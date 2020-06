Paweł Mucha o retoryce prezydenta: Twardo i szczerze odpowiada. Tak trzeba robić

Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, czy głowa państwa powinna używać takich porównań, wiceszef Kancelarii Prezydenta odpowiada, że „trzeba powiedzieć szczerze, jak powiedział pan prezydent”. - Kiedy Zjednoczona Prawica obejmowała rządy, jeśli chodzi o rynek o pracy, to sytuacja była gorsza niż poziom bezrobocia, który jest obecnie – tłumaczy członek sztabu Andrzeja Dudy. Mucha podkreśla, że „absolutnie nikt nie łączył kwestii związanej ze śmiercią z powodu koronawirusa z rządami”. - To odpowiedź na kłamliwe zarzuty opozycji i kłamliwą narrację, dotyczącą poziomu bezrobocia – tłumaczy gość Radia ZET.

"Trzaskowski nie pamięta, próbuje wyprzeć głosowanie lub świadomie mówi nieprawdę"

- Jeżeli ktoś nie ma wrażliwości społecznej ws. pracy Polaków do 67 roku życia, nie pamięta, próbuje wyprzeć głosowanie albo świadomie mówi nieprawdę, to pytanie czy ma predyspozycje, żeby zostać prezydentem – komentuje Paweł Mucha. Jego zdaniem Rafał Trzaskowski „nie pamięta czy był posłem, kiedy był posłem i nie pamięta, jak głosował w fundamentalnej sprawie dla milionów Polek i Polaków”. - Mamy osobę, która nie dba o to, czy pełniła funkcję posła – a poseł to przedstawiciel narodu – i mamy osobę, która wypowiada się, że nie głosowała przeciwko obniżeniu wieku emerytalnego – mówi gość Radia ZET. Jego zdaniem to sprawa jest niezwykle „bulwersująca i szokująca”.

Kampanijne zapowiedzi prezydenta? "Zawsze można powiedzieć, że nie wszystko się udało"

Dopytywany o realizację kampanijnych zapowiedzi Andrzeja Dudy z 2015 roku, wiceszef jego Kancelarii odpowiada: - Oczywiście zawsze można powiedzieć, że nie wszystko się udało, czy że są pewne elementy do podjęcia. Zaznacza jednak, że „porównywanie w zakresie niezrealizowanych obietnic w Warszawie do pana Trzaskowskiego, jest zupełnie nieadekwatne”.

Mucha o swoich planach: W dłuższej lub krótszej perspektywie wrócę do adwokatury

Paweł Mucha zdradza też, jakie ma plany na wypadek przegranej Andrzeja Dudy. - Zawodowo jestem adwokatem, przyszedłem z adwokatury i pewnie w dłuższej lub krótszej perspektywie będę wracał do adwokatury – zdradza gość Radia ZET.

Paweł Mucha: Wypowiedzi polityczne nie mają miejsca w polskich kościołach

- Mamy czytelną sytuację jeśli chodzi o podział na uroczystości religijne i kwestie związane z wypowiedziami politycznymi. Wypowiedzi polityczne nie mają miejsca w polskich kościołach – mówi gość Radia ZET, pytany o wicepremier Jadwigę Emilewicz, przemawiającą z ambony na Jasnej Górze. Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, czy polityk powinien przemawiać w takich okolicznościach, wiceszef Kancelarii Prezydenta odpowiada: - Zdarzają się sytuacje polityczne, kiedy reprezentant rządu czy to z listem czy z jakimś posłaniem także występuje w sytuacji tego rodzaju, jak wystąpienie w kościele.

Mucha o spotkaniu Duda-Trump: Każdy termin jest właściwy, kiedy prezydent USA prosi o takie spotkanie. Z czym wróci A. Duda? To będą ważne ustalenia i dobre informacje dla Polski

- Każdy termin wizyty jest właściwy, kiedy prezydent USA prosi o takie spotkanie. Przywódcy państw całego świata zabiegają o rozmowę na takim poziomie w Stanach Zjednoczonych. To pokazuje ścisłe więzy polsko-amerykańskie – mówi wiceszef Kancelarii Prezydenta, pytany w internetowej części programu „Gość Radia ZET” o wizytę Andrzeja Dudy w Białym Domu. - Nie rozumiem głosów, które mówią, czy termin jest odpowiedni czy jest właściwy… Urzędujący prezydent USA zaprasza prezydenta RP jako pierwszego przywódcę państw NATO-wskich – zaznacza Paweł Mucha. Jego zdaniem politycy opozycji „nie potrafią się wznieść ponad doraźną grę polityczną i próbują dezawuować wizytę”, jeszcze zanim prezydent poleciał do Stanów Zjednoczonych. Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, z czym Andrzej Duda wróci do Polski, gość Radia ZET odpowiada: - Już mogę powiedzieć, że to będą ważne ustalenia i dobre dla Polski informacje.

"Mamy wiele projektów, pewnie będą pojawiać się kolejne"

Pytany o to, czy na ostatniej prostej kampanii lub przed II turą wyborów, padną jeszcze jakieś propozycje socjalne, Mucha komentuje: - Mamy wiele projektów, pewnie będą pojawiać się kolejne.

Paweł Mucha: Prezydent śpi bardzo mało

Jak prezydent godzi obowiązki głowy państwa i kandydata? - Dziś, godząc wykonywanie swoich obowiązków ze spotkaniami otwartymi z Polakami, pan prezydent pracuje bardzo intensywnie i śpi bardzo mało – komentuje wiceszef jego Kancelarii.

"Wpadki Trzaskowskiego pokazują negatywny trend w sondażach"

Sondaże? - Nie ulega wątpliwości, że pan prezydent jest liderem we wszystkich sondażach. Jest bardzo duża różnica pomiędzy kolejnymi kontrkandydatami. Ostatnie wpadki Trzaskowskiego pokazują trend negatywny w sondażach – uważa gość Radia ZET.