- Nie wygląda na to, żeby śledztwo prokuratury ws. katastrofy smoleńskiej skończyło się w przyszłym roku. Mówią, że nie ma kontaktu z Rosją, by otrzymać próbki. Nie mówiąc o zwrocie wraku – mówi Gość Radia ZET Barbara Nowacka, tuż po wizycie w prokuraturze.

- Z tego, co prokuratura mówiła, nie mam wrażenia, żeby skłaniali się ku jakiejkolwiek tezie co oznacza, że nie skłaniają się ku tezie zamachu. Powiedzieli, że nie ma żadnych nowych dowodów, w śledztwie nie wydarzyło się nic nowego – dodaje córka Izabeli Jarugi-Nowackiej, która zginęła pod Smoleńskiem. Posłanka przyznaje, że prokuratura zaprasza „rodziny smoleńskie” co roku, w okolicach 10 kwietnia.

Powrót do tezy o zamachu? „Dla Kaczyńskiego to jedna z niewielu już okazji, by silnie wrócić do polityki”

Dopytywana przez Beatę Lubecką o raport podkomisji Antoniego Macierewicza, Barbara Nowacka odpowiada, że czytała go kilka miesięcy temu i jest w nim „na twardo postawiona” teza o zamachu. – To raport napisany na zlecenie pana Kaczyńskiego – mówi bez wątpliwości posłanka. Jej zdaniem były minister obrony wybiera rzeczy wyłącznie takie, które są wygodne dla jego tez i dla tez prezesa PiS. - Zobaczyliśmy, że Putin jest zdolny do wszystkiego i na politycznej fali opadnięcia klapek co do brutalności Putina, Kaczyński będzie snuł swoją polityczną tezę [o zamachu pod Smoleńskiem – red.]. Prawdopodobnie dlatego, że to dla niego jedna z niewielu już okazji, by silnie wrócić do polityki – uważa Gość Radia ZET. Nowacka podkreśla, że między sierpniem – kiedy Antoni Macierewicz skończył raport – a dziś nie wydarzyło się nic nowego. – Jedynie pan Kaczyński znalazł polityczną okazję do przypomnienia o Smoleńsku, do połączenia tego z bieżącą polityką – ocenia posłanka. Barbara Nowacka zaznacza, że poza wszystkim podkomisja Macierewicza i prokuratura „są w takim konflikcie, że pomimo wyroku sądu z maja ubiegłego roku o udzielanie informacji i zwrócenie materiałów dowodowych, ani jedno, ani drugie się nie wydarza”. - Macierewicz oddał kilka dowodów, a reszty nie – mówi w rozmowie z Beatą Lubecką.

Nowacka: To trudny dzień. Nie wszystkim jest dane mieć w spokoju wspomnienia i pamięć

Pytana o 12. rocznicę katastrofy smoleńskiej, która już w niedzielę, Barbara Nowacka odpowiada, że „szczęśliwie nie tylko PiS o tym pamięta”. - Warszawa i Rafał Trzaskowski organizują spotkanie przy pomniku na Powązkach. Tam będę. Potem już będziemy rodzinnie. To prywatna strata – mówi córka Izabeli Jarugi-Nowackiej. Gość Radia ZET cieszy się, że jest takie miejsce, w którym nie będzie polityki, a symbol państwowy. – To trudny dzień. Przez 12 lat właściwie każdy z nas stracił kogoś bliskiego, tylko nie wszystkim jest dane mieć w spokoju wspomnienia i pamięć. W przypadku „rodzin smoleńskich” przypomina się niektórym, że warto użyć Smoleńska do swoich politycznych, partykularnych celów – komentuje posłanka Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka.

