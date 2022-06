Gość Radia ZET dodaje, że w tej chwili w jego mieście jest ponad 2 tys. uchodźców. Uczniowie? - Prawie 20 proc. dzieciaków w naszych szkołach to są Ukraińcy. Trochę boimy się tej sytuacji. Większość z nich jest poza naszym systemem oświaty – komentuje Karnowski. Włodarz Sopotu zaznacza, że rozmawia z ministrem Szefernakerem oraz prezydentem Dudą o tym, że trzeba przygotować się na większą falę uczniów we wrześniu. - Ciągle czekamy na długofalowe działania państwa ws. uchodźców. Stąd spotkanie z prezydentem, okrągły stół i „biała księga”, którą przekazaliśmy Andrzejowi Dudzie. Mamy nadzieję we wtorek przekazać również panu premierowi – zapowiada Jacek Karnowski. Prezydent Sopotu dodaje również, że jego miasto pracuje nad „kartą dla naszego nowego mieszkańca z Ukrainy”. - Chcemy, żeby mieli równe prawa. Już mogą pobrać kartę, która upoważnia ich do zniżek, darmowego wejścia na molo, a dzieciaki mogą korzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej – mówi gość Beaty Lubeckiej. Dodaje jednak, że sytuacja finansowa samorządów jest coraz gorsza.

„Tanio nie będzie”

Jak zapowiada się sezon w Sopocie? - Dzięki Bogu są nasi nowi mieszkańcy z Ukrainy w Sopocie. Inaczej mielibyśmy kłopoty, szczególnie w gastronomii z zapełnieniem miejsc pracy – komentuje włodarz miasta. Dopytywany o inflację i o ceny wczasów, Karnowski zapowiada, że „tanio nie będzie, zdecydowanie”. - Dla samorządowców energia elektryczna podrożała o kilkadziesiąt procent, o kilkaset procent gaz To nie są tanie wczasy – mówi Gość Radia ZET.

Jacek Karnowski dodaje, że mimo tego „Monciak” już teraz jest zapełniony. - Przyjeżdża bardzo dużo turystów z zagranicy, szczególnie tych z Warszawy. Trzeba uważać, żeby wcześniej kupić sobie bilet. Ja ostatnio spędziłem podróż w Warsie częściowo na stojąco, bo wszystkie pociągi są przepełnione – opowiada gość Beaty Lubeckiej.

więcej wkrótce...

RadioZET/MA