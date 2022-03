- Gdybyśmy wysłali na Ukrainę myśliwce, to jesteśmy stroną konfliktu i stajemy zarzewiem III wojny światowej – uważa wicemarszałek Sejmu z PSL. Jego zdaniem nie można narażać bezpieczeństwa Polski w tak dramatycznym momencie.

„Wystąpienie Zełenskiego dodałoby ducha”

Pytany o połączenie z prezydentem Ukrainy podczas Zgromadzenia Narodowego, które odbędzie się w piątek, gość Beaty Lubeckiej odpowiada, że „nie było o tym mowy, ale nie można tego wykluczyć”. Wicemarszałek dodaje, że takie wystąpienie „dodałoby ducha”, bo Zełenski wyrósł na wybitnego przywódcę. - Bohaterski prezydent. Naprawdę szacun i wielka duma, że taki przywódca, w tak trudnych i ekstremalnych warunkach, w tak krótkim czasie, jako młody i niedoświadczony polityk ukształtował się na mężów stanu – komentuje. – Przed Zgromadzeniem wystąpi pan prezydent, będzie też łączenie z prezydentem Bidenem i z szefem NATO – mówi Zgorzelski.

Polityk PSL: Prezydent i premier sprawdzają się

Piotr Zgorzelski zapowiada również, że ustawa dot. statusu uchodźców będzie rozpatrywana na tym posiedzeniu Sejmu. Dodaje zaskakująco, że „zarówno prezydent Andrzej Duda, jak i premier Mateusz Morawiecki w tych trudnych czasach sprawdzają się, jeśli chodzi o organizowanie polityki międzynarodowej”.

Gość Radia ZET mówi również o tym, jak sam pomaga. - Zorganizowałem dla 70 uchodźców z Ukrainy pochodzenia libańskiego miejsce pobytu pod Warszawą, zorganizowałem przyjazd Ukraińców pochodzenia romskiego pod Płock do Soczewki, jestem w kontakcie z ks. Cisło i już jadą sieroty z Ukrainy z 8 opiekunami – wylicza Zgorzelski. Polityk uważa również, że „o pieniądzach powinno się mówić na końcu w takiej sytuacji, ale jeśli samorządowcy nie zostaną wsparci realną pomocą, to za chwilę mogą nie mieć środków na utrzymanie uchodźców, bo ich jest coraz więcej”.

- Mam taką osobistą tezę – w obliczu tej sytuacji, która jest, Unia Europejska powinna pomyśleć o swojej militarnej podmiotowości. Nie mówię, by tworzyć „NATO bis”. Mówię o czymś trwałym – proponuje wicemarszałek Sejmu w programie „Gość Radia ZET”. Zdaniem Piotra Zgorzelskiego mógłby to być „jakiś korpus, legion”. - W tej sytuacji byłyby to do rozważenia, żeby kompensować obecność NATO – uważa polityk PSL. - Dziś kilkanaście tysięcy amerykańskich żołnierzy przyleciało z USA, więc z pewnością szybciej na granicę z Rosją dojadą żołnierze korpusu UE. Warto się nad tym zastanowić, bo dziś jest taki czas – podkreśla gość Beaty Lubeckiej.

Dalsze sankcje dla Rosji? Zdaniem Piotra Zgorzelskiego należy „dojechać oligarchów Putina”. - Zabrać, zniszczyć ich majątki, przejąć, zablokować konta. Doprowadzić, że będą w takim dyskomforcie. Jeśli w ogóle w Rosji nastąpi zmiana, to nie obok, tylko w obrębie systemu – komentuje polityk.

RadioZET/MA