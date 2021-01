- Myślę, że to będzie przyrastało jak kula śniegowa. Jeśli rząd nie podejmie szybko decyzji, nie określi ram, w których moglibyśmy otwierać działalności, to będzie to przyrastało – mówi o proteście przedsiębiorców z Podhala, Gość Radia ZET Agata Wojtowicz.

- Apeluję, żeby zrobiono to jak najszybciej – dodaje prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. – Oczekujemy przede wszystkim rozmów i dialogu, bo tego od samego początku brakuje – podkreśla Wojtowicz. Pytana o wiceminister rozwoju, Olgę Semeniuk, która na antenie Radia ZET stwierdziła, że „dialog z przedsiębiorcami ma się dobrze”, prezes TIG odpowiada: - Mam nadzieję, że pani minister ma się także dobrze, ale my chyba nie najlepiej. Agata Wojtowicz zaznacza, że już w listopadzie porozumienie ziem górskich ułożyło z epidemiologami, branżą hotelarską i gastronomiczną plan i możliwości częściowego otwierania, ale do dziś nikt z rządu się do tego nie odniósł. Kondycja Podhala? - Straty w tej chwili liczymy już w miliardach złotych – mówi szefowa Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.

Gość Radia ZET zdradza, że wielu przedsiębiorców na Podhalu już wcześniej zaczęło otwierać się „po cichu, działać bez rozgłosu, szukając deski ratunku, żeby móc przetrwać”. - Wiele tych firm jest w ciężkiej sytuacji – nie otrzymali od państwa żadnej pomocy, nie mają żadnej perspektywy otrzymania środków z tarczy. Są na skraju bankructwa – dodaje. Dopytywana przez Beatę Lubecką o to, czy stoki również się otworzą, Wojtowicz ocenia, że „chyba tak nie do końca…”. - Czym większa firma tym większy problem z otwarciem, bo cały czas jesteśmy straszeni kontrolami. Pierwsze już pojawiły się w mieście – mówi prezes TIG.

Pomoc od rządu? - Dopóki nie zobaczymy na piśmie, to nie uwierzymy. Deklaracji jest bardzo dużo, ale one są strasznie rozciągnięte w czasie, albo to, co zostało deklarowane jest robione kompletnie inaczej – komentuje Agata Wojtowicz. Podkreśla, że to wszystko „pięknie wygląda w słowach”, ale „czym niżej schodzimy tym coraz więcej problemów i niepewności”. Wojtowicz zaznacza, że wiele firm nie zakwalifikowało się do tarczy branżowej, bo „tak są postawione warunki brzegowe, chociażby posiadanie odpowiedniego numeru PKD”. – Oceniam tę tarczę i niemalże zabawę numerami PKD jak losowanie totalizatora – mówi Gość Radia ZET.

Jej zdaniem rządzący nie mają jakiejkolwiek strategii. – A my wciąż nie wiemy, do kiedy jesteśmy zamknięci. Co będzie od 1 lutego?! – zastanawia się prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.

więcej wkrótce...

RADIOZET/MA