- Kupujemy sprzęt najwyższej jakości, innowacyjny, taki, którego nawet nie ma jeszcze w Polsce czy czasem w Europie – dodaje współzałożycie Orkiestry.

29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy najtrudniejszym przez pandemię? - Jedną z naszych przewag jest to, że potrafimy dostosowywać się do zmieniających się warunków – komentuje prof. Maruszewski. Podkreśla jednocześnie, że pieniądze zbiera 120 tys. dobrze przygotowanych i zabezpieczonych wolontariuszy. Gość Radia ZET zachęca także do wpłacania przez internet. – Najbardziej bezpieczne i najskuteczniejsze będzie zbieranie pieniędzy drogą internetową. 2 lata temu pierwszy raz większość środków WOŚP wpłynęło właśnie taką drogą - mówi członek zarządu Fundacji. Tegoroczny cel to laryngologia, otolaryngologia i diagnostyka głowy. - To medycyna nosa, gardła, ucha, zatok, krtani, tchawicy i oskrzeli. To obszary, w których występują wady wrodzone, występuje wiele powikłań chorób. To niesłychanie precyzyjna mikrochirurgia w obrębie zatok, z obrazowaniem tych miejsc. Tam wykonuje się złożone i bardzo precyzyjne zabiegi, które bez mikroskopu, mikronarzędzi są nie do wykonania – tłumaczy ekspert.

Pytany przez Beatę Lubecką o początki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, prof. Bohdan Maruszewski odpowiada, że wtedy nikt nie myślał o tym, co będzie za 30 lat. - Myśleliśmy, żeby zebrać jak najwięcej pieniędzy na pierwszy cel – płucoserce. Marzyliśmy o tym, żeby zebrać na ten aparat a potem się okazało, że na koniec dnia zebraliśmy 1 mln 700 tys. dolarów – wspomina Gość Radia ZET.

WOŚP w tym roku idzie na rekord? - Nigdy nie idziemy na rekord i zawsze mówimy, że nie chodzi o bicie rekordów. I w to bardzo głęboko wierzymy – mówi prof. Maruszewski.

Prof. Bohdan Maruszewski: Sprzęt Orkiestry dokonał epokowych przemian w pediatrii

- Pamiętajmy, że każdy z nas może potrzebować pomocy. Nasze dzieci, wnuki, mogą każdego dnia znaleźć się w szpitalu, w którym zobaczycie państwo serduszko – odpowiada członek zarządu Fundacji WOŚP prof. Bohdan Maruszewski, pytany w internetowej części programu o krytyków Orkiestry. - Tu nie chodzi o sympatie lub antypatie. Chodzi o to, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy dokonała wyposażenia polskiej medycyny pediatrycznej w sprzęt, który dokonał przemian epokowych – podkreśla kardiochirurg dziecięcy. Profesor zaznacza, że bez Orkiestry 6,5 mln noworodków, które urodziły się w Polsce w ciągu ostatnich 20 lat, nie miałoby przebadanego słuchu i mielibyśmy niewykryte uszkodzenie słuchu u kilkunastu tysięcy dzieci. - Dzięki Orkiestrze każdego dnia wpływa tysiąc raportów dot. przesiewowych badań słuchu u noworodków – mówi gość Beaty Lubeckiej.

Pytany o Jerzego Owsiaka, współzałożyciel WOŚP odpowiada: - Wczoraj myślałem o Jurku jako o liderze… . - Myślałem o tym, że bardzo nam teraz w Polsce potrzeba liderów, którzy myślą, czują i mówią o wartościach. Potrafią jednoznacznie nazwać to, co złe i dobre i potrafią namówić ludzi – ocenia prof. Maruszewski. - Cenię Jurka za to, że wskazuje cele zgodne z podstawowymi wartościami, że nie kręci, nie owija w bawełnę, namawia ludzi do robienia czegoś dobrego razem – wylicza lekarz.

"Spędziłem 40 lat operując dzieci"

- Czasem tęsknię za operowaniem. Spędziłem 40 lat operując dzieci. Ale trzeba umieć w pewnym momencie powiedzieć, że po to kształciliśmy następców, żeby teraz oni przejęli odpowiedzialność. To sztafeta – mówi dzisiejszy Gość Radia ZET.

RADIOZET/MA