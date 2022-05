- 14. emerytura to nie jest żadna kiełbasa wyborcza. To program społeczny. Wprowadzaliśmy go kilka lat temu i nie wyobrażam sobie odebrania tego szacunku ekonomicznego szczególnie seniorom i emerytom. To potrzebny program i na pewno z niego nie zrezygnujemy – zapewnia w Radiu ZET wiceminister rozwoju Olga Semeniuk.

W rozmowie z Beatą Lubecką zaznacza, że „koszyk potrzeb seniora jest taki sam” i obiecuje, że PiS zawsze będzie kierował środki do najsłabszych. Dopytywana o to, o ile wzrośnie inflacja po wypłacie 14. emerytury, minister nie podaje żadnych danych. Może warto wypłacić tę emeryturę dopiero wtedy, gdy inflacja spadnie do poziomu 6-7 proc.? - To jest wieloletnie spuszczanie tej inflacji – komentuje Gość Radia ZET.

Semeniuk: Niemożliwe, by Tusk stał się drugim Morawieckim

Dlaczego to opozycja winna jest wysokiej inflacji? - Donald Tusk od kilku tygodni próbuje stać się ekonomistą opozycji. Wraz z poseł Leszczyną i poseł Lubnauer próbuje opowiadać o ekonomii. Próbuje sprzedawać programy – mówi wiceminister rozwoju Olga Semeniuk. Dodaje, że szef PO jest historykiem i nie miał ekonomicznego doświadczenia. Na uwagę prowadzącej, że Mateusz Morawiecki również jest historykiem, polityk PiS odpowiada, że obecny premier ma przynajmniej doświadczenie zdobyte w bankach oraz na uczelniach zagranicznych, związanych z ekonomią.

Skąd odpowiedzialność za inflację, skoro opozycja nie ma mocy sprawczej? – Donald Tusk jest odpowiedzialny za dezinformację, za błędne wprowadzanie do świadomości społeczeństwa takich zjawisk, jak np. doprowadzenie do tego, by te środki finansowe były kierowane do sfery budżetowe, do rożnych grup społecznych i środowiskowych – wyjaśnia Gość Radia ZET. Wiceminister rozwoju ocenia, że to są „nerwowe działania” i „opowiadanie ludziom, że jeśli ja będę premierem, to będziecie mieli raj, będziecie mieli środki finansowe”. – To jest bzdura. Miał już czas udowodnić jak wspiera grupy społeczne – podkreśla Olga Semeniuk. - To musi być racjonalne, to nie może być kokieteria polityczna, to nie może być tylko PR i zabiegi Tuska, żeby stać się premierem i drugim Mateuszem Morawieckim – zaznacza w rozmowie z Beatą Lubecką i dodaje: - To jest niemożliwe, Tusk przyjechał z żadnym programem dla Polaków.

- Jak rządził Tusk, to średnia płaca za godzinę to było 5 złotych, w dużych miastach – przypomina Semeniuk. - Za czyich rządów płaca minimalna sukcesywna rośnie mimo pandemii? Za czyich rządów ratownik medyczny z 3 tys. brutto zarabia 5 tys. brutto? Za rządów PiS – mówi Gość Radia ZET. - My potrafimy usiąść do rozmowy, do dialogu i ten dialog prowadzić – zapewnia wiceminister rozwoju i technologii.

- Ja wiem, że to boli, ale bogaty musi płacić proporcjonalnie. Klasa średnia może korzystać z różnych przywilejów, które dla nich tworzymy – mówi Gość Radia ZET.

Olga Semeniuk: Patrzę na PiS jak w obrazek

- Patrzę na PiS jak w obrazek, bo zgadzam się z programem tej partii – mówi wiceminister rozwoju w internetowej części programu „Gość Radia ZET”.

Donald Tusk szefem rządu? - Nie daj Boże, żeby pan Tusk był premierem i żeby rządziła formacja PO, której jedynym celem i programem jest zniszczenie PiS – komentuje Olga Semeniuk. Jej zdaniem to nie są te czasy. - Dziś mamy czasy, które potrzebują stabilności gospodarczej i pewności ws. realizacji programów – podkreśla w rozmowie z Beatą Lubecką. Olga Semeniuk ocenia, że lider Platformy nie ma programu, skupia się na odwiedzaniu piekarzy czy sklepikarzy i opowiadaniu im, jak źle jest w Polsce.

Pytana o „Mieszkanie bez wkładu własnego”, wiceminister rozwoju szacuje, że w programu może skorzystać ok. 60 tys. osób. - BGK będzie tutaj honorował od 10 do 20 proc. wkładu własnego do wysokości 100 tys. złotych – tłumaczy. Semeniuk dodaje, że rządzący rozmawiają nt. zagranicznych inwestorów, którzy bardzo często wykupują część pustego budynku. - Po kolejne – mówimy również o możliwości wprowadzenia stałego oprocentowania, które będzie wyższe w kontekście kredytów hipotecznych, ale jest bezpieczniejsze dla rynków i kredytobiorców – wylicza Gość Radia ZET. Na jakie mieszkanie będzie nas stać? - Ceny mieszkań plasują się na różnych poziomach. To nie jest tak, że wszyscy będą chcieli mieszkać w Warszawie i kupować mieszkania za milion złotych – komentuje Olga Semeniuk.

- Czynniki, które wpływają na inflację nie dotyczą rządów PiS i nie są związane z rządami PiS. Są związane z sytuacją międzynarodową – zaznacza wiceminister rozwoju.

Porozumienie z KE? „Przechodzimy do kolejnego etapu rozmów”

Porozumienie z Komisją Europejską ws. KPO? - Mamy kamienie milowe, które zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską. To są tematy i obszary, które mają być realizowane za pośrednictwem unijnych środków w formie grantów i pożyczek, i które od 2027 roku będziemy spłacać. To nie jest euro z niebo – wyjaśnia Gość Radia ZET.

- Przechodzimy do kolejnego etapu rozmów politycznych, dotyczących tego, jak realizować te kamienie milowe – budować mieszkania z zieloną energią, jak doprowadzić do transformacji cyfrowej w sektorze małych i średnich firm – dodaje.

Nowa wiceminister rozwoju – Kamila Król? - W końcu kobieta zajmująca się działem transformacji cyfrowej, pracująca przez ostatnie 2 lata w departamencie gospodarki cyfrowej, wcześniej związana z KPRM, urzędnik, nadający się i znający resort – komentuje. - Mamy 60 procesów legislacyjnych otwartych w naszym resorcie, więc siła urzędnicza bardzo nam się przyda – dodaje.

Wiceminister Olga Semeniuk była również pytana o życie prywatne i narzeczonego - wiceministra Piotra Patkowskiego.

RadioZET/MA