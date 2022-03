- Co z tymi tirami [które jeżdżą z UE do Rosji i na Białoruś – red.] – proszę zapytać Francuzów i Niemców. Francja i Niemcy to w tej chwili szmalcownicy. Bogacą się na ludzkim nieszczęściu i wspomagają Rosjan – mówi Gość Radia ZET Paweł Kukiz.

- Proszę zapytać też partii liberalnych, również polskich, które wspierały przez lata idiotyczną politykę administracji Obamy, Merkel, Francji, którzy tego Putina wyhodowali – dodaje polityk. Jego zdaniem trzeba też zwrócić uwagę na to, co „wyprawiają” polscy europarlamentarzyści z EPP. - Dla mnie to jest zdrada stanu. Taka pani Ochojska, czy posłowie Koalicji Obywatelskiej. To jest zdrada stanu to, co oni robią w tej chwili – uważa lider Kukiz’15. Gość Beaty Lubeckiej zaznacza, że nie jest zwolennikiem reformy „pana Ziobry, bo jest kiepska”, ale dodaje, że „blokowanie Polsce pieniędzy przez Polaków [w PE – red.] to jest zdrada stanu”. - Wie pani, co by się przed wojną zrobiło z takimi ludźmi – mówi Paweł Kukiz. Dopytywany przez prowadzącą o to, czy należy w takim razie zakończyć spory z Unią Europejską i zlikwidować Izbę Dyscyplinarną SN, Gość Radia ZET odpowiada, że oczywiście. Dodaje, że „należy jednocześnie zrewidować politykę zielonego ładu, bo to są lewackie, idiotyczne pomysły, które zbudowały Putina”.

Pomoc na Ukrainie? Paweł Kukiz przyznaje, że jeździ tam już od 2004 roku. - Pomagałem kilkanaście tygodni na Majdanie, widziałem zabijanych ludzi, straszne rzeczy. Cały czas kontynuuję pomoc. To mój kolejny wyjazd – mówi Gość Radia ZET. Polityk dodaje, że za parę dni znów wyrusza z pomocą. Lider Kukiz’15 tłumaczy jednocześnie, że założył zbiórkę i do tej pory udało mu się zebrać blisko 65 tys. złotych, a potrzebne jest 4 razy tyle. - Pieniądze są potrzebne na zakup podstawowych ubrań taktycznych dla obrony terytorialnej – wyjaśnia. - Im szybciej zbierzemy te pieniądze, tym będziemy mogli czuć się bezpieczniej. Ukraińcy chronią też automatycznie naszych granic – dodaje polityk.

Paweł Kukiz uważa, że Rosjanie będą się przesuwać w stronę polskiej granicy. - Wszystkie zdarzenia to zmiana geopolityki. Rosja dąży do odzyskania imperialnej pozycji – ocenia Gość Radia ZET. Jego zdaniem tłumy kobiet i dzieci, przekraczające w nocy granicę to przytłaczający widok. - Najbardziej cierpią kobiety, jak zawsze, są malutkie dzieci. To są widoki nie do opisania. Jak się jest na miejscu to zupełnie co innego. To rzeczy porażające – przyznaje lider Kukiz’15.

„Wielokrotnie prosiłem PiS o to, by zająć się koordynacją. Jestem gotowy się zaangażować. Znam Ukrainę lepiej, niż wielu ludzi, którzy zasiadają w rządzie”

Kukiz uważa, że Rzecznik Praw Obywatelskich powinien mocno naciskać na rząd w kwestii skoordynowania działań i pomocy dla organizacji pozarządowych. - Nie ma absolutnie żadnej koordynacji między rządem, a NGOs-ami. Wielokrotnie prosiłem PiS, by zająć się tą kwestią, że jestem gotowy zaangażować się w koordynację – mówi polityk. Paweł Kukiz dodaje: - Znam Ukrainę lepiej, niż wielu ludzi, którzy zasiadają w rządzie. Ale jego zdaniem, PiS jak zawsze wie najlepiej, wierzy, że sam da radę. - Nie dacie sami rady i to od razu mówię, jeśli natychmiast nie zaczniecie zasięgać opinii tych, którzy z praktyki codziennej, pomocy mają doświadczenie [ws. pomocy uchodźcom – red.] – komentuje.

Zdaniem Gościa Radia ZET należy również zastanowić się nad ulgami dla przedsiębiorców, którzy w przyszłości zapewnią pracę uchodźcom. - Rząd powinien też pomóc samorządom przy pozyskiwaniu budynków ze spółek Skarbu Państwa, które stoją opuszczone jak np. PKP – dodaje Paweł Kukiz. - To jest na zasadzie pies ogrodnika – sam nie zje i drugiemu nie da. Budynki, które są do natychmiastowej adaptacji, w ciągu pół roku można to przystosować na mieszkania, a to stoi puste. Ale przepisy są takie, że to się prędzej rozsypie, niż będzie z tego cokolwiek pożytecznego – uważa gość Beaty Lubeckiej.

Paweł Kukiz o komisji ds. Pegasusa: Powoływanie jej w obecnej sytuacji jest absurdalne. Nie wezmę na siebie tej odpowiedzialności

- Wniosek nie został wycofany, cały czas leży, nie zamierzam wniosku wycofywać, ale uważam, że w obecnej sytuacji powoływanie takiej komisji jest absurdalne – mówi Gość Radia ZET Paweł Kukiz, pytany o to, co dalej z sejmową komisją ds. podsłuchów. – Jeśli panowie: Budka, Kosiniak czy Czarzasty wyjdą na mównicę i zażądają tego, to zagłosuję za – zapewnia. Polityk dodaje jednak: - Ja nie wezmę na siebie odpowiedzialności zabiegania o komisję w czasie, kiedy 20 km od polskiej granicy padają rakiety. Zdaniem Kukiza, jeśli ktoś w takiej sytuacji domaga się komisji, to jest „szaleńcem albo agentem Putina”.

RadioZET/MA