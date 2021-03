- Chcemy zbadać ten lek, bo mamy liczne doniesienia od pacjentów, że on rzeczywiście może pomóc, ale w takiej najwcześniejszej fazie infekcji. To jest nisza, w ogóle w całej strategii terapeutycznej, bo dla pacjentów we wczesnej fazie choroby nie mamy wiele do zaoferowania – dodaje ekspert z UM w Lublinie. Gość Radia ZET tłumaczy, że przez weekend amantadyna będzie rozsyłana do ośrodków współpracujących, np. w Rzeszowie, Grudziądzu czy Wyszkowie i najważniejsze jest, by jak najszybciej zacząć podawać ją pacjentom. - Chcemy, żeby przed świętami badanie już w pełni szło – zapowiada szef zespołu badającego amantadynę.

Pytany przez Beatę Lubecką o to, czy lek ten wywołuje szybkie mutacje, prof. Konrad Rejdak odpowiada, że nikt tego nie potwierdził i dodaje, że on sam nie zna takich danych. - Lek używany jest od 30 lat i na pewno byśmy dawno wiedzieli o takim zjawisku – zaznacza ekspert. - Pytanie, czy leczyć czy nie podawać nic i czekać aż pandemia sama zniknie – dodaje.

Dopytywany o to, kiedy lek mógłby być przepisywany pacjentom – jeśli badania wykażą skuteczność – prof. Rejdak odpowiada, że generalnie droga administracyjna jest żmudna, ale tutaj mamy pewną „łatwość”. - Lek jest już zarejestrowany, dostępny na rynku. Lekarze, którzy będą mieli do dyspozycji dowody naukowe, mogą wspólnie z pacjentem podejmować decyzje – tłumaczy Gość Radia ZET.

Prof. Konrad Rejdak o rozwoju pandemii: Wszystko wskazuje na to, że może być gorzej. Ostrzejszy lockdown? Chyba nie mamy wyjścia

Lockdown powinien być mocniejszy? - Chyba nie mamy wyjścia. Wszystkie szpitale są pełne, pacjenci czekają na SOR-ach na przyjęcie. Wszystko wskazuje na to, że może być jeszcze gorzej – mówi Gość Radia ZET, kierownik Kliniki Neurologii SPSK nr 4 w Lublinie prof. Konrad Rejdak. Jego zdaniem rząd mógł wyciągnąć trochę więcej wniosków z pierwszej i drugiej fali pandemii i lepiej przygotować się na trzecią.

Rada Medyczna przy premierze? "Ku mojemu niedowierzaniu, nie widzę przedstawicieli ostrych dyscyplin medycznych"

Pytany przez Beatę Lubecką o Radę Medyczną przy premierze, ekspert ubolewa, że w jej skład wchodzą sami wirusolodzy czy specjaliści od chorób zakaźnych. - Ku mojemu niedowierzaniu nie widzę przedstawicieli „ostrych” dyscyplin medycznych: neurologia, kardiologia, chirurgia. To my musimy na co dzień być na pierwszej linii frontu – zaznacza prezes elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Dodaje, że trudno w pełni zaplanować strategię walki z pandemią bez udziału tak ważnych dziedzin, które leczą znaczną większość pacjentów całej populacji. - Może uznano, że infekcja będzie dotyczyła tylko osób zdrowych i będziemy wydzielać miejsca leczenia z covid? – zastanawia się prof. Rejdak. - Ale tak się nie dzieje. Chorują osoby obciążone chorobami współistniejącymi, trafią do szpitali niecovidowych, tam będą leczeni i tam dojdzie do zablokowania systemu, bo obok siebie muszą być chorzy i z covid i bez covid – mówi Gość Radia ZET.

więcej wkrótce...

RADIOZET/MA