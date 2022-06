- Nie ma takiego postulatu. Podniesienie efektywnego wieku emerytalnego to znaczy stworzenie zachęt, by po osiągnięciu wieku dalej pracować – mówi minister rozwoju Waldemar Buda, pytany o to, czy wśród warunków Komisji Europejskiej dot. KPO znajduje się podniesienie wieku emerytalnego.

Gość Radia ZET zapewnia: - Nigdy nie dotkniemy wieku emerytalnego. Jakie działania podejmie rząd? - Planujemy częściowo zwalniać ze składek, podatków osoby, które po osiągnięciu wieku emerytalnego chciałaby dalej pracować. Chcemy przedstawić im jakieś zachęty – wyjaśnia gość Beaty Lubeckiej i dodaje, że kwestia tego, jakie składki i jakie podatki jest jeszcze do ustalenia. - Chcemy tworzyć zachęty, jeśli ktoś ma taką szansę, żeby sobie dalej pracował osiągając wiek emerytalny – zapowiada minister rozwoju i technologii.

„Chcemy wspierać wszystkich, którzy chcą mieć bardziej ekologiczny pojazd”

- Będziemy stwarzać preferencje dla samochodów niskoemisyjnych, ale nie będziemy podwyższać podatków dla pojazdów spalinowych – deklaruje Waldemar Buda. Ministra dziwi oburzenie niektórych na to, że rząd chce zmierzać w kierunku niskoemisyjnym. - W Polsce rocznie umiera 60 tys. osób w związku z zanieczyszczeniem powietrza. Jeśli ktoś jest przeciwny poprawianiu jakości powietrza w Polsce, to jest to trend przeciwko całemu światu. Cały świat w tym kierunku zmierza – komentuje Gość Radia ZET i zapowiada: - Wszystkich, którzy chcą mieć bardziej ekologiczny pojazd chcemy wspierać w tej sprawie. Zapewnia, że rząd na pewno nie będzie nikogo karał za samochód spalinowy. Po 2035 roku będą jeździły samochody spalinowe? - Pewnie nie – odpowiada minister.

Harmonogram? Buda: Możemy to czytać na rynku w Krakowie

Pytany przez Beatę Lubecką o to, kiedy rządzący przedstawią harmonogram realizacji kamieni milowych w ramach KPO, minister rozwoju komentuje: - Wszystko jest w decyzji, która zatwierdziła Komisja Europejska - tam są terminy, reformy, opublikowane na stronach KE, Ministerstwa Funduszy. - Mogę to publicznie czytać, ale to zajmie kilkanaście godzin, bo ma to ponad 200 stron – mówi Buda i dodaje: - Możemy czytać to na rynku w Krakowie, jeśli komuś to odpowiada.

Minister ocenia, że w warunkach Komisji Europejskiej jest mało spraw, do których Polska była „przymuszana”. - Jeśli takie były, to próbowaliśmy je negocjować, jeśli nam nie odpowiadały – mówi gość Beaty Lubeckiej. Szef resortu rozwoju przyznaje również: - Przy każdej merytorycznej rozmowie zabierałem ze sobą wiceministra z danego resortu i on negocjował przy moim suporcie w tej sprawie. Minister zaznacza, że i tak dziś ponad połowa prawa, które jest w Polsce przyjmowane, to prawo wykonujące dyrektywy Unii Europejskie. - Jeśli ktoś mówi o tym, że tracimy suwerenność poprzez ujednolicanie prawa, to żyje w innej rzeczywistości – komentuje Gość Radia ZET.

Żądania Komisji Europejskiej nie były konsultowane z Solidarną Polską? - 30 kwietnia 2021 – zatwierdzenie KPO przez Radę Ministrów. Uczestniczyła w tym procesie jak każdy inny podmiot rządu. Nie słyszałem sprzeciwu – mówi Waldemar Buda. Dodaje, że uchwała została przyjęta jednomyślnością w trybie obiegowym.

RadioZET/MA