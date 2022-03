- Przez nasz punkt recepcyjny przeszło ponad 400 osób, które zostały w Sopocie. Ok. 150 osób jest w hotelach, pensjonatach, ale ilu jest naprawdę – tego nikt nie wie. Przypuszczam, że jest to jeszcze połowa tego, czyli ok. 600 osób – mówi Gość Radia ZET, prezydent Sopotu Jacek Karnowski.

Zdaniem samorządowca brakuje przede wszystkim koordynacji rządu ws. przyjmowania uchodźców. - Mamy ok. miliona ludzi. Proste zasoby kończą się – podkreśla gość Beaty Lubeckiej. - Do tej pory Polska uchodziła za miejsce, gdzie nie ma obozów, ale w tej chwili, przy II turze napływu uchodźców, przy zmianie decyzyjności ze strony rządu, przy takiej zmianie reguł – niestety takie obozy powstaną – uważa włodarz Sopotu. Jego zdaniem zaproponowane przez rząd 40 złotych dziennie od przyjętego pod swój dach uchodźcy to wystarczająca kwota, bo to „zachęta, że ludzie nie zostaną sami z tym problemem”. Problem pojawia się natomiast w przypadku hoteli czy pensjonatów. - Od 60 do 140 złotych, od 70 do 120 złotych… mój apel do rządu jest taki, by nie zmieniać reguł. Jeśli powiedziało się, że od 70 do 120 złotych, to taką kwotę trzeba przyjąć, jeśli mówi się, że 80 złotych, to 80 złotych – tłumaczy Jacek Karnowski. Podkreśla, że i tak te kwoty są „zdecydowanie za małe”.

„To błąd, który będzie się Polsce wytykało. Jako samorządy apelujemy, by dotyczyło to wszystkich, którzy uciekają przed wojną”

Dopytywany przez Beatę Lubecką o ustawę dot. statusu uchodźców, Gość Radia ZET ocenia: - Niedobra rzecz, że dotyczy tylko obywateli Ukrainy. - Jeśli są to mieszkańcy np. Białorusi, którzy wcześniej uciekli na Ukrainę – a mamy kilkadziesiąt takich osób w Sopocie – w tym momencie ustawa ich nie obowiązuje. Powinniśmy otworzyć się na wszystkich, którzy przez Ukrainę do nas przejdą – ocenia włodarz Sopotu. Jego zdaniem „obojętnie czy to Nigeryjczyk czy Afgańczyk”. - To błąd, który będzie się Polsce wytykało – uważa Karnowski. - Jako samorządy apelujemy, by dotyczyło to wszystkich, którzy uciekają przed wojną – zaznacza. Dodaje, że kolejnym błędem w ustawie jest to, że będzie ona obowiązywała przez 2 miesiące. - Nie przypuszczam, że za 2 miesiące będzie sytuacja, że masowo mieszkańcy Ukrainy zaczną od nas odpływać. To za krótko – ocenia Gość Radia ZET. Jacek Karnowski uważa, że z kolei dobrym rozwiązaniem jest natychmiastowa praca dla uchodźców ale zaznacza, że następną regulacją powinno być uznawanie dyplomów tych ludzi. - Jest to przełom, jeśli chodzi o dopuszczenie uchodźców do pracy. Tego w Europie nie było. To kapitalny przełom, brakowało tego Europie zachodniej. Ale dotyczy tylko obywateli Ukrainy. Wychodzi trochę ksenofobii. To jest niedopuszczalne – podkreśla prezydent Sopotu.

Karnowski: To zdrada stanu!

Wyprzedaż majątku Lotosu? - Jako samorządowcy z Pomorza uważamy, że to katastrofalna decyzja. Z jednej strony mówimy, że chcemy pomóc Ukrainie, jesteśmy antyputinowscy, z drugiej strony chcemy oddać kurę, która znosi złote jaja

Oddajemy za jednoroczny zysk Orbanowi, który współpracuje z Putinem, hamuje sankcje, chcemy mu sprzedać stację. To zupełnie nieporozumienie – ocenia Jacek Karnowski. Jego zdaniem to „zdrada stanu, żeby w tej chwili sprzedawać to sojusznikom Putina”. - To nieprawdopodobne. Jeśli nie zostanie to powstrzymane, to trzeba będzie te osoby rozliczyć – podsumowuje Gość Radia ZET.

RadioZET/MA