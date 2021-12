- Trwają czynności. Sprawdzane są jego oświadczenia majątkowe i doniesienia medialne. Kto sprawdza? Odpowiednie instytucje. Te, które w państwie się tym zajmują. CBA? To jedna z odpowiednich instytucji – mówi w Radiu ZET wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, pytany o to, dlaczego Łukasz Mejza pozostaje w rządzie.

Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, czy prokuratura – na wniosek Lewicy – zajmie się sprawą wiceministra sportu, Gość Radia ZET odpowiada, że prokuratura zajmuje się każdym doniesieniem, tym „z pewnością” również. Ile może potrwać wyjaśnianie sprawy Mejzy? - Chciałbym, żeby to było jak najszybciej. Tyle, ile potrzeba czasu na zweryfikowanie stanów faktycznych oświadczeń poszczególnych osób – komentuje wiceminister sprawiedliwości. Jego zdaniem każda informacja, która pojawia się w przestrzeni medialnej i dotyczy Łukasza Mejzy, wymaga wyjaśnienia.

„Żerowanie na ludzkiej tragedii jest czymś obrzydliwym. Szokuje mnie to i oburza”

- Mamy oświadczenie pana Mejzy kontra doniesienia medialne, wszystkich oburzające, bo żerowanie na dzieciach, na chorobach ludzkich i ludzkiej tragedii zawsze jest czymś obrzydliwym – mówi Michał Woś. Polityk podkreśla, że informacje nt. wiceministra go „bulwersują” i „szokują”. - Oczekuję ich pilnego sprawdzenia i wyjaśnienia, bo wymaga to pilnej interwencji – dodaje wiceszef resortu sprawiedliwości. Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, czy Łukasz Mejza nie powinien być zawieszony do czasu wyjaśnienia sprawy, jej gość odpowiada: - Po każdej informacji medialnej mamy od razu kogoś dymisjonować?.

Czy wiceminister sportu i turystyki pozostaje w rządzie tylko dlatego, że to na nim „wisi” sejmowa większość? - Zjednoczona Prawica ma w tej chwili większość, która liczy więcej, niż 1 osoba – komentuje wiceminister Woś i zaznacza: - Wprowadziliśmy taki standard w polityce, że moralność jest czymś niezwykle ważnym i na pewno ta moralność będzie na pierwszym miejscu, a nie jakieś względy polityczne.

Michał Woś: UE jest w procesie federalizowania się. Chce zabrać Polakom możliwość decydowania o sobie

- Bijemy na alarm, że Unia Europejska właśnie jest w procesie federalizowania się, czyli odbierania kompetencji państwom narodowym. Chcą zabrać Polakom możliwość decydowania o sobie i przekazać te kompetencje do Brukseli – ocenia Gość Radia ZET, wiceprezes Solidarnej Polski Michał Woś. Jego zdaniem niemiecka umowa koalicyjna „wprost zakłada stworzenie federacji europejskiej”. – A żeby to powstało, to muszą być zniszczone państwa narodowe – podkreśla Woś.

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej każdym kolejny orzeczeniem rozszerza kompetencje Unii wbrew traktatom i z tym mamy do czynienia chociażby przy tzw. ocenie praworządności w Polsce – uważa wiceminister sprawiedliwości. Jego zdaniem w UE obowiązują podwójne standardy. - Co wolno wojewodzie, to nie tobie… Polacy nie po to walczyli tyle lat o niepodległość, o suwerenność. Owszem, nasze miejsce jest w Unii Europejskiej, geopolitycznie korzystne, ale w UE, w której jesteśmy traktowani podmiotowo, a nie jak neokolonia – komentuje Gość Radia ZET.

- Wśród projektów skierowanych do KPRM jest też projekt ustawy o Sądzie Najwyższym, który zakłada zmianę struktury SN, w tym zmianę modelu dyscyplinarnego sędziów – mówi wiceminister sprawiedliwości, pytany w internetowej części programu „Gość Radia ZET” o to, kiedy zostanie zlikwidowana Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. Michał Woś tłumaczy, że „zmiana sposobu prowadzenia postępowań dyscyplinarnych wiąże się ze zmianą w tym, co nazywamy Izbą Dyscyplinarną”. Wiceszef resortu sprawiedliwości podkreśla, że ponadto „trwają jeszcze ostatnie rozmowy i uzgodnienia, ale nie z ośrodkiem premierowskim, tylko z Kancelarią Prezydenta i jego otoczeniem”. - Bardzo intensywne rozmowy. Finalizacja? Chcielibyśmy jak najszybciej – dodaje polityk Solidarnej Polski. Michał Woś nie sądzi, by zmiany te udało się wprowadzić do końca roku.

- Nie uważam, że szczepienia na covid to powinien być obowiązek. Powinniśmy robić wszystko, żeby to była twarda zachęta – mówi polityk. Pytany o małe zainteresowanie szczepieniami, Woś odpowiada, że „pan minister Dworczyk powinien pokazać, jakie działania zostały podjęte w ostatnim czasie”. - Miarą walki z covid jest wydolność służby zdrowia. Są szpitale tymczasowe, są miejsca dla tych osób, nikt nie jest pozostawiony sam sobie – komentuje Gość Radia ZET.

Solidarna Polski poprze prezydencki projekt dot. sędziów pokoju? - Trzeba tak ukształtować model sędziów pokoju, by pasował do reformy spłaszczenia struktury. To nie jest dziś ten moment, kiedy życzliwie przyglądamy się temu projektowi – komentuje wiceprezes Solidarnej Polski.

RADIOZET/MA