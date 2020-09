Gość Radia ZET dodaje, że plan ten będzie obejmował 3 zakresy. - Pierwszy to powrót do profilaktyki. Chciałbym odwołać się do planu politycznego PiS, w którym był zapisany program badań profilaktycznych dla 40 latków. Będziemy chcieli wrócić ten program do idei – tłumaczy minister. Drugi zakres ma obejmować zniesienie limitów w „specjalistyce”. – Ludzie przez długi czas nie mieli możliwości dostać się do gabinetów lub bali się, będziemy chcieli zachęcić pacjentów, przychodnie i lekarzy, żeby zwiększyć skalę wizyt – mówi Niedzielski. Trzeci zakres? Minister zdrowia opisuje, że będzie dotyczył szpitalnictwa. – Zajęcie się priorytetami czyli onkologią i kardiologią. Będziemy chcieli, żeby Krajowa Sieć Onkologiczna stała się rozwiązaniem standardowym. Będziemy chcieli upowszechnić ten wzorzec – komentuje gość Radia ZET. Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, kiedy jego plan może wejść w życie, minister zdrowia odpowiada: - Jesteśmy na etapie pracy i mam nadzieję, że główne założenia pokażę pod koniec września.

Niedzielski: Miałem 2 dni na podjęcie decyzji

Dopytywany o nową rolę, Adam Niedzielski odpowiada, że jest bardzo dużo obowiązków i „trzeba robić wiele rzeczy na raz”. Gość Radia ZET zdradza, że to premier zadzwonił do niego i zaproponował mu stanowisko szefa resortu zdrowia a na zastanowienie się miał zaledwie 2 dni. - Miałem okazję współpracować z nim od ponad 3-4 lat. Spotkaliśmy się w resorcie finansów, gdzie pomagałem reformować służbę skarbową. Jest dla mnie ogromną przyjemnością pracować z panem premierem – komentuje Niedzielski. Pierwsza pensja? - Jeszcze nie dostałem, ale przez całą karierę zawodową nie kierowałem się motywami finansowymi. Zarobki nigdy nie były dla mnie najważniejszym zagadnieniem. Jestem człowiekiem związanym z ideą państwowości – tłumaczy gość Beaty Lubeckiej.

"Żona patrzy na mnie z pewną niepewnością"

Dopytywany o żonę odpowiada, że ta patrzy na niego „z pewną niepewnością z jednej strony”. - Ale z drugiej – znamy się długo. We wrześniu minęło 20 lat małżeństwa. Wiemy, czego po sobie oczekiwać i wiemy, kto ma jakie cele i ambicje – mówi Adam Niedzielski.

Niedzielski o szczepionkach przeciwko grypie: Staramy się ściągnąć dodatkowo pół miliona

- Poprosiłem przedstawicieli 3 największych dostawców szczepionek o zweryfikowanie możliwości ściągnięcia dodatkowych zapasów z całej Europy. W pierwszej reakcji staramy się ściągnąć dodatkowo pół miliona szczepionek przeciwko grypie – mówi minister zdrowia Adam Niedzielski w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. - Niestety jesteśmy w pewnym sensie uwięzieni niskim poziomem wyszczepialności, który był w zeszłym roku, ponieważ mechanizm zamówieniowy szczepionek bazuje zawsze na poprzednim roku – dodaje gość Beaty Lubeckiej. Niedzielski podkreśla, że w zeszłym roku, w Polsce trzeba było zutylizować 100 tys. szczepionek. Pytany przez słuchaczy o to, czy w przypadku braku szczepionki w Polsce, można kupić ją np. w Niemczech lub Czechach, szef resortu zdrowia odpowiada: - Oczywiście, że tak. - Mamy specjalny system rejestrowania leków i wydawania zezwoleń nawet, jeśli ulotki są obcojęzyczne – tłumaczy.

Apel RPD? "Jego informacje okazują się nieco chybione"

Adam Niedzielski był również pytany o wczorajszy apel Rzecznika Praw Dziecka ws. operacji prenatalnych. Mikołaj Pawlak wystosował pismo do szefa resortu zdrowia o wznowienie programu interwencji kardiologicznych u dzieci, jeszcze przed narodzeniem. - Przyjrzałem się sytuacji. Staraliśmy się zweryfikować informacje. Okazują się one nieco chybione. Mamy informację z NFZ, że nie było zakłócenia w systematyczności takich operacji – mówi minister. - Z tego, co sprawdziliśmy, 5 ośrodków na bieżąco wykonuje takie operacje – podkreśla Niedzielski.

"Trochę pragmatyzmu..."

Koronawirusowi sceptycy? - Polecam wizytę na oddziale zakaźnym, w ramach wolontariusza. Trudno dyskutować z mitami, które tworzą się w przestrzeni wirtualnej. Internet przyjmie wszystko. Trochę pragmatyzmu – komentuje minister zdrowia.

Minister zdrowia: Maseczki na świeżym powietrzu można sobie odpuścić

Pytany o maseczki odpowiada, że trzeba je nosić w zamkniętych przestrzeniach. - To środek zapobiegawczy, prewencyjny. Wszystkie historie o zagrożeniu grzybem w płucach są przesadzone – dodaje Niedzielski. Maseczki na świeżym powietrzu? - Uważam, że można sobie odpuścić – mówi minister.

RADIOZET/MA