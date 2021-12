- Od początku miałem trochę wątpliwości, ponieważ to była pierwsza praca Sousy z reprezentacją narodową, pierwsza w jego życiu. Fakt, że był wielkim piłkarzem, ale nie każdy wielki aktor jest wielkim reżyserem – mówi były prezes PZPN Michał Listkiewicz, pytany o Paulo Sousę, który zamierza skończyć pracę z polską reprezentacją i wyjechać do Brazylii, by trenować Flamengo.

- Jeśli chodzi o Flamengo, to nie wiadomo jeszcze, bo ostatnio pojawiły się głosy, że są lepsi portugalscy trenerzy na rynku i dlaczego bierze się Sousę, który jest średnim trenerem, a nie bierze się lepszego – komentuje gość Beaty Lubeckiej. Jego zdaniem Sousa „może zostać na lodzie, a w zimie zostawanie na lodzie jest dosyć częste”. - Do reprezentacji Polski nie ma już powrotu. Zatrzasnął sobie drzwi ostatecznie. Nie wyobrażam sobie, by ktoś odzyskał do niego zaufanie – czy to piłkarze, czy kibice, czy kierownictwo PZPN – uważa były szef Polskiego Związku Piłki Nożnej. Listkiewicz wspomina, że sam był w podobnej sytuacji w 2002 roku, kiedy ówczesny selekcjoner Zbigniew Boniek zrezygnował. - Też było to nagłe, niespodziewane i musieliśmy szybko znaleźć trenera. Udało się i to był Paweł Janas – opowiada Gość Radia ZET.

Pytany przez Beatę Lubecką o to, kto powinien zostać nowym selekcjonerem polskich piłkarzy, Michał Listkiewicz odpowiada zdecydowanie: - Widzę tandem Nawałka-Engel. Dodaje, że na razie tylko na marcowe mecze, ponieważ trzeba myśleć, co teraz, a potem zastanawiać się, co dalej. - Uważam, że powinno się porozmawiać z Jerzym Engelem, żeby pomógł Adamowi w tym pierwszym okresie – przygotowaniu do baraży, bo dziś trzeba gasić pożar – komentuje Listkiewicz. Podkreśla również, że Adam Nawałka „odszedł w połowie drogi, chyba nie do końca ze swojej winy i na swoje życzenie”, a miał z reprezentacją – poza nieudanym występem na MŚ w Rosji – bardzo dobre wyniki. Gość Radia ZET zaznacza, że na pewno nie „wyrywałby” trenerów z klubów, którzy mają kontrakty i którzy świetnie pracują, więc należy zostawić Marka Papszuna i Macieja Skorżę.

Listkiewicz zaznacza, że prezes PZPN Cezary Kulesza i zarząd Związku mają trochę czasu na decyzję, nie ma aż takiej presji, ponieważ najbliższe mecze są dopiero pod koniec marca. - A dziś reprezentacja nie przygotowuje się tak, jak kiedyś, czyli na długich zgrupowaniach. Kto by nie został trenerem, to swoich podopiecznych zobaczy kilka dni przed marcowym meczem z Rosją – mówi były prezes PZPN. Co wydarzy się na pilnie zwołanym posiedzeniu Polskiego Związku Piłki Nożnej? - Podejrzewam, że zarząd umocni Cezarego Kuleszę w prawie do samodzielnego znalezienia trenera. Na pewno zarząd zażyczy sobie, by być poinformowanym o umowie, która zostanie zawarta. Umowa z Sousą była niezbyt korzystna dla Związku – komentuje Michał Listkiewicz. 320 tys. euro odszkodowania? - Przy zarobkach Sousy, to są 3 miesięczne wypłaty. Chłop i tak będzie miał z czego żyć – ocenia Gość Radia ZET.

