Olga Semeniuk: Niezbędny jest jednolity programy energetyczny, surowcowy UE

- 5 lat temu nie byliśmy w trakcie wojny, nie byliśmy po czasach pandemii, nie byliśmy po pierwszych wygranych wyborach Macrona. Dziś jesteśmy w zupełnie innej rzeczywistości – tłumaczy wiceminister rozwoju. Jej zdaniem kibicowanie Le Pen to „czas przeszłości”. - Dziś jesteśmy w nowej rzeczywistości wojennej. Mam nadzieję, że wspólny cel Polski, Francji i innych państw UE będzie jeden – pokonać Putina – zaznacza Semeniuk. Wiceszefowa resortu rozwoju podkreśla, że „nieważne kto wygrywa we Francji, ważne jaki wspólny cel ma dziś Europa - a dziś jest to pokonanie inwazji i wojny na Ukrainie, która została wytoczona przez Władimira Putina”. - To nie jest tak, że jestem zwolennikiem polityki Le Pen czy Orbana. Jestem zwolennikiem demokracji w Europie – mówi Gość Radia ZET.

Semeniuk: Niezbędny jest jednolity programy energetyczny UE

- Od 3 lat mamy pandemię, stan gospodarczy mamy taki, a nie inny i wiemy, że dotyka on wszystkich krajów członkowskich i wiemy, że dziś jedynym rozwiązaniem są równe prawa krajów członkowskich i wspólnota europejska. Nie federalizacja, ale wspólnota, suwerenności krajów i wspólne programy, interesy – ocenia Olga Semeniuk. Wiceminister rozwoju podkreśla, że niezbędny jest jednolity program energetyczny, surowcowy w Unii Europejskiej, by „oduzależnić” się od Rosji i właśnie do tego powinniśmy dążyć. Gość Radia ZET dodaje, że kolejnym punktem dyskusji w UE powinien być dziś plan odbudowy i transformacja Ukrainy.

„To Putininflacja”

Wysoka inflacja w Polsce? - Jeśli mówimy o wpływie pakietu antyinflacyjnego, to patrząc na początek roku już widzieliśmy, że potrafiliśmy jako rząd wpływać na obniżanie inflacji. Później wybuchła wojna, do której Putin przygotowywał się wiele miesięcy. Więc dziś zasadnym jest mówienie o Putininflacji – komentuje wiceminister rozwoju. Zdaniem wiceszefowej resortu, jest ona spowodowana cenami surowcowymi oraz tym, że Putin traci środki finansowe przez eksploatację armii. - Inflacja w marcu 2020 roku to było 4,6 proc. Dziś mamy 11 proc. Jesteśmy po 2,5 roku wprowadzenia w obieg 240 mld żywej gotówki, ratowania miejsc pracy, doprowadzenia do stabilnej stopy bezrobocia, wprowadzaliśmy tarczę antyinflacyjną, która obniżyła poziom inflacyjny. Wybuchła wojna – opisuje Olga Semeniuk.

Wiceminister rozwoju: Mechanizm wsparcia kredytobiorców leży nam na sercu. Musi być wprowadzony

- Rozmawiamy dziś przede wszystkich o kredytobiorcach, o możliwości dla kredytobiorców z BGK starania się o dofinansowywanie kredytów. Ten pakiet funkcjonuje – zaznacza Olga Semeniuk w rozmowie z Beatą Lubecką. Dodaje, że o dofinansowanie można starać się w 3 przypadkach: - Kiedy kredytobiorca stracił pracę, kiedy zapłata za kredyt przekracza 40 proc. wartości przychodów danej osoby. Trzecie kryterium to środki finansowe na bieżącej wydatki po spłacie kredytu. - W jednoosobowym gospodarstwie domowym to 1500 złotych, w wieloosobowym 1200 na osobę – mówi Gość Radia ZET. - Mechanizm wsparcia kredytobiorców jest programem, który leży nam na sercu, musi być wprowadzony i musi być implementowany – zapewnia wiceminister rozwoju Olga Semeniuk.

więcej wkrótce...

RadioZET/MA