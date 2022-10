- Mur, który starała się zbudować strona niemiecka, rozszczelnia się, kruszy. Jest nie do utrzymania w sensie prawnym – mówi Szymon Szynkowski vel Sęk, pytany o notę dyplomatyczną dotyczącą reparacji.

- Nie da udowodnić się tezy, że strona polska kiedykolwiek zrzekła się reparacji i że kiedykolwiek strona niemiecka wywiązała się, wypłacając odszkodowania – podkreśla Gość Radia ZET. Zdaniem wiceministra spraw zagranicznych, stanowisko Niemiec w tej sprawie jest „dość sztywne i niezmienne od jakiegoś czasu”, ale dzięki nocie „dyskusja o krzywdach będzie się intensyfikowała”. - To ponad 5 mln zamordowanych naszych obywateli, zagrabione środki w bankach, zniszczenia materialne – mówi gość Bogdana Rymanowskiego. Szymon Szynkowski vel Sęk dodaje, że Polska ma w tej sprawie sojuszników po stronie niemieckiej. - Jedna z posłanek, na łamach niemieckiej prasy wskazała, że rząd niemiecki nie powinien uciekać od rozmowy o kwestii odszkodowań. Kilka lat temu, podobny postulat postawił ówczesny przewodniczący polsko-niemieckiej grupy parlamentarnej. W Die Welt był artykuł wskazujący, że ta sprawa nie może być przemilczana jednym, suchym stanowiskiem niemieckiego rządu – wylicza wiceszef polskiej dyplomacji.

Co znajduje się w nocie dyplomatycznej? - Jest propozycja, by zawrzeć umowę dwustronną między Polską, a Niemcami, która rozliczałaby wszystkie kwestie. Kładziemy tę propozycję na stole – mówi Gość Radia ZET. Czy pada tam słowo „reparacje”? - Koncentrujemy się na całym szeregu wątków spraw nierozliczonych – odpowiada wymijająco Szynkowski vel Sęk. Czy w nocie zawarta jest kwota materialnego odszkodowania? - Dajmy się stronie niemieckiej zapoznać z tą notą. Za kilka dni będzie czas, by trochę więcej o niej mówić – komentuje wiceminister. Dodaje, że kategoria „spraw nierozliczonych” jest bardzo szeroka.

Pytany przez Bogdana Rymanowskiego o to, ile potrwa dochodzenie do zadośćuczynienia od naszego zachodniego sąsiada, Szymon Szynkowski vel Sęk odpowiada, że jest to scenariusz rozpisany na lata. - Być może, w warstwie ostatecznego rozliczenia, na pokolenia – dodaje Gość Radia ZET.

"Budujemy dobrą atmosferę w różnych kręgach"

Dopytywany o kampanię w niemieckich mediach, dotyczącą reparacji, wiceminister zaznacza, że ona już trwa i jest prowadzona nie tylko w Niemczech. - Polega na zabraniu głosu, choćby przez premiera - Frankfurter Allgemeine Zeitung, Spiegel. W innych krajach na świecie ukazują się teksty premiera, innych polityków. Ostatnio w Indiach, teksty mówiące o kwestii nierozliczenia reparacji – wyjaśnia Gość Radia ZET. Budujemy międzynarodową koalicję ws. reparacji? - Cierpliwości. Budujemy dobrą atmosferę w różnych kręgach, która sprawi, że ta sprawa będzie coraz lepiej rozumiana i że wiedza o zbrodniach niemieckich w Polsce będzie bardziej powszechna – komentuje Szynkowski vel Sęk.

- Zrzeczenie się reparacji przez rząd PRL – słaby argument. Są przynajmniej 4 przesłanki pokazujące, że rzekome zrzeczenie się nie było skuteczne – ocenia wiceminister. Szynkowski vel Sęk wylicza, że: 1. „Kompetencje do przyjmowania takich decyzji miała rada państwa, a nie rada ministrów, która być może ten dokument przyjęła”, 2. „W protokołach z posiedzeń rady ministrów nie ma podpisów na liście obecności w trakcie rzekomego spotkania, co wskazuje, że być może to spotkanie wcale się nie odbyło”, 3. „Decyzja była podjęta, w trybie bardzo wątpliwym, pod presją Związku Radzickiego, w warunkach wykluczających świadome oświadczenie woli”, 4. „Ta decyzja nie została przekazana stronie niemieckiej w sposób przewidziany prawem międzynarodowym”.

Szymon Szynkowski vel Sęk: Polsce nie grozi III wojna światowa

- Nie obawiam się tego, że Polacy się przestraszą. Polacy są odważnym narodem i to udowadnia cała nasza historia. Nie warto wprowadzać elementów niepokojących – odpowiada Gość Radia ZET wiceszef MSZ, pytany przez Bogdana Rymanowskiego o amerykańskiego senatora, który uważa, że Władimir Putin może zaatakować cele, znajdujące się w Polsce. - Snucie tego rodzaju scenariuszy nie służy nikomu innemu, jak Rosji – zaznacza Szymon Szynkowski vel Sęk. Zdaniem wiceszefa polskiej dyplomacji „III wojna światowa nam nie grozi, bo mamy silne zobowiązania sojusznicze, zbroimy się i wzmacniamy naszą siłę odstraszania”.

Ambasador Rosji w Polsce zostanie wydalony? - Tego rodzaju gest wiązałby się z natychmiastowym wydaleniem polskiego ambasadora w Moskwie. Polscy obywatele muszą móc liczyć na wsparcie tak długo, jak będzie to możliwe, wsparcie polskiego ambasadora w Moskwie. Kanały dyplomatyczne to drugi element – komentuje wiceszef MSZ.

Wiceszef MSZ o nowym szefie KPRM: Duże zaangażowanie, pracowitość, znajomości, doświadczenie - to wszystko Marek Kuchciński ma

- Bardzo wysoko oceniam kompetencje Marka Kuchcińskiego. Mamy stały kontakt. Był bardzo dobrym marszałkiem, jest świetnym przewodniczącym komisji spraw zagranicznych – mówi polityk PiS Szymon Szynkowski vel Sęk, pytany w internetowej części programu „Gość Radia ZET” o to, czy Marek Kuchciński zostanie nowym szefem Kancelarii Premiera. - W funkcji szefa komisji spraw zagranicznych sprawdza się doskonale i myślę, że w innej funkcji również dobrze się sprawdzi – ocenia gość Bogdana Rymanowskiego. Jego zdaniem na tym stanowisku potrzebna jest osoba „niesłychanie pracowita, z doświadczeniem, ze znajomością odpowiednich osób”. - To musi być spinacz wykonawczych działań w imieniu premiera. Duże zaangażowanie, pracowitość – to wszystko Kuchciński ma – wylicza Szynkowski vel Sęk. Dopytywany przez prowadzącego o loty byłego marszałka Sejmu, przez które „wyleciał” z fotela marszałka, polityk odpowiada, że to był „zmasowany atak medialny, sprawa wyolbrzymiona”. - Poniósł konsekwencje na wyrost – uważa Gość Radia ZET.

Polityk był również pytany o Grzegorza Brauna:

