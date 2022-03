Olga Semeniuk: Wiele firm chce przenieść się do Polski - branża IT, sektor budownictwa

- Mamy pierwsze prognozy pokazujące, że ok. 40 proc. pracowników z sektora transportu, ochrony, budownictwa zdecydowało się na to, by opuścić Polskę i wrócić na Ukrainę. Polscy przedsiębiorcy zwracają się do nas: co dalej? – mówi Gość Radia ZET Olga Semeniuk.

Co dalej? Wiceminister rozwoju dodaje, że rząd pracuje nad tym, by przedłużyć czas przetargów czy zamówień publicznych, ale konkretów na razie nie podaje.

Gość Beaty Lubeckiej ocenia, że w Polsce jest już ponad 2 mln 200 tysięcy uchodźców i zapewnienie tym ludziom pracy jest dużym wyzwaniem. - Rozmawiamy o tym, jakie systemowo miejsca pracy zapewnić tym osobom. To są kobiety z dziećmi. Mówimy głównie o pracach sezonowych, związanych z sektorem spożywczym, rolniczym, opieką nad dziećmi i seniorami – wylicza Semeniuk. Dopytywana o to, co ma zrobić ktoś, kto chce znaleźć pracę, wiceszefowa resortu rozwoju odsyła na stronę biznes.gov. Co ma zrobić mama z dwójką dzieci? - Właśnie temu ma służyć dzisiejsze spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z opozycją – odpowiada Gość Radia ZET. - Żeby taka osoba [z Ukrainy – red.] była zatrudniona, to musi być przekroczona bariera językowa, po pierwsze. Jednym z elementów, które będziemy chcieli wprowadzić i za które chcemy zwrot środków na wkład w naukę języka, szkolenia, przysposobienie zawodowe – zapowiada polityk.

Wiceminister rozwoju i technologii przyznaje również, że jest wiele firm, które chcą przenieść swoją działalność z Ukrainy do Polski. - Szczególnie branża IT decyduje się na to (…) ze względu na wysokie ryzyko inwestycyjne po stronie Ukrainy. Tak samo sektor budownictwa – mówi Olga Semeniuk.

„To nie jest tak, że Polska ma iść i składać jakieś wnioski. Opieszałość po stronie Europy”

- Bomby, które spadają na Ukrainę to są bomby europejskie, w zasadzie światowe. Spadają na żłobki, przedszkola, szpitale… Ludzie, którzy tu przyjeżdżają, to nie jest tylko zadanie dla Polski – przyznaje Gość Radia ZET. Unijne środki na pomoc dla uchodźców? Zdaniem wiceminister to zależy od Unii Europejskiej. - To nie jest tak, że Polska ma iść i składać jakieś wnioski. My oczywiście to wypełnimy, jeśli tylko UE powie, że jest już do tego furtka – dodaje Semeniuk. Jej zdaniem jest „lekka opieszałość”, bo fundusz na pomoc uchodźcom już powinien płynąć. Wiceminister rozwoju przyznaje również, że rząd dopiero szacuje koszty utrzymania ludzi z Ukrainy. - Utożsamianie KPO z praworządnością w Polsce, patrząc na to, co dzieje się na Ukrainie, umierają ludzie, rozmowa o praworządności w Polsce wydaje się zbyteczna – komentuje w rozmowie z Beatą Lubecką. Minister Semeniuk przypomina również zdjęcie kobiety w ciąży, która zmarła po postrzeleniu. - Myśli pani, że rodzinę tej kobiety czy kogokolwiek na Ukrainie interesuje dziś rola praworządności w KPO? – zwraca się do prowadzącej. Gość Radia ZET podkreśla, że Ukraińcy potrzebują dziś konkretnych działań, konkretnego zaangażowania NATO-wskiego, europejskiego i konkretnych środków finansowych. - Nie tylko opowiadanie o tym, że będą sankcje, nie tylko wizyty w Polce – dodaje.

Semeniuk: Uchodźcy z Białorusi mogli być elementem prowokacji Rosji. Zdaliśmy egzamin

- Kilka miesięcy temu byliśmy obwiniani przez opozycję, że nie chcemy przyjmować uchodźców z Białorusi. Już dziś wiemy, że był to prawdopodobnie element prowokacji ze strony Rosji, by Polska nie była wydolna do przyjmowania obywateli Ukrainy – mówi polityk PiS Olga Semeniuk. Jej zdaniem zdaliśmy ten egzamin. Wiceminister podkreśla, że nasz kraj świetnie sobie radzi w obliczu ten trudnej sytuacji. - Rozmawiałam w weekend z jednym z obywateli Ukrainy, który nadał sobie PESEL na Stadionie i powiedział: pani Olgo, w tak szybkim tempie nas przyjęliście, dobro i ciepło i możliwości, że mamy gdzie spać i co jeść to jest na skalę europejską niespotykane – opowiada Gość Radia ZET.

RadioZET/MA