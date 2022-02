- Bardzo cenię sobie współpracę z panią profesor – odpowiada wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk, pytana przez Beatę Lubecką o to, czy to prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska zostanie nową minister finansów.

- Przez ostatnie 2 lata pani profesor pokazała dużą systematyczność i zaangażowanie – podkreśla Gość Radia ZET. Semeniuk zaznacza jednak, że nie uczestniczy w podejmowaniu takich decyzji.

Patkowski do dymisji? „Nie ma nic wspólnego z przygotowywaniem Polskiego Ładu”

Pytana o to, czy pozycja wiceministra finansów Piotra Patkowskiego jest zagrożona, Olga Semeniuk odpowiada: - Trudno, żeby była zagrożona pozycja osoby, która nie ma nic wspólnego z przygotowywaniem Polskiego Ładu. Wiceminister dodaje, że wszystkie wydziały i departamenty podatkowe są poza zasięgiem wiceministra Patkowskiego. - Nie chciałabym wskazywać żadnej osoby odpowiedzialnej, ale współpraca pomiędzy rządem, samorządem, wydziałami podatkowymi w różnych podmiotach wymaga przygotowania do trudnego procesu Polskiego Ładu, który jest skomplikowanym procesem – mówi wiceszefowa resortu rozwoju. Dopytywana przez prowadzącą o to, kiedy w takim razie do Sejmu trafią projektu naprawiające Polski Ład, Semeniuk odpowiada, że „to pytanie do – dziś - ministra finansów – premiera Mateusza Morawieckiego”.

Olga Semeniuk podkreśla, że dymisjonowany wczoraj Tadeusz Kościński „nie poleciał, a sam przyjął na siebie odium błędów, które były popełnione”. – To pan premier był osobą, która podjęła tę decyzję – dodaje wiceminister rozwoju z PiS. Dopytywana przez Beatę Lubecką o to, dlaczego w takiej razie tej decyzji nie ogłosił premier, a rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości, Gość Radia ZET odpowiada, że „przy tego typu programach, jakim jest Polski Ład, decyzje zapadają w szerszym gronie, na prezydium politycznym”. Cały rząd do dymisji za Polski Ład, o co apeluje opozycja? - Zastanawiam się dlaczego opozycja nie wyciąga wniosków z błędów, które popełnia. Tym błędem jest eskalacja konfliktów i szukanie skandalu – uważa Olga Semeniuk i dodaje, że próba destabilizacji rządu rzutuje nie tylko na politykę krajową, ale również na politykę międzynarodową.

Wiceminister o Jarosławie Gowinie: Nie wniósł do gospodarki nic pożytecznego, zajmował się obsadzaniem stanowisk

Wiceminister rozwoju i technologii punktuje również Jarosława Gowina. - Pokazuje znów rodzaj polityka, który nie rozumie poważnych tematów, jakie dziś dzieją się w kraju – uważa jego była współpracowniczka. - Trudno w dzisiejszych czasach i dzisiejszej rzeczywistości politycznej mówić o nim poważnie. Jarosławowi Gowinowi bardzo brakowało merytoryki w Ministerstwie Gospodarki – ocenia Semeniuk. Jak zaznacza, Gowin był „chwilowym ministrem rozwoju, nie wniósł do gospodarki nic pożytecznego, zajmował się obsadzaniem stanowisk, a nie pracą merytoryczną i nie wniósł żadnego wkładu w funkcjonowanie sektora firm”. W jej ocenie były wicepremier nie wyciągnął wniosków ze swoich wcześniejszych działań.

Olga Semeniuk o zespole, który naprawia Polski Ład: Jest od tego, by skorygować błędy, a nie opowiadać o nazwiskach

- Mogę jedynie potwierdzić, że jestem członkiem zespołu. Ten zespół jest od tego, by skorygować błędy, a nie opowiadać o nazwiskach czy członkach zespołu – mówi wiceminister rozwoju w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Dopytywana przez Beatę Lubecką o to, czy Janusz Cieszyński stoi na czele tego zespołu, Olga Semeniuk komentuje: - Nie chcę się na ten temat wypowiadać. Czym zajmuje się zespół? Wiceminister przyznaje, że zbiera się on codziennie. - Weryfikujemy i rozwiązujemy problemy, które są związane z przygotowaniem szerokiej bazy algorytmów dostosowanych do poszczególnych grup społecznych – wyjaśnia. Olga Semeniuk dodaje, że również wiceminister finansów Piotr Patkowski „ jest jedną z głównych osób odpowiedzialnych za przygotowywanie rozwiązań problemów”.

Pytana o infolinię ds. Polskiego Ładu, wiceminister rozwoju przyznaje, że liczba telefonów z dnia na dzień spada. - Wczoraj to było ok. 400 telefonów. Na samym początku roku była to bardzo duża liczba – powyżej kilku tysięcy dziennie – mówi Semeniuk. Dodaje, że zdecydowana część pytań dotyczy reformy podatkowej, składki zdrowotnej oraz rozliczania małżeństw.

Czy będzie kolejna tarcza antyinflacyjna? - Wszystko zależy od tego jak sytuacja pandemiczna będzie się plasowała w kraju. Nasze rezerwy budżetowe są na tyle zachowawcze, by móc wspomagać w razie nieprzewidzianej sytuacji – zapewnia Gość Radia ZET. Wiceminister podkreśla, że dotychczasowe tarcze to „absolutny pakiet maksimum w UE tarcz antyinflacyjnych”.

RadioZET/MA