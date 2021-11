- Zostawiam to moim biografom – tak Gość Radia ZET Paweł Zalewski odpowiada na pytanie Beaty Lubeckiej o to, w ilu partiach był do tej pory.

Zalewski, który właśnie przeszedł do Polski 2050 - i tym samym jest już w dziewiątej formacji – zapewnia, że od początku zmian w Polsce był związany tylko z jednym środowiskiem politycznym. – Do momentu, kiedy zostałem zmuszony do ustąpienia z PiS – dodaje polityk. – Zaproszenie od Szymona Hołowni dostałem w dniu, w którym ogłosiłem publicznie, że rezygnuję z ubiegania się o przywrócenie w prawach członka PO – wyjaśnia.

Dlaczego akurat Polska 2050? - Wcześniejsza obserwacja Szymona Hołowni przekonała mnie, że dziś to jest najlepsza odpowiedź na problemy Polski. Z każdym dniem przekonuję się, że to dobra decyzja. Hołownia poważnie traktuje Polaków i na tym polega jego przewaga – ocenia Paweł Zalewski. Zaznacza, że przez 5 miesięcy, kiedy był zawieszony w Platformie, mógł z dystansu spojrzeć „na wiele spraw w Polsce”. - Uznałem, że dziś największą szansą i najbardziej odpowiadającą potrzebom Polaków partią, jest ruch Polska 2050 – tłumaczy Gość Radia ZET. Zalewski podkreśla, że teraz wraca do tego, co jest kluczowe – do programu. - Polaryzacja pomiędzy PO i PiS ułatwia politykom tych partii koncentrowanie się na emocjach, a nie na poważnych programach – mówi polityk. Dodaje, że to właśnie Szymon Hołownia tworzy program w taki sposób, na którym zawsze mu zależało, czyli „przygotowany przez ekspertów i bardzo szeroko konsultowany”.

Zalewski: Polaryzacja emocji Polaków jest zła

Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, co uwierało go w Platformie Obywatelskiej, w której był przez 12 lat, Zalewski odpowiada: - Uważałem, że rodzaj przywództwa, który był charakterystyczny dla PO przez ostatnie 1,5 roku, jest bardzo zły i prowadzi do tego, że ta partia traci zaufanie społeczne. - Od lat uważam – to refleksja także z autopsji – że sytuacja, w której nastąpiła tak daleko idąca polaryzacja emocji Polaków, że to jest złe – ocenia Gość Radia ZET Paweł Zalewski.

