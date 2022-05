Zdaniem Nauczyciela Roku 2021, do szkół przychodzą jedynie „młodzi szaleńcy, którzy kochają tę robotę i chcieliby uczyć”. - Jestem nauczycielem dyplomowanym. Nie mam pełnego etatu i zarabiam 3 tys. z hakiem. Jakie to są pieniądze… – opowiada gość Beaty Lubeckiej. Martynowicz zaznacza, że jeśli nic się nie zmieni, to nauczyciele będą masowo rezygnować z pracy. - Jest grupa na Facebooku dla nauczycieli, którzy zmienili pracę i ona się bardzo rozrasta – mówi Nauczyciel Roku 2021. Dopytywany o podwyżki na poziomie 4,4 proc., Gość Radia ZET ocenia, że „to jest poniżające”. - Nauczyciele odchodzą również, bo słyszą lekceważące wypowiedzi, kłamstwa z ust najważniejszych osób w państwie – mówi Dariusz Martynowicz. - W kontekście tego, co dzieje się w edukacji coraz więcej nauczycieli już odchodzi z polskich szkół. I to się zmieni na niekorzyść. Patrząc na nastroje wśród nauczycieli – komentuje.

Nauczyciel Roku 2021: Na maturze Pan Tadeusz albo Dziady. Lalka? Nawet jak jej nie ma, to jest

- Nauczyciel Roku obstawia, że w tym roku na maturze będzie Pan Tadeusz albo Dziady. Moi znajomi poloniści mówią, że nawet, jak Lalki nie ma na maturze, to jest, więc radziłbym Lalki nie lekceważyć – mówi Gość Radia ZET Dariusz Martynowicz. Nauczyciel Roku 2021 radzi również maturzystom, by teraz, tuż przed egzaminami, odpoczęli. - Zostały 2 dni. Rozdzielcie wyraźnie czas odpoczynku od czasu nauki – apeluje w Radiu ZET. Edukator zapowiada również, że dziś o 19:00 na Facebooku maturalni.com odbędzie się odprawa psychologiczna z Nauczycielem Roku Przemysławem Staroniem, a jutro z nim. - Jest szansa się trochę uspokoić i upewnić – dodaje Martynowicz.

Uchodźcy i matura? „To jest trochę skok na bungee”

- Z jednej strony rozumiem instytucje państwowe, bo wszystko dzieje się szybko, jest bardzo mało czasu na trafne decyzje. Ale dziwi mnie, że jedynym ułatwieniem jest przetłumaczenie arkuszy na język ukraiński – odpowiada Gość Radia ZET, pytany o 41 uchodźców, którzy będą zdawać w Polsce maturę. - Średnio sobie wyobrażam, żeby ktoś, kto z Ukrainy znalazł się 2 miesiące temu w Polsce, orientował się o czym jest Zemsta czy Pan Tadeusz – zaznacza Nauczyciel Roku 2021. Jego zdaniem rządzącym zabrakło spojrzenia na chłodno. - Można było, nawet już na kolanie bardziej dostosować arkusze, uprościć je, zostawić 2-3 lektury podstawowe, a postawić przede wszystkim na czytanie ze zrozumieniem i ogólne predyspozycje językowe – uważa Dariusz Martynowicz. Dodaje, że „to jest taki trochę skok na bungee”. - Ale mam nadzieję, że CKE trochę odrobi lekcje i przygotuje udogodnienia dla maturzystów i zdających egzamin po 8 klasie w przyszłym roku. To bardzo potrzebne – mówi Nauczyciel Roku 2021.

Gość Radia ZET ocenia również, że uczniowie z Ukrainy mają pod górę w większości polskich szkół. - Idea oddziału przygotowawczego jest sensownie pomyślana. Rok czy pół roku to bardzo dużo dla takich uczniów. Ale nie ma kadry. W większości polskich szkół jest problem z nauczycielami – komentuje gość Beaty Lubeckiej i zapowiada, że kolejni nauczyciele będą odchodzić z pracy.

więcej wkrótce...

RadioZET/MA