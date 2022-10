Gość Radia ZET dodaje w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim, że nie widzi tu żadnego dramatu, ani wielkiego kryzysu, ale przyznaje: - Oczywiście jest spowolnienie gospodarcze i my nie dyskutujemy z tym. - Sytuacja jest trudna i jest szereg wyzwań – podkreśla szefowa resortu finansów.

Dopytywana o to, czy rządzący planują zwaloryzować 500+ do 800 złotych, Magdalena Rzeczkowska odpowiada stanowczo, że „absolutnie nie”. - Nie ma takiej przestrzeni i nie ma takich planów. Mamy inne wyzwania – obronność, bezpieczeństwo energetyczne i finansowe Polaków to są priorytety – komentuje minister Rzeczkowska. Co, jeśli Jarosław Kaczyński jednak zdecyduje inaczej i trzeba będzie wprowadzić 800+? – Pierwsza broni nie złożę. Będę walczyć o to, by finanse Polski były stabilne. Będziemy proponować takie rozwiązania, które dla polskich finansów są bezpieczne – zapowiada Magdalena Rzeczkowska.

„Budżet nie jest z gumy”

Niższy VAT na energię? - Do końca roku utrzymane jest rozwiązanie obniżające VAT na m.in. energię. Będziemy analizować sytuację, zastanawiać się, co zrobić dalej – komentuje minister finansów. Dodaje, że wprowadzając kolejne rozwiązania obniżające ceny, rząd musi myśleć o tym, „gdzie poszukiwać kompromisu i oszczędności”. - Budżet nie jest z gumy. Skoro sytuacja jest trudna, są wyzwania – trzeba oglądać każdą złotówkę – mówi Gość Radia ZET.

Putinflacja? „Tego nie powiem”

- Inflacja jest problemem – przyznaje minister finansów i dodaje, że nie tylko Polska się z nim mierzy. Putinflacja? - Nie powiem tego – komentuje Rzeczkowska.

Krótka piłka: Nie zgodzę się na przedwyborcze rozdawnictwo

- Leszek Balcerowicz to mój ekonomiczny guru? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie – odpowiada Magdalena Rzeczkowska.

- Jak przejęłam resort finansów, to złapałam się za głowę? – pyta prowadzący.

- Nie – odpowiada Gość Radia ZET.

- Jako minister finansów nie zgodzę się na przedwyborcze rozdawnictwo? – pyta gospodarz programu.

- Nie zgodzę się – zapowiada minister finansów.

- Minister finansów nie ma w Polsce nic do gadania, bo i tak o wszystkim decyduje premier i to jego polecenia wypełniam? – pyta dziennikarz.

- Decyduje premier, który prowadzi politykę rządu, więc tak – komentuje minister.

- Glapiński mógłby wykazać się większym refleksem w walce z inflacją? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie, wykazał się dobrym refleksem – odpowiada Magdalena Rzeczkowska.

RadioZET/MA