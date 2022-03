Dodaje, że w siedzibie ludowców w Krakowie Ukraińcy mają swój punktu kontaktowy. Polityk ocenia, że najtrudniejsze dni na granicy już chyba za nami. - Już nie ma fali uchodźców idących pieszo. Teraz są kolejki samochodów – dodaje Kosiniak, który jeździ na granicę. Gość Beaty Lubeckiej przyznaje także, że jest bardzo duży problem ze śmieciami w gminach przygranicznych. - Tu jest potrzebna interwencja państwa – apeluje.

Pytany o to, jak zatrzymać Władimira Putina, Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiada: - Niech codziennie przystępuje nowe państwo, nowa sankcja, codziennie nowa firma wycofująca się z Rosji. Dodaje, że „duże poruszenie” widać np. w Kanadzie. Co może robić Polska? - Wspierać naród Ukrainy jak tylko to możliwe i realizować dostawy, które zapowiedziała większość państw – uważa Gość Radia ZET. - Jako Polska możemy budować koalicję antywojenną, zachęcanie kolejnych państw i dawanie kolejnych sankcji. Wielka rola prywatnych firm, które mogą wycofywać się z rynku rosyjskiego – komentuje prezes PSL.

„To może skończyć się tragedią i dramatem całego świata”

Ostrzelanie elektrowni atomowej świadczy o tym, że Putin nie cofnie się przed niczym? - Widać po działaniu dzisiejszej nocy, ostrzeliwaniu mieszkań, sierocińców, szpitali. Totalna masakra, bandytyzm, zbrodnia wojenna. To nieludzkie i ohydne – mówi gość Beaty Lubeckiej. Jego zdaniem to może skończyć się tragedią i dramatem całego świata. - Nie ma granicy postawionej przed bestialstwem. To bezgraniczne i ohydne – mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.

Pytany o specustawę dotyczącą uchodźców, prezes ludowców odpowiada, że ma ona: „dać legalny 18-miesięczny pobyt w Polsce, prawo do opieki zdrowotnej i prawo do świadczeń społecznych”. - Mam nadzieję, że na przyszłym posiedzeniu Sejmu będziemy mogli ustawę rozpatrywać – dodaje polityk. Kosiniak przyznaje, że zwracał się do premiera o pomoc i zorganizowanie osoby, która ułatwi kontakt opozycja-rząd. - Jest potrzebne usprawnienie wielu rzeczy – ocenia Gość Radia ZET.

Kosiniak: Skala uchodźców może sięgnąć nawet 6 mln osób

- Jak rozmawiałem z Ukraińcami 2 dni temu, z władzami, to mówią, że duża część ludzi, którzy przechodzą przez granicę ma rodzinę w Polsce, ale też w Europie. Dla części ludzi Polska jest przystankiem – dodaje polityk. Relokacja? - Dziś nie rozmawiamy o przerzucaniu uchodźców do innych państw w Europie. Są raporty KE, które mówią, że skala uchodźców może sięgnąć nawet 6 mln osób. Dziś mamy do czynienia z ok. milionem osób – mówi Kosiniak-Kamysz.

RadioZET/MA