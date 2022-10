- Solidarność przedstawiła jasną propozycję – 20 proc. podwyżki dla budżetówki na przyszły rok. Wystosowaliśmy też pismo do premiera Morawieckiego, by usiąść i negocjować, że w tym roku jeszcze 5 proc. podwyżki, w kolejnym roku 15 proc. Bez odzewu – mówi Gość Radia ZET przewodniczący NSZZ „Solidarność” i zapowiada: - Solidarność już czekać nie może, przygotowujemy się do protestu .

Związkowiec uważa, że propozycje rządu są śmieszne. - Jeśli rząd proponuje w budżecie na 2023 rok regulacje płacowe na poziomie 7,8 proc. [przy inflacji 17,2 proc. – red.], to nawet nie jest to dogonienie inflacji – mówi gość Bogdana Rymanowskiego. - Mówiłem panu premierowi: jeśli mówi o tym, że chcą mieć profesjonalnych urzędników, jeśli daje się regulacje płacowe na poziomie 7,8 proc., to sytuacja jest dramatyczna – komentuje Piotr Duda. Szef „Solidarności” zdradza, że premier mówił mu na spotkaniu, że sytuacja w Polsce jest ciężka, że każdy musi zaciskać pasa. - Ja to doskonale rozumiem, ale trzeba rozumieć pracowników, którzy idą do zakładu pracy, ciężko pracują, by utrzymać rodzinę – dodaje Gość Radia ZET.

Kolejna sprawa, która niepokoi związkowców? - Rząd miał odmrozić wskaźnik odpisu Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych, aby on był już na bieżąco, czyli w 2023 roku z półrocza 2022 roku. Niestety w projekcie budżetu jest zamrożenie z 2019 roku. To kompletnie niezrozumiałe – mówi Piotr Duda.

„Nie jesteśmy zadowoleni z negocjacji z rządem”

Pytany przez prowadzącego o ceny energii, drożyznę, inflację, czy Solidarność śpi, Gość Radia ZET odpowiada: - Nie śpi, rozmawiamy z rządem o tych problemach. Choć dodaje: - Nie jesteśmy zadowoleni z negocjacji z rządem. Powód? Szef Solidarności tłumaczy, że „pewne kwestie, jeśli chodzi o powstrzymanie cen energii idą w dobrym kierunku, np. jeśli chodzi o obligo giełdowe”, ale zaznacza, że to nie wystarczy. Jego zdaniem „zamiast dopłaty, trzeba zrobić wszystko, by powstrzymać ceny energii i gazu na jakimś poziomie”. - Przykładowo, żeby rząd przejął przesył, jeśli chodzi o infrastrukturę wrażliwą – mówi Piotr Duda.

Duda: Dziś nadzwyczajne posiedzenie. Będziemy decydować

- Dziś o 9:00 jest nadzwyczajne posiedzenie komisji krajowej. Będziemy decydować o dalszych działaniach, ale na pewno będą takie, by rząd usiadł i zaczął faktycznie rozmawiać z Solidarnością, by wsłuchiwał się w postulaty – zapowiada związkowiec. Dodaje, że chodzi o 3 najważniejsze postulaty: powstrzymanie cen energii, podwyżki w sferze finansów publicznych, emerytury stażowe. Protest? Duda zapowiada: - Jak Solidarność za coś się bierze, to realizuje to do końca, „3xP” musi być zrealizowane.

Gość Radia ZET zaznacza, że dostrzega konflikt pomiędzy Mateuszem Morawieckim, a Jackiem Sasinem. - Chodzi o to, by doszli do porozumienia, a firmy energetyczne mogły normalnie funkcjonować, pracownicy godnie zarabiać i żeby były podwyżki – tłumaczy.

Ostatnia, radiowa część programu to „krótka piłka”.

- Czy dla Piotra Dudy ważne są dudki? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie – zapewnia szef Solidarności.

- Czy wystartuje pan w 2025 roku w wyborach prezydenckich? – pyta prowadzący.

- Nie – zapowiada związkowiec.

- Czy tych, którzy łamią zakaz handlu w niedziele, należy wsadzać do więzienia? – pyta gospodarz programu.

- Tak – uważa Gość Radia ZET.

- Większość polskich przedsiębiorców to krwiopijcy, wyzyskujący pracowników – pyta Rymanowski.

- Nie – odpowiada Duda.

- Lech Wałęsa to ikona polskiej wolności, dlatego zawsze należy mu się chwała i cześć? – pyta dziennikarz.

- Tu powiem pomidor – komentuje przewodniczący NSZZ „Solidarność”.

więcej wkrótce...

RadioZET/MA