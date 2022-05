Piotr Zgorzelski o jednej liście całej opozycji: Niczego nie odrzucamy

Gość Radia ZET dodaje: - Jak mówił dalekowschodni, starożytny mędrzec – jeśli przygotowujesz się do wojny, to nie pokazuj przeciwnikowi swoich atutów.

- Dzisiejszy sondaż może być nieaktualny po przebyciu wszystkich wyborów, które jeszcze przed nami. Prezes PSL na 5. miejscu? Cieszę się, że jest w wyrównanej stawce wszystkich kandydatów – ocenia wicemarszałek Sejmu. To jego komentarz do sondażu IBRiS dla Radia ZET, z którego wynika, że jeśli wybory prezydenckie odbyłyby się teraz, to pierwszą turę wygrałby Mateusz Morawiecki z wynikiem 33,8 proc. Lider ludowców znalazł się dopiero na 5. miejscu, z poparciem na poziomie 6,6 proc. - Historyjka obrazkowa dla emerytów na wakacjach – uważa Zgorzelski. Prawo i Sprawiedliwość planuje wystawić obecnego premiera w następnych wyborach prezydenckich? - To taka zabawa przy kawie i ciasteczkach, że zacytuję mojego sąsiada z korytarza prezydium Sejmu, marszałka Terleckiego – mówi Gość Radia ZET. Jego zdaniem najbliższe wybory mogą zmienić scenę polityczną i „zmieść wiele ugrupowań”.

- Co Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Piotr Zgorzelski robili na konwencji Porozumienia Jarosława Gowina – pyta Beata Lubecka. - A to już nie można przyjść na konwencję? Zostaliśmy zaproszeni i przyszliśmy, wzięliśmy udział w konwencji zorganizowanej przez ugrupowanie opozycyjne – odpowiada polityk ludowców. Piotr Zgorzelski zaznacza, że ugrupowanie Gowina dziś jest po stronie opozycji.

Przedterminowe wybory? - Mamy plejadę różnych zachowań, które uprawdopodabniają moją tezę – uważa wicemarszałek Sejmu. Jego zdaniem jeśli prezes PiS powie, że mają by wybory, to wybory będą, a politycy partii rządzącej nie będą mieli nic do powiedzenia. - Skoro nie mamy pewność co do daty i metody według której będą przeprowadzone wybory, to rozmawianie dziś o listach jest pozbawione jakiegokolwiek sensu – ocenia Gość Radia ZET.

Polityk PSL w superlatywach o Rafale Trzaskowskim: Słowa uznania

Pytany o to, czy to Rafał Trzaskowski powinien być liderem opozycji, Piotr Zgorzelski odpowiada, że prezydent Warszawy „bardzo się zbudował, np. poprzez aktywność w zakresie przyjmowania uchodźców” i dodaje, że „słowa uznania dla tego polityka”. - Jego wizyta w USA, gdzie rozmawiał z wieloma politykami, można przyjąć założenie, że USA życzliwie patrzą na jego osobę… - komentuje. – Poza tym ma swój autorski program – Campus Polska – dodaje. Pytany przez Beatę Lubecką o zaproszenie dla ludowców na „Campus”, Zgorzelski odpowiada: - Bardzo się cieszymy, że wszyscy nas lubią. Dodaje, że PSL stara się nie szukać wrogów. - Na opozycji nie ma wrogów, mamy samych przyjaciół – podsumowuje Gość Radia ZET.

Wicemarszałek Zgorzelski do premiera Morawieckiego: Trochę roztropności, rozsądku i powagi. Warto niszczyć reputację Polski i jeździć po każdym państwie?

- Potrzebny jest taki apel, choć Nord Stream I w wymiarze politycznym już jest trupem, ale zobaczymy, czy w wymiarze gospodarczym jeszcze będzie można go reanimować – mówi Gość Radia ZET Piotr Zgorzelski, pytany o apel Mateusza Morawieckiego do Niemiec, o zamknięcie Nord Stream I. - Mam wrażenie, że pan premier dnia nie uznaje za udany, jeśli kogoś nie pogoni, nie zaatakuje. Norwegia? Bezsensowna wypowiedź, wcześniej niepotrzebnie zaatakował Macrona. Po co panie premierze? – komentuje polityk ludowców. - Warto niszczyć reputację Polski i jeździć po każdym państwie, które panu wejdzie na celownik? – dodaje wicemarszałek Sejmu i apeluje do Mateusza Morawieckiego: - Trochę roztropności, rozsądku i powagi.

Piotr Zgorzelski zapowiada Korpus Monitoringu Wyborów. „27 tys. wolontariuszy opozycji, jeden w każdej komisji”

- Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu będziemy rozmawiali o tzw. Korpusie Monitoringu Wyborów – zapowiada polityk PSL Piotr Zgorzelski w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. - Jest 27 tys. komisji wyborczych, więc tylu potrzeba wolontariuszy, by w każdej komisji siedział przedstawiciel opozycji, będzie czuwał, monitorował, zrobi zdjęcie z protokołu i wyśle do bazy – tłumaczy wicemarszałek Sejmu. Zaznacza, że dopiero wtedy opozycja będzie miała prawdziwe informacje, czy wybory były uczciwe. - A tam, gdzie będą nieprawidłowości – będziemy mieli to w protokołach i będzie to stanowiło asumpt do składania pozwu do Sądu Najwyższego – mówi gość Beaty Lubeckiej.

„Zbieramy postulaty i stworzymy z nich program”

Jak PSL powalczy o wyborców na wsi? - Mamy plan rozmawiać z mieszkańcami wsi. Pracujemy już w terenie. Zbieramy wszystkie postulaty i z tego stworzymy program – zapowiada Gość Radia ZET. Pytany o „Zielone niedziele”, organizowane przez ludowców, Piotr Zgorzelski zapewnia, że będą się odbywać raz w miesiącu, aż do wyborów parlamentarnych.

RadioZET/MA