- Rząd przygotowuje dokument dotyczący obowiązkowych szczepień. Pierwsza sprawa to dać pracodawcom podstawę prawną, by mogli weryfikować zaświadczenie covidowe. Pracodawca będzie miał możliwość weryfikacji, czy pracownik jest zaszczepiony czy nie lub czy przechorował czy nie – zapowiada w Radiu ZET wiceszef sejmowej Komisji Zdrowia Bolesław Piecha.

Gość Radia ZET dodaje, że ustawa ta wejdzie w życie „niebawem”, jeszcze w tym roku. Były wiceminister zdrowia podkreśla, że większość członków Rady Medycznej przy premierze uważa, że należy to wprowadzić. - Ja też tak uważam. To dobra metoda – ocenia polityk PiS. - Wiem, że to pewien problem, ale ja bym się go nie bał. W innych państwach to funkcjonuje i jakoś nie widzę, żeby tam był zamęt z powodu sprawdzania zaświadczeń covidowych – komentuje gość Beaty Lubeckiej.

Dopytywany o fundusz kompensacyjny odpowiada, że ustawa została przepracowana na Komisji Zdrowia, zostanie uchwalona i „pewnie będzie służyła obywatelom”. Dlaczego przez prawie 2 lata pandemii rząd nie był w stanie tego zrobić? - Zostawmy te 2 lata, bo dokument na dobrą sprawę trafił do rządu późną wiosną tego roku – mówi Bolesław Piecha i przyznaje, że „ustawa mogła być wcześniej uchwalona, gdyby odniosła się do aktualnej sytuacji”. - Aktualna sytuacja to covid i szczepienia i również szczepienia obowiązkowe, także u dzieci – dodaje polityk. - Rozwiązania w ustawie będą dotyczyły szczepień obowiązkowych. Ten, który ma obowiązek szczepienia wynikający z kalendarza szczepień albo narzucony, zasugerowany przez państwo, ma prawo domagać się kompensaty, jeśli pojawią się niepożądane działania poszczepienne i nie mówię o odczynach – zapowiada Gość Radia ZET Bolesław Piecha.

Piecha o Mejzie: Nadmiar próżności. Jest niewiarygodny. Mamy z nim wizerunkowy problem. Powinien podać się do dymisji

- Od pewnego czasu pan poseł Mejza jest niewiarygodny i nie sądzę, by przekonał kogokolwiek z klubu PiS. To jasne. Mamy pewien problem wizerunkowy z panem posłem Mejzą – mówi poseł PiS Bolesław Piecha, pytany przez Beatę Lubecką o wiceministra Łukasza Mejzę i tłumaczenia dotyczące działania jego firmy. - On się powinien podać do dymisji i byłoby to najlepsze rozwiązanie. Nie mamy wyników dochodzenia służb ws. jego firmy. Pytanie, czy jest legalna. Pewnie jest legalna, ale metody działania są wysoce nieetyczne – uważa Gość Radia ZET. Dopytywany o strategię nieodpowiadania na pytania dziennikarzy, jaką przyjął wiceminister sportu, Piecha odpowiada: - Ma do tego prawo, ale tego typu zachowania budzą mój niepokój; troszeczkę nadmiar próżności. - Na pewno to jest problem wizerunkowy. Czy spowoduje upadek rządu? Bardzo, ale to bardzo wątpię. Nie, rząd nie wisi na Mejzie – podkreśla polityk partii rządzącej.

Bolesław Piecha zastanawia się, „jaka jest ogóle konstrukcja Ministerstwa Sportu”. - Pewnie resort jest ważny, ale na pewno nie jest najważniejszym resortem. To nie jest strategiczne ministerstwo w naszym rządzie – przyznaje poseł PiS. Rządowa przyszłość Łukasza Mejzy? Zdaniem polityka „dobrze byłoby, gdyby kierownictwo klubu PiS i kierownictwo rządu kierowało się formalnymi przesłankami”. - Wizerunkowo – mamy problem – podkreśla Gość Radia ZET.

RADIOZET/MA