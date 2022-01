Lekarz alarmuje, że za chwilę może zabraknąć lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych. Gość Beaty Lubeckiej dodaje, że pojawiają się masowe transmisje wirusa wśród personelu medycznego. – My w ciągu doby potrafimy zdjąć z obowiązku pracy kilku pracowników. Póki mamy kadrę, to nie zastanawiamy się nad dalszymi krokami, ale z tyłu głowy mamy [pytanie – red.], co się stanie, gdy personel będzie w danej klinice „dodatni” – opowiada dr Zaczyński. Jego zdaniem ciężka sytuacja szpitali może doprowadzić do tego, że pacjentów będą leczyli zakażeni, ale bezobjawowi lekarze. - Jeśli będzie potrzeba, a w szpitalu np. nie będzie obsługi kardiologów inwazyjnych… - mówi Gość Radia ZET. Dr Artur Zaczyński podkreśla, że zagrożeniem jest wyłączanie z pracy lekarzy „dodatnich” i „niemych klinicznie”.

„Intensywne prace nad skróceniem okresu izolacji”

Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, jakie w takim razie jest wyjście z tej trudnej sytuacji, jej gość odpowiada: - Izolacja wymaga rewizji, jeśli chodzi o personel wyszczepiony i te prace są intensywnie prowadzone, by okres izolacji wśród personelu medycznego był możliwie najkrótszy, bezpieczny dla wszystkich pacjentów. Jego zdaniem bezpieczny czas to ok. 5 dni. - Myślę, że takie rozwiązania, które skrócą okres wyłączenia personelu medycznego z działalności leczniczej pozwoli na zachowanie ciągłości opieki – ocenia dr Artur Zaczyński. Gość Radia ZET ponownie podkreśla, że przy dużej transmisji wirusa to nie liczba pacjentów będzie stanowiła obciążenie systemu ochrony zdrowia, tylko dostępność do pielęgniarki czy lekarza.

- Trzeba przystąpić do reedukacji zachowań w szpitalach. My wprowadziliśmy zaostrzony reżim sanitarny – rozgrupowujemy zespoły, staramy się utrzymać odrębne zespoły – dodaje dr Zaczyński.

Dr Zaczyński o sytuacji w szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym: Ok. 70 pacjentów

- W tej chwili jest ok. 70 pacjentów. Mamy 5-6 przyjęć i wypisów dziennie – opowiada szef szpitala. Dodaje, że Stadion dostał decyzję na 168 łóżek i jest w gotowości. - Cały czas jedziemy na ujemnych wskaźnikach jeśli chodzi o obłożenie łóżek szpitalnych i respiratorowych. Z porannej odprawy nie widzę zwiększenia naporu, jeśli chodzi o pacjentów dodatnich – opisuje gość Beaty Lubeckiej. Lekarz alarmuje, że „jeśli osoby narażone na niedobrotliwe działanie wirusa będą przedłużać obserwację w domach, nie zgłoszą się na czas do lekarza, to niestety będzie się to kończyło szpitalem”.

Koniec pandemii? „Mam nadzieję, że to ostatnie podrygi”

Pytany o to, czy widzimy na horyzoncie koniec pandemii, ekspert odpowiada: - Mam nadzieję, że to ostatnie podrygi tego wirusa. - On już się rozprzestrzenia jak tylko może. Może jesień tego roku będzie już spokojna, skończy się dla nas dobrotliwie – dodaje Gość Radia ZET. Zaznacza jednak, że jest jedno „ale”: - Chyba, że wirus zmutuje w innym regionie.

