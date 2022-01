Piotr Zgorzelski o PiS: Zorganizowana grupa przestępcza. Odpowiedzą za to karnie

Dopytywany przez Beatę Lubecką o zakup Pegasusa za pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości, jej gość odpowiada: - Wszyscy podejrzewaliśmy, że tak jest, ale nie przypuszczaliśmy, że tak szybko to wyjdzie. Zdaniem polityka PSL ta sprawa jest „rozwojowa”. - Nie odpuścimy tego jako opozycja. Jeżeli nie w tym Sejmie, to natychmiast po wyborach komisja śledcza musi powstać. Będziemy się starali w tym Sejmie, apelujemy do posłów PiS i akolitów, by zdecydowali się to poprzeć – zapowiada Zgorzelski. Wicemarszałek Sejmu zaznacza, że jest tą sprawą mocno zainteresowany, ponieważ sam mógł być inwigilowany. - Roman Giertych wymienił także moją osobę w gronie tych, którzy najprawdopodobniej byli podsłuchiwani. Na dniach oddam telefon do kontroli, a potem będę rozmawiał z Citizen Lab, po Trzech Króli – zapowiada Gość Radia ZET. Jego zdaniem rządzący się z tego nie wymigają. - Nie wyłgają się z tego drwiącym sposobem reagowania na tę sytuację, a sytuacja jest skandaliczna. W demokratycznym państwie nie mogłaby się zdarzyć – mówi Piotr Zgorzelski. Polityk ludowców zapowiada: - Ci panowie odpowiedzą za to karnie!

„Polska nie jest dziś demokratycznych krajem. Prokuratura nastawiona, by dojeżdżać opozycję”

Gość Radia ZET uważa, że opozycja główny swój sztandar wyborczy musi określić jako to, że idzie po Polskę demokratyczną. - Polska nie jest dziś demokratycznym krajem – ocenia Zgorzelski. Wyjaśnia, że w demokratycznym kraju premier zażądałby wyjaśnień od służb w tej sprawie i przedstawił je na posiedzeniu Sejmu. - Tego nie będzie, bo premier udaje, że nie wie, albo tym razem może nie wiedzieć, ponieważ minister Kamiński nie raportuje premierowi, tylko wicepremierowi ds. bezpieczeństwa. Tam wiedzą, gdzie jest szef i nie jest to Mateusz Morawiecki – uważa gość Beaty Lubeckiej. Zdaniem Piotra Zgorzelskiego „prokuratura nie jest dziś nakierunkowana, by reprezentować wymiar sprawiedliwości tylko na to, żeby dojeżdżać opozycję i chronić władzę”. - Ci wszyscy ministrowie i wiceministrowie działają w jednej grupie – podsumowuje Gość Radia ZET.

RadioZET/MA