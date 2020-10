Paweł Mucha zaznacza, że nie widzi ochłodzenia relacji prezydent-rząd. - Widzę sytuację, która daje perspektywę bardzo sprawnego administrowania. Porządkowana jest struktura rządu, żeby rząd działał sprawniej i żebyśmy mogli powiedzieć o tym, że jeszcze lepiej są uporządkowane pewne kompetencje – komentuje minister. Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, dlaczego Andrzej Duda opóźnił zaprzysiężenie nowego rządu, Mucha odpowiada: - To wymagało uzgodnienia kalendarzy a nie tego, żeby prezydent opóźniał. Zaznacza, że prezydent ma bardzo bogato wypełniony kalendarz. - Bardzo cieszę się, że w składzie nowego rządu są takie zmiany, które stabilizują Zjednoczoną Prawicę – komentuje Gość Radia ZET.

"W najbliższych dniach, tygodniach nie planuję zmiany mojego statusu jeśli chodzi o funkcjonowanie w Kancelarii Prezydenta"

Paweł Mucha odchodzi? - W najbliższych dniach, tygodniach nie planuję zmiany mojego statusu jeśli chodzi o funkcjonowanie w Kancelarii Prezydenta. Przy czym, przede wszystkim to są decyzje pana prezydenta – odpowiada minister. Podkreśla, że nie ma żadnych sygnałów świadczących o tym, że Andrzej Duda jest niezadowolony z jego pracy. - Mam zaszczyt współpracować z panem prezydentem od 10 lat, biorąc pod uwagę także wcześniejszą działalność społeczną. Na pewno będę go konsekwentnie wspierał. W różnych rolach, które przyjdzie mi jeszcze pełnić – odpowiada tajemniczo Gość Radia ZET.

"Nie znam żadnej homofobicznej wypowiedzi prezydenta. Strefy wolne od LGBT? W Polsce nie ma żadnych"

- Nie znam żadnej homofobicznej wypowiedzi Prezydenta Andrzeja Dudy. Jest niewłaściwe i szkodzi środowiskom LGBT nazywanie każdej wypowiedzi wypowiedzią homofobiczną – mówi Paweł Mucha w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Wiceszef Kancelarii Prezydenta dodaje, że „orientacja seksualna nie daje komuś przewagi do tego, żeby wiedział lepiej jak należy prowadzić sprawy publiczne a wypowiedź ws. ochrony rodziny też nie może być uznawana za homofobiczną”. - Ochrona rodziny jest wartością. To nie jest homofobia. To moje przekonanie i mam prawo mieć takie zdanie – komentuje minister. Jego zdaniem „w Polsce nie ma żadnych stref wolnych od LGBT”. Pytany przez Beatę Lubecką o to, czym jest ideologia LGBT, Paweł Mucha odpowiada, że „to pewien zespół poglądów, które występują dziś w naszej przestrzeni publicznej”. - Który ulega instrumentalnemu wykorzystaniu przez część działaczy środowisk lewicowo-liberalnych, żeby próbować narzucić pogląd, że nie można wypowiadać się, że małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety, że nie można bronić określonych, tradycyjnych wartości, rodziny, bo jest się homofobem – tłumaczy gość Radia ZET.

Mucha: Ardanowski jest dobrze oceniany przez prezydenta"

Pytany o to, czy Jan Krzysztof Ardanowski puka do drzwi Pałacu Prezydenckiego, Mucha odpowiada, że „na pewno jest przez prezydenta dobrze oceniany, jeśli chodzi o wykonywanie swojej funkcji”. - Jest posłem, prezydent pozytywnie ocenia jego pracę – dodaje.

"Kinga Duda to osoba bardzo merytoryczna, kompetentna i zdolna"

Kinga Duda zajmie się sędziami pokoju? - Na pewno ma kompetencje jeśli chodzi o prawo. Według mojej wiedzy to element szerszego zagadnienia, procesu, w który zaangażowane są różne podmioty – odpowiada wiceszef Kancelarii Prezydenta. Dodaje, że nowa społeczna doradczyni prezydenta ma m.in. kompetencje dotyczące alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Paweł Mucha podkreśla, że córka Andrzeja Dudy to osoba „bardzo merytoryczna, bardzo kompetentna, bardzo zdolna i jest bardzo wyraźnym głosem młodego pokolenia”. - Według mojej wiedzy i stanu na dziś, nie trwają prace nad prezydenckim projektem ustawy dot. sędziów pokoju – mówi minister.

RADIOZET/MA