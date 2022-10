Gość Radia ZET podkreśla, że sytuacja jest „kryzysowa” i apeluje: - Rząd powinien natychmiast się tym zająć! - Mamy spotkać się z rządem w tej sprawie 12. października, ale my już nie możemy czekać – mówi Gość Radia ZET i zapowiada demonstrację w Warszawie, w piątek o godzinie 12:30. - To nie chodzi o ogrzewanie ratusza, ale o ogrzewanie szkół, basenów, oświetlenie ulic i prąd dla przedsiębiorców – zaznacza gość Bogdana Rymanowskiego.

Karnowski: Rozbójnicze działania, horrendalne zyski

Jacek Karnowski podkreśla, że już wiosną tego roku wszyscy alarmowali ws. cen prądu. Jego zdaniem spółki Skarbu Państwa prowadzą „rozbójnicze” działania. - Słynna giełda wyznacza cenę prądu, zależnie od gazu i te spółki mają horrendalne marże – połowa ceny prądy – komentuje prezydent Sopotu i dodaje: - Zupełnie nie rozumiemy, jak rząd nie umie tego horrendalnego zysku ograniczyć. Karnowski zaznacza również, że jego miasto nie dostało żadnej oferty na prąd. - Jeśli Energa zarządzana przez pana Obajtka może nie przedstawić ceny, tylko wziąć 10 razy więcej, to po co ktoś ma krzyczeć, że biorą 7 razy więcej, jak wezmą 10 razy więcej – mówi Gość Radia ZET. Dodaje, że mali przedsiębiorcy, piekarnie, restauracje upadają, ponieważ ceny prądu są „rozbójnicze”.

Jacek Karnowski o szefie MEiN: Niech ten człowiek nie opowiada bzdur, tylko weźmie się do roboty!

Pytany przez prowadzącego o to, czy jest ryzyko, że Sopot zacznie zamykać szkoły ze względu na niskie temperatury, włodarz miasta odpowiada, że to „prawdziwa ostateczność”. - Obawiam się, że jednak będzie to dotyczyć małych gmin – mówi samorządowiec. - Na pewno nie chcemy oszczędzać na szkołach, nie chcielibyśmy zamykać basenów, choć niektórzy już zamykają – zaznacza Jacek Karnowski i zapowiada, że pierwszą ofiarą cen prądu będzie oświetlenie ulic pomiędzy 1:00, a 5:00 rano. Karnowski przypomina, że subwencja oświatowa zapewnia ok. 50 proc. kosztów funkcjonowania szkół. - Pan Czarnek daje nam 50 proc. na ogrzewanie i niech ten człowiek nie opowiada bzdur, tylko weźmie się do roboty! – grzmi Gość Radia ZET. - Może pan Czarnek spojrzałby na popularność swoją i samorządowców. Nie chciałbym strzelać, ale będzie miał ok. 2 razy mniejszą popularność, niż samorządowcy – mówi prezydent Sopotu.

Dopytywany o wprowadzenie komisarzy w miastach, którymi grozi minister edukacji, za zdalne nauczanie, Jacek Karnowski odpowiada: - Nie boję się pana ministra Czarnka, nie boję się ministra Sasina. - Jedyne, kogo mogę się bać albo nie bać, to mieszkańcy Sopotu. To moi wyborcy – mówi Gość Radia ZET.

więcej wkrótce...

RadioZET/MA