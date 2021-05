- Mamy kontakt z polskimi obywatelami. Zarówno w Izraelu, jak i w Strefie Gazy są takie osoby, ale na ten moment nie zgłaszają chęci ewakuacji. Jesteśmy gotowi, żeby wesprzeć czy ewakuować polskich obywateli, gdyby doszło tam przede wszystkim do konfliktu zbrojnego, otwartego. Wtedy na pewno będziemy udzielać im wszelkiego wsparcia – zapowiada w Radiu ZET wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński.

Gość Beaty Lubeckiej podkreśla, że sytuacja tam jest bardzo niepokojąca i jeśli się nie uspokoi, to będzie musiała zareagować „społeczność międzynarodowa”.

- Mamy wrażenie, że bardzo wielu osobom po obu stronach zależy na dalszej eskalacji – ocenia wiceminister spraw zagranicznych. Jego zdaniem „każde państwo ma prawo do obrony własnego terytorium przed atakami z zewnątrz, ale jednocześnie ludzie, którzy żyją na terytoriach okupowanych mają też prawo, by być traktowani z poszanowaniem praw człowieka”. - Pojawiają się głosy, że te napięcia mają służyć przede wszystkim konsolidacji własnych zwolenników, obozów politycznych – dodaje Gość Radia ZET i zaznacza, że to sytuacja „absolutnie naganna”.

Paweł Jabłoński o działaniach NIK: Mają służyć do politycznych ataków. Może prezes ma poczucie krzywdy, czy żalu

- Mam wrażenie, że część działań Najwyższej Izby Kontroli nie tyle realizuje konstytucyjne zadania NIK, a raczej ma służyć do politycznych ataków – mówi Gość Radia ZET, wiceszef MSZ Paweł Jabłoński, pytany o raport Najwyższej Izby Kontroli, dotyczący tzw. wyborów kopertowych, który ma dziś przedstawić Marian Banaś. - Być może prezes NIK ma poczucie krzywdy, czy żalu z powodu podejmowania prób jego odwołania – dodaje. Jabłoński zaznacza, że próby odwołania Banasia były uzasadnione.

Zdaniem Gościa Radia ZET, „trzeba patrzeć na wybory, analizując, jakie były wtedy fakty”. Premier i szef KPRM obciążeni? - Kompletnie tego nie rozumiem. W momencie, kiedy te polecenia, aby Poczta Polska przygotowała narzędzia do głosowania, obowiązujące praw zakładało, że kilkanaście milionów Polaków będzie uprawnionych do głosowania korespondencyjnego – tłumaczy Paweł Jabłoński. Zaznacza, że jeśli przepisy nakładają na państwo obowiązek przygotowania mieszanych wyborów, to zorganizowanie ich jest nie tylko uprawnieniem, ale obowiązkiem organów państwa.

więcej wkrótce...

RADIOZET/MA