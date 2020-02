Pinkas (GIS): możliwe, że będziemy rekomendowali odwołanie imprez masowych

- Jeżeli będziemy mieli sytuację, która przez nas zostanie oceniona jako niebezpieczna, będziemy rekomendowali odwoływanie takich spotkań - mówi o zakazie organizacji imprez masowych i konwencji politycznych Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny. Ma to związek z zagrożeniem koronawirusem.

Gość Radia ZET zdradził, że w kontekście organizacji dwóch imprez masowych już trwa analiza, czy zostaną odwołane. - Poprosiłem dwóch wojewodów - śląskiego i wielkopolskiego - o zastanowienie się, czy powinny się tam odbyć dwie duże imprezy medyczne, lekarskie - mówi Jarosław Pinkas. - Najbardziej istotne jest to, żeby zdrowy był personel medyczny. Lekarze, pielęgniarki, diagności laboratoryjni - tak, żeby do nich był najlepszy dostęp. Więc oni muszą być najbardziej chronieni.

Główny Inspektor Sanitarny zapewnił, że wojewodowie zbierają informacje o wszystkich imprezach. Są one analizowane pod kątem bezpieczeństwa epidemiologicznego przez powiatowych inspektorów. Pytany przez Joannę Komolkę o to, czy już teraz nie trzeba odwołać zaplanowanych np. na ten weekend konwencji politycznych, odpowiedział: - Myślę, że takie decyzje muszą być podejmowane przez organizatorów. Muszą wiedzieć, ile ludzi przyjdzie. Jakie to są pomieszczenia, czy jest tam wentylacja. Dodał, że na razie w Polsce nie ma potwierdzonego żadnego przypadku zachorowania na koronawirusa. Wszystkie testy wypadły negatywnie.

RadioZET.pl