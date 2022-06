Olga Semeniuk: Jarosław Kaczyński powinien rządzić PiS najdłużej, jak to możliwe

Kto będzie łagodził teraz spory między Mateuszem Morawieckim, a Zbigniewem Ziobrą? Gość Radia ZET odpowiada, że „premier jest osobą bardzo koncyliacyjną i ugodową i stara się, żeby wszystkie konflikty wewnątrz partii były łagodzone”. Choć podkreśla, że największą rolę w łagodzeniu sporów odgrywa prezes partii. - To, co zrobił Zbigniew Ziobro w kontekście śliwowicy i konferencji to jest taki poziom, którego ja nie akceptuję i nie chciałabym na co dzień oglądać. Politykowi w takiej randze nie przystoi tego typu komentarz – dodaje wiceminister rozwoju. Jej zdaniem konflikt w Zjednoczonej Prawicy podsycają media i środowiska opozycji.

Dopytywana przez Beatę Lubecką o prezesa PiS, który w telewizji publicznej namaścił wczoraj Mariusza Błaszczaka na swojego następcę - być może także w roli prezesa partii – Olga Semeniuk odpowiada: - Cieszę się, że ministrem obrony jest minister Błaszczak. Wiceminister dodaje: - Najdłużej, jak to jest możliwe, partią powinien rządzić Jarosław Kaczyński.

„Czary mary Donalda Tuska…”

Ceny paliw? - To, że Donald Tusk mówi, że za jego rządów benzyna kosztowałaby 5,17 to po prostu czary mary Donalda Tuska, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością – uważa wiceminister rozwoju. - Teraz kosztuje ponad 8 złotych. To dopiero czary mary – dodaje prowadząca. - To efekt wojny i innych czasów gospodarczych – komentuje Gość Radia ZET.

Dopytywana o nową tarczę dla przedsiębiorców z pogranicza, Olga Semeniuk odpowiada, że „tarcza wschodnia dla 2 województw, ok. 12 firm jest w notyfikacji z Komisją Europejską. - Na bieżąco jesteśmy w kontakcie. O zgodę wystąpiliśmy już kilka miesięcy temu – przyznaje gość Beaty Lubeckiej.

- KPO jest od tego, by odciążyć społeczeństwo po kryzysie gospodarczym, pokazuje pewne kierunki, ale nie zmusza. To fakultatywna droga do tego, by osiągać pewne założenia i cele na osi czasu, a nie zmuszać wszystkich obywateli, by wszyscy korzystali z jednego kamienia milowego – mówi wiceminister rozwoju w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Elastyczne podejście do tzw. kamieni milowych? - Elastyczność polega na tym, że nie mamy obligatoryjności projektowej, tylko pewną drogę i schemat. To założenia, które mamy spełnić w jakiejś perspektywie, ale społeczeństwo może, a nie musi się dostosowywać – wyjaśnia Olga Semeniuk. Jej zdaniem „jest narzucana narracja, trochę przez Solidarną Polskę, że mamy kamienie u szyi”. - Nie do końca tak jest. Unia Europejska poprzez KPO i kamienie milowe pokazuje pewne kierunki, które prowadzą do transformacji cyfrowej czy zielonej energii – mówi gość Beaty Lubeckiej. Olga Semeniuk dodaje, że skupiłaby się na tym, jak wygląda reforma sprawiedliwości i co się dzieje w sądach. - Prokurator generalny i minister sprawiedliwości powinien dziś wychodzić do obywateli z ustawami związanymi z sądownictwem, a nie zajmować KPO – mówi Gość Radia ZET.

Kościński? "Takie osoby są nam jak najbardziej potrzebne”

Tadeusz Kościński ministrem w KPRM? - Pan minister poniósł konsekwencje błędów w ramach Polskiego Ładu. Nie możemy zabrać potencjału i możliwości panu ministrowi Kościńskiemu, jeśli chodzi o kontakty i relacje międzynarodowe, które są nam dziś bardzo potrzebne – komentuje Olga Semeniuk. Wiceminister wyjaśnia, że były szef resortu finansów „ma relacje międzynarodowe, bardzo dobrze rozpoznane zagraniczne rynki, kontakty z zagranicznymi firmami”. - Myślę, że jego atuty zostaną w pełni wykorzystane. Takie osoby są nam jak najbardziej potrzebne – ocenia.

Olga Semeniuk o prawie antyaborcyjnym: Polki potrzebują dobrowolności i samostanowienia. To my powinnyśmy decydować

Czy Polska doczeka się liberalizacji prawa antyaborcyjnego? - Wiem, że dziś w Sejmie pierwsze czytanie obywatelskiego projektu. Bardzo cenię sobie projekty obywatelskie – odpowiada Gość Radia ZET Olga Semeniuk w internetowej części programu. Zdaniem wiceminister z PiS „Polki potrzebują dziś dobrowolności i samostanowienia”. - Ono jest w umysłach wszystkich Polek i to my powinnyśmy decydować – zaznacza w rozmowie z Beatą Lubecką. - Chciałabym, żeby każda Polka miała prawo, by mieć wewnętrzne sumienie i zgodnie z nim postępować – mówi Gość Radia ZET. Wiceminister opowiada, że jej przyjaciółki, oraz kobiety, z którymi współpracuje mają własne sumienie i zgodnie z nim chcą „samostanowić o sobie”. Dopytywana przez prowadzącą o sondaż IBRiS dla Radia ZET, z którego wynika, że większość Polaków chce złagodzenia prawa antyaborcyjnego, Olga Semeniuk odpowiada: - To są jedne z wielu badań, które powinniśmy na co dzień analizować. - Chciałabym podejmować decyzje i to robię – zgodnie z własnym sumieniem – podkreśla Gość Radia ZET.

Pomnik Lecha Kaczyńskiego w Polskiej Agencji Kosmicznej? - Nie chcę się na ten temat wypowiadać. Rozmawiajmy o rzeczach poważnych. Memy nie są zabawne, nie przystoi, by politycy się wypowiadali o takich rzeczach – mówi Gość Radia ZET.

