Rzecznik rządu przyznaje, że Kuchciński ma większy talent organizacyjny, niż Dworczyk

Piotr Müller dodaje, że „jak ktoś jest 7 lat na pewnym stanowisku, to ma prawo być zmęczony”. - Sam mówił o tym, że nowe otwarcia mogą być szansą na odczarowanie schematu, który w tej chwili działa – komentuje Gość Radia ZET. Dopytywany przez Bogdana Rymanowskiego o to, czy zamiana na ministra Szynkowskiego to zaostrzenie kursu wobec Brukseli, minister odpowiada, że nie należy tego tak rozpatrywać. - Szymon Szynkowski vel Sęk od wielu lat odpowiadał za kwestie związane z relacjami z Niemcami. Jego wiedza o niemieckiej polityce będzie niezwykle przydatna – dodaje. Dymisja Konrada Szymańskiego oddali czy przybliży wypłatę środków w ramach KPO? - Odpowiedź jest w Brukseli. To działania polityczne szefowej KE powodują, że te środki nie są teraz wypłacone – komentuje Gość Radia ZET.

Krótka piłka: Kuchciński ma większy talent organizacyjny, niż Dworczyk

Nowy szef KRPM? - Minister Kuchciński będzie miał prawo do podejmowania decyzji, również personalnych – komentuje Piotr Müller. Rzecznik rządu podkreśla, że będzie szefem Kancelarii Premiera „w pełnym tego słowa znaczeniu”. Co z Michałem Dworczykiem? - Pozostaje członkiem Rady Ministrów. Premier może przypisać mu dodatkowe kompetencje. W tej chwili nie ma jeszcze decyzji – odpowiada minister.

- Czy Marek Kuchciński ma większy talent organizacyjny, niż Michał Dworczyk? – pyta Bogdan Rymanowski w „krótkiej piłce”.

- Jak dwa takie duże talenty porównywać? Nie mogę takich rzeczy zrobić – odpowiada Piotr Müller.

- Tak czy nie?! – dopytuje gospodarz programu.

- Tak – przyznaje rzecznik rządu.

„Większość samorządowców jest chętna”

Pytany o spotkanie premiera z prezydentem Warszawy, minister odpowiada, że „nie chodzi tu o miłość, emocje, tylko o ciężką pracę, która jest do wykonania przez rząd i samorząd”. Dodaje, że spotkanie odbywa się na prośbę Rafała Trzaskowskiego. - Są samorządowcy, którzy działają dobrze, wychodzą poza schematy i są tacy, którzy czekają do ostatniej chwili, by podjąć jakieś działanie – komentuje Gość Radia ZET. Müller podkreśla, że „większość samorządowców jest chętna do tego, by realizować wspólne działania dla obywateli”. Dystrybucja węgla przez samorządy działaniem niekonstytucyjnym? - O zamówieniach publicznych już od samego początku mówiliśmy, że trzeba zmienić przepisy. Będą zmienione. Wychodzimy naprzeciwko – komentuje gość Bogdana Rymanowskiego. Dopytywany, czy może zapewnić słuchaczy, że jak jutro pojadą na skład węgla, to ten węgiel będzie na nich czekał, rzecznik rządu odpowiada, że „to zależy, w której części kraju”. - W tej chwili tworzymy ustawą kolejne ramy, by węgiel był jak najbliżej obywateli – podkreśla minister. - W czerwcu przyjęliśmy pierwszą ustawę, która miała przymusić firmy i to się niestety nie udało. Stworzyliśmy ustawę, która miała dopłacać przedsiębiorcom. Niestety nie zgłosili się w tak szerokim zakresie, jaki planowaliśmy – przypomina.

W krótkiej piłce Piotr Müller przyznaje również, że będąc rzecznikiem rządu powiedział publicznie nieprawdę „nie mając świadomości”, że jak na warunki polityczne Mateusz Morawiecki i Jacek Sasin bardzo się lubią oraz, że nie było planu zmiany premiera.

RadioZET/MA