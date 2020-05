Paweł Kukiz: Ustrój daje Kaczyńskiemu możliwość bycia dyktatorem

- Przeraża mnie to, że rozkminiamy wszystkie sprawy polityczne w sytuacji, kiedy dobrnęliśmy do takiego stanu, że należy się przede wszystkim zastanawiać kiedy i w jakiej materii zmienić prawo, które umożliwia bezkarne brnięcie w autorytaryzm. Tu jest klucz – mówi gość Radia ZET, lider Kukiz’15 Paweł Kukiz. Jego zdaniem „naczelnik i tak zrobi co chce i nikt nie jest w stanie mu w tym przeszkodzić”. Polityk dodaje: - To nie ja robię z Kaczyńskiego dyktatora tylko ustrój daje mu możliwość bycia dyktatorem .

Paweł Kukiz uważa, że dzisiejsze głosowanie ws. wyborów korespondencyjnych to będzie test. - Poczekałbym na głosowanie i zobaczył, który z posłów zachowa się przyzwoicie i sprzeciwi się tym autorytarnym, dyktatorskim zapędom – komentuje gość Beaty Lubeckiej.

"Wybory najwcześniej w sierpniu"

Polityk Koalicji Polskiej uważa, że wybory powinny odbyć się najwcześniej w sierpniu, po wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. - Można też przedyskutować koncepcję Gowina, ale wydłużając kadencję prezydenta o rok a nie dwa – mówi Paweł Kukiz.

Kukiz: Zagłosuję przeciw szaleńczym pomysłom naczelnika państwa, wodza. To farsa

- Jesteśmy z Władysławem [Kosiniak-Kamyszem – red.] absolutnie jednej myśli – wybory korespondencyjne to łamanie prawa, farsa, apogeum – mam nadzieję – tego ustroju, który się chwieje – uważa gość Radia ZET. - Ja na pewno będę na głosowaniu i na pewno zagłosuję przeciw szaleńczym pomysłom naczelnika państwa, bo to jego jednoosobowe rozkazy i wizja – zapowiada lider Kukiz’15. Jego zdaniem „w tym ustroju wizja wodza partii przenosi się na resztę posłów, którzy muszą wykonać rozkaz”. Co zrobią posłowie jego ugrupowania? - Z moich wcześniejszych rozmów z posłami Kukiz’15 wynika, że absolutnie żaden z tych posłów nie zagłosuje po myśli PiS – deklaruje gość Radia ZET i dodaje, że świadectwem lojalności jest odmówienie przez jego posłów posad, proponowanych przez PiS, w zamian za głosowanie za ustawą o wyborach korespondencyjnych.

"Sachajce PiS proponowało Ministerstwo Rolnictwa"

Czym przez rządzących byli kuszeni jego posłowie? - Jarosławowi Sachajce proponowano udział w Ministerstwie Rolnictwa. Miał być wiceministrem? Na to wygląda – mówi Paweł Kukiz. Polityk opowiada, że spotkanie Morawiecki-Sachajko zaaranżował drobiarz jednej z największych firm drobiarskich w Polsce. – On to zaaranżował i uczestniczył w przeciąganiu posła na stronę PiS – komentuje.

Paweł Kukiz o "gowinowcach" na listach Koalicji Polskiej: Będzie mógł znaleźć się każdy, kto...

Pytany przez Beatę Lubecką o to, czy „gowinowcy” mogliby znaleźć się na listach Koalicji Polskiej, Kukiz odpowiada, że na listach będzie mógł znaleźć się „każdy, kto jest zwolennikiem zmiany ordynacji wyborczej, kto jest zwolennikiem referendów obligatoryjnych dla władz, kto jest zwolennikiem ustawy antykorupcyjnej, antysitwowej”. - Jesteśmy formułą otwartą na reformatorskie środowiska o światopoglądzie centrowym – podkreśla gość Radia ZET.

"Jeśli miałbym wybierać między płaczkiem a budyniem, to nie poszedłbym na wybory"

- Prawdopodobnie nie poszedłbym na wybory. Jeśli miałbym do wyboru pomiędzy płaczkiem i budyniem to co to za wybór jest? Żaden – mówi gość Radia ZET Paweł Kukiz, pytany w internetowej części programu o to, co zrobiłby, jeśli w drugiej turze wyborów prezydenckich znalazłby się Andrzej Duda i Szymon Hołownia. Kukiz uważa, że Hołownia jest kandydatem „emocjonalnym”. - Płacze i to jest jego główny instrument – emocje a proszę pokazać mi w jego programie instrumenty, które zapobiegają dyktaturze – komentuje polityk.

Pytany przez Beatę Lubecką o Marka Jakubiaka, Paweł Kukiz odpowiada: - Zapomniałem, że startuje. - Powodzenia. On też niesie te idee, które niesiemy z Kosiniakiem-Kamyszem – mówi gość Radia ZET. - Każdy, kto je zrealizuje jest moim sprzymierzeńcem – zaznacza Kukiz.

Kukiz o SMS-ie do Dworczyka: Gdybym nie miał obok siebie kogoś, kto jest mnie w stanie pohamować, to napisałbym SMS bardziej piątkowy

- Absolutnie nie żałuję. A co miałem napisać: Drogi Michale, zwracam się do ciebie z prośbą… Jakby pani napisała elegancko? – odpowiada Kukiz, pytany o swój SMS do Michała Dworczyka. - Moja żona też miała wątpliwości i powiedziała: Paweł, przesadziłeś – zdradza polityk. - Gdybym nie miał obok siebie kogoś, kto jest mnie w stanie pohamować, to napisałbym SMS bardziej piątkowy – mówi Paweł Kukiz.

Lider Kukiz'15 zapowiada: Składamy projekt ustawy, który zniesie VAT od darowizn

- Są w tej chwili załatwiane wszystkie formalności. Dziś prawdopodobnie pójdą już pieniądze na konto szpitala i będzie on zakupiony – odpowiada gość Radia ZET, pytany o swoją deklarację, że kupi ambulans dla jednego ze szpitali. - Moglibyśmy kupić 2 ambulanse, gdyby nie ten VAT. Składamy w tej chwili projekt ustawy, który zniesie VAT od darowizn – zapowiada polityk. Kukiz dodaje, że kupił również „termowizyjną kamerę za 50 tys. złotych, którą ustawia się przy wejściu do szpitala i która skanuje człowieka”.

RADIOZET/MA