki odblokować – dodaje minister w Kancelarii Premiera.

- Pieniędzy nie ma ich z przyczyn czysto politycznych – podkreśla Michał Wójcik.

- Nie wykonaliście umowy – komentuje Bogdan Rymanowski.

- Pieniędzy nie ma, bo rząd się nie podoba. To jedna, wielka ściema dotycząca praworządności – uważa Gość Radia ZET.

Polityk zapewnia, że Polska „nie ma już gdzie się cofnąć”. - Został zrobiony bardzo daleko idący ukłon w stronę Komisji Europejskiej, zrobił go prezydent i rząd polski”. - Zmieniliśmy Izbę Dyscyplinarną. To nie jest tak, że polski system dyscyplinarny będzie określany w Brukseli i najlepiej, by sędziowie byli poza ramami prawnymi – dodaje Wójcik.

- Skończył się czas, że wszystko już wolno robić w Brukseli. Nie będzie już tak, jak było przez ostatnich kilka lat, że wszystko można było robić i nikt nikomu nic nie zrobił w Brukseli – mówi minister w Kancelarii Premiera i wiceprezes Solidarnej Polski.

Wybory we Włoszech? - Życzyłbym sobie bardzo dobrej współpracy. Jest ona już w Parlamencie Europejskim. Pani Meloni jest osobą 0-1. Bardzo mi się to podoba. Ma jednoznaczne stanowisko, choćby ws. adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Ma bardzo zbieżny punkt widzenia z Solidarną Polską – mówi Michał Wójcik. Jego zdaniem Giorgia Meloni już i tak „bardzo pomogła UE, która nie jest dziś tą Unią, do której wstępowaliśmy”. - Nie ma równości, sprawiedliwości, są państwa gorszej kategorii. Urzędnicy unijni mówili tak w Polsce w czasie spotkań – komentuje gość Radia ZET.

„Robią aferę z niczego”

Pytany o rozprawę przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości ws. Pegasusa, minister odpowiada, że się nie obawia. - Nie było nigdy nadużywania jakichkolwiek systemów, jakimi dysponują służby, niezgodnych z przepisami prawa działań, które miałyby być wymierzone w obywateli – zapewnia Michał Wójcik. Dopytywany o to, dlaczego w takim razie rządzący nie chcieli spotkać się z członkami komisji PE w tej sprawie, minister ocenia, że „to działanie jest bardzo upolitycznione”. - Po drugiej stronie występują osoby, które aktywnie uczestniczą w działaniach opozycji i robią aferę z niczego – zaznacza.

Wójcik: Jedna lista to całkowita ściema

Opozycja zapowiada, że rozliczy rząd Zjednoczonej Prawicy? - Od 7 lat to słyszę. Problem polega na tym, że jeszcze rok będzie opozycja, a potem być może 8 lat będą w opozycji – komentuje wiceszef Solidarnej Polski. Jego zdaniem opozycja „miota się od ściany do ściany, mówi o jakiejś jednej liście, a przecież to całkowita ściema, oszukiwanie swojego elektoratu”. - O jakiej jednej liście rozmawiamy? Widać, że Tusk to przegrał, kłócą się wewnętrznie. Żaden jednej listy nie będzie – mówi Gość Radia ZET.

Michał Wójcik zapowiada zmiany dot. opieki naprzemiennej: Kary płacone na rzecz Skarbu Państwa

- Przygotowywany jest przeze mnie projekt. Chodzi o kary pieniężne, które płacone są dziś na rzecz drugiej strony. Chciałbym, by były płacone na rzecz Skarbu Państwa – zapowiada Michał Wójcik w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Minister dodaje, że „jeśli dochodzi do sporu pomiędzy rodzicami dziecka, jeśli jedna ze stron nie chce wydać dziecka, wbrew rozstrzygnięciu sądu, to dziś kara pieniężna jest płacona na rzecz drugiej osoby, która to wnioskuje” i tu potrzebne są zmiany.

Gość Bogdana Rymanowskiego zapowiada również pomoc dla rolników „w pewnych polach”. – Współpracujemy z Januszem Kowalskim, mój projekt jest gotowy. Pomoc rolnikom, by nie byli okradani przez kontrahentów. Chodzi o środki finansowe, które powinny być za różnego rodzaju towary – mówi minister. Kowalski – właściwy człowiek na właściwym miejscu? - Już godzinę po nominacji zadzwonił do mnie i powiedział: panie ministrze, Michał jakie masz pomysły dot. rolników? Ja mówię: słuchaj, stary masz gotowy bardzo dobry projekt ustawy, na który rolnicy czekają. Pracujemy nad nim – opowiada Michał Wójcik.

- Za wzrost cen energii odpowiadają różne czynniki, ale kluczowe są 2: wojna na Ukrainie i chaotyczna, nieodpowiedzialna polityka prowadzona w Brukseli – ocenia polityk Solidarnej Polski. - Jest decyzja, by wszelkimi środkami ściągać węgiel do Polski. To jest robione. Jestem przekonany, że węgla nie zabraknie. Rozmawiałem z różnymi ministrami, uczestniczę w posiedzeniach Rady Ministrów i to nie jest bagatelizowany temat – zapewnia minister Wójcik.

Polska traci na członkostwie w UE, jak uważa Janusz Kowalski? – Janusz Kowalski, którego bardzo cenię, prawidłowo często diagnozuje sytuację w UE. Chodzi o to, by być w UE, ale w innej pozycji – nie jesteśmy żadnym popychadłem dla byle kogo. Dla nikogo – komentuje Wójcik z Solidarnej Polski.

- Nie ma żadnej wojny Ziobro-Kukiz. Jest analizowany prezydencki projekt dot. sędziów pokoju. Należy go odczytywać szerzej, także w kontekście projektu resortu sprawiedliwości dot. spłaszczenia w sądach. Zostanie wysłane zaproszenie, jak będzie wiadomo, jak resort odniesie się do tych wszystkich propozycji – mówi Gość Radia ZET.

Minister zdradza również, że bardzo lubi śpiewać:

RadioZET/MA