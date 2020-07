Prof. Wiesław Godzic o kampanii: Krwawa łaźnia. Obawiam się zamieszek

- To krwawa łaźnia. My oczekujemy czegoś takiego i traktujemy to jako show. Będą pyskować, mówić sobie nieprzyjemne rzeczy. Prawdę mówiąc, przyznajmy się – każdy z nas właśnie tego oczekuje – mówi gość Radia ZET, socjolog i medioznawca prof. Wiesław Godzic, pytany o kampanię.

Zdaniem eksperta była ona „w połowie nudna”. - Wystąpienia są tak podobne do siebie, że jak usłyszysz jedno, to słyszysz właściwie wszystkie – ocenia profesor.

"Prezes puszcza oko do swoich rówieśników i mówi: słuchajcie, jest fajnie, nie umiera się od tego, przyjdźcie"

Jarosław Kaczyński pojawił się w kampanii? - Dobrze, że prezes się pokazał. Źle, że tak późno. To źle dla PiS, ale to pewnie coś znaczy, jakaś zmiana warty – mówi ekspert i dodaje, że „ta machina jest tak rozpędzona, że wszystko zmiecie, co jest po drodze”. - Gdyby to nie było czymś niestosownym, to powiedziałbym, że prezes puszcza oko do swoich rówieśników i mówi: słuchajcie, jest fajnie, nie umiera się od tego, przyjdźcie – komentuje prof. Godzic. Ocenia także, że prezesowi coraz trudniej skoncentrować się na jakiejś rzeczy. - Coraz trudniej grać mu rolę przywódcy. Cóż to za przywództwa, którego czuwania nad całością nie czuć? – pyta gość Radia ZET.

Prof. Godzic: Duda krzyczy i ja nie wiem, czy do mnie czy obok mnie czy mam reagować na ten krzyk

Pytany przez Beatę Lubecką o podsycanie negatywnych emocji, socjolog uważa, że tutaj przoduje Andrzej Duda. - On krzyczy i ja nie wiem, czy do mnie czy obok mnie czy mam reagować na ten krzyk. Trzaskowski ma nieco lepiej ustawiony głos. Jest nieco miękki – mówi prof. Godzic. Jego zdaniem kandydat Koalicji Obywatelskiej również musi zachowywać się „wiecowo, czyli właściwie krzyczeć”, ale jest to do akceptacji.

"Debaty nie mogło być, bo Polacy nie potrafią ze sobą rozmawiać"

Debata, której nie było? - Tej debaty nie mogło być, bo Polacy nie potrafią ze sobą rozmawiać. A rozmowa polega na tym, żeby uznać racje drugiego i stworzyć dialog. Tego nie ma. Tego, sorry, należy uczyć także w szkołach, jak odpowiadać argumentem – komentuje gość Radia ZET. Zdaniem eksperta jest to „przerażające”, że nie ma dialogu i przez najbliższy czas go nie będzie. - Bo strony zachowują się tak: twój kandydat jest głupi, nie potrafi zrobić najmniejszej rzeczy, nie chcę rozmawiać. Sorry, ale to nie jest zaproszenie do debaty – dodaje prof. Wiesław Godzic.

Prof. Wiesław Godzic: To może być bardzo niebezpieczna noc i najbliższe dni

Socjolog i medioznawca z Uniwersytetu SWPS obawia się zamieszek tuż po wyborach. – To może być bardzo niebezpieczna noc i najbliższe dni, bo jedna i druga strona będą sobie przypisywały zwycięstwo. Nagle rzucą worek z Irlandii, z Nowego Jorku i te 0,5 proc. zmieni się i przejdzie na drugą stronę – komentuje. Jego zdaniem „wszystko było tak nabuzowane, że to kiedyś musi wybuchnąć”.

więcej wkrótce...

RADIOZET/MA