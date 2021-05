- Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. W tej chwili nie mam zamiaru odejść z Porozumienia Gowina. No chyba, że premier dołączy do klubu tych, którzy będą rozdawać pieniądze – mówi Gość Radia ZET Andrzej Sośnierz, pytany o to, czy wybiera się do Polski 2050 Szymona Hołowni.

- Scena polityczna tak w tej chwili faluje, tak się zmienia, że wszystko jest możliwe – dodaje polityk Porozumienia.

Gość Beaty Lubeckiej uważa, że „PiS bardzo intensywnie pracuje nad tym, żeby Porozumienie zniknęło”. - Znów w zakresie intryg Prawo i Sprawiedliwość okazuje się skuteczne. Rozmontowywanie swoimi, czy cudzymi w tej chwili rękami, jakoś się tam udaje – dodaje Sośnierz. Tłumaczy, że kilkanaście tygodni temu odbył się „atak na premiera Gowina, pod patronatem PiS” i stworzono „królestwo podziemi, czyli drugie Porozumienie”. Dopytywany o Adama Bielana, Andrzej Sośnierz odpowiada, że ten jest „wiernym sojusznikiem PiS i działa na jego zlecenie”.

Czy Jarosław Gowin może stracić posadę w rządzie? - W tej chwili wszystko już jest możliwe – komentuje Gość Radia ZET. - Za chwilę wszyscy już będą kibicowali, żeby Porozumienie się rozpadło, więc załóżmy, że powiemy nie, będziemy jednak próbowali przetrwać ten zmasowany atak – dodaje.

Pytany przez Beatę Lubecką o przejście prof. Wojciecha Maksymowicza do partii Hołowni, Andrzej Sośnierz odpowiada: - To, że już nie mieści się w tym wszystkim, w tym całym układzie, wiedziałem od dłuższego czasu. Dodaje, że przyjaźni się z profesorem, a ten „wahał się od dłuższego czasu, w jakim kierunku wykonać ruch”. - Miałem nadzieję, że może do mojego koła przystąpi. Postanowił w ten sposób. Tam już mu było ciasno i źle – komentuje polityk.

Andrzej Sośnierz: Zjednoczona Prawica może stracić większość, jeśli Lewica nie poprze ich w rozdawnictwie

- Jeżeli nie nastąpi wsparcie ze strony Lewicy, to za niedługo Zjednoczona Prawica może stracić większość parlamentarną – mówi Gość Radia ZET, polityk Porozumienia Andrzej Sośnierz. – Jeżeli Lewica dziarsko nie poprze [rządzących – red.] w tym rozdawnictwie, które zaczyna dominować (…), to tak – dodaje.

Sośnierz ubolewa również nad tym, że Adam Bielan nie pierwszy raz „coś tam rozmontowuje”, a w tym przypadku Porozumienie. - Teraz dostał zlecenie być może, bo trudno podejrzewać, że to ruchy wymyślone przez samego siebie – uważa gość Beaty Lubeckiej. - Poszedł do PiS z pewnym pomysłem, a kto go tam posłał, to już jest tajemnica – mówi Andrzej Sośnierz. Gość Radia ZET ocenia, że na polskiej scenie politycznej grają „różne siły: własne, środowiska finansowe, mające różne mundury, różne wpływy”.

więcej wkrótce...

RADIOZET/MA