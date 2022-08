Zdaniem gościa Bogdana Rymanowskiego osoby odpowiedzialne powinny ponieść konsekwencje. Dopytywany przez prowadzącego o to, czy dwie dymisje to za mało i powinny „polecieć kolejne głowy”, prezydent odpowiada: - Jak odpowiedzialność zostanie ustalona – powinna zostać wyciągnięta, ale bez politycznych połajanek. - W 2017 roku dokonano zebrania i ujednolicenia kompetencji pomiędzy administracją centralną, a wojewódzką, jeśli chodzi o nadzór nad wodami, tylko nie zostało to dokończone z punktu widzenia środowiska. To bardzo ważne zadanie dla rządu, z którego będę chciał, by rząd się wywiązał, żeby poprawić rozwiązania prawne – przyznaje głowa państwa.

Andrzej Duda dodaje, że 2 dni temu był z wizytą w Krakowskim Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej i rozmawiał nt. stanu wód w Polsce. Przyczyny katastrofy ekologicznej? Gość Radia ZET podkreśla, że słucha głosu ekspertów w tej sprawie. - To prawdopodobnie splot przyczyn naturalnych z przyczynami wynikającymi z działalności ludzkiej – komentuje. Prezydent zapowiada, że w najbliższym czasie będzie miał w tej sprawie spotkanie z ekspertami, „na zachodzie Polski”.

Prezydent Andrzej Duda o brakach żywności: Nie ma o to obawy. Polskie rolnictwo zapewni nam samowystarczalność

- Uważam, że to głosy absolutnie przesadzone. Nie ma poważnej obawy o to, żeby zaistniały braki żywności. Polskie rolnictwo zapewnia nam samowystarczalność żywnościową i bezpieczeństwo żywnościowe – ocenia w Radiu ZET prezydent Andrzej Duda. Głowa państwa przyznaje w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim, że ma wrażenie, że „niektóre osoby chcą wywołać panikę na rynku” tak, jak było to np. w przypadku wykupowania cukru.

Gość Radia ZET przyznaje, że jest problem z cenami energii, ale dodaje, że jest to problem ogólnoświatowy. Kolejki przed magazynami węgla? - To ogromny problem, wielkie i bardzo ważne zadanie rządu, by problem rozwiązać w jak największym stopniu – komentuje głowa państwa. Andrzej Duda przypomina, że wielokrotnie był wyśmiewany za wypowiedzi dot. jak najdłuższego utrzymania polskiego górnictwa. - Nie da się w ciągu kilku miesięcy otworzyć nowych ścian wydobywczych [węgla – red.]. – mówi prezydent.

Gość Radia ZET zapowiada także, że „w najbliższym czasie wybiera się na rozmowy w związku m.in. z przyszłością polskiej energetyki, dostawami gazu do Polski”. - Odwiedzę szereg krajów afrykańskich, m.in. Senegal. Tam jest zainteresowanie eksportem gazu do naszego kraju. Były wstępne rozmowy – mówi prezydent Andrzej Duda.

Andrzej Duda o 15. emeryturze: Będę mobilizował rząd. Jeśli jest potrzebna – trzeba będzie rozważyć

Pytany przez Bogdana Rymanowskiego o 15.emeryturę, o której Duda mówił jeszcze w trakcie kampanii, prezydent RP odpowiada: - Jeśli będzie potrzebna 15. emerytura, to również trzeba będzie ją rozważyć, także w kontekście możliwości budżetowych. Gość Radia ZET zapowiada: - Będę razem z rządem pracował nad tymi kwestiami i będą mobilizował rząd. Głowa państwa dodaje, że „trzeba się dziś pochylać nad sytuacją tych, którzy mają najmniej i są w najtrudniejszej sytuacji”.

Czy dostaniemy pieniądze w ramach KPO? - To problem polityczny, politycznie dziś rozgrywany. Sam uczestniczyłem przez szereg tygodni w procesie rozmów, kiedy powstawała ustawa. Mimo wszystkich ustaleń, moich rozmów – te ustalenia zostały złamane – komentuje gość Bogdana Rymanowskiego. - Okazuje się, że dla Komisji Europejskiej, jej przedstawicieli, niektórych polityków UE te słowa, które wtedy wypowiedzieli nie mają znaczenia – dodaje.

RadioZET/MA