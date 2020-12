Radosław Fogiel: Wsłuchamy się w głos rolników i zobaczymy, jakie są możliwości

Radosław Fogiel w ten sposób odniósł się do sobotniego protestu rolników w Warszawie. Protestujący domagają się wsparcia finansowego dla swojej branży. - To nie jest pierwszy raz, kiedy wsparcie dla rolników jest potrzebne i ono zostanie udzielone. Oczywiście w takim zakresie, w jakim jest ono możliwe. Jestem przekonany, że minister rolnictwa rękę na pulsie trzyma - deklaruje poseł PiS.

Pytany przez Joannę Komolkę o to, jaka to będzie konkretna pomoc, odpowiada: - Oczywiście, że gospodarka to naczynia połączone i spowolnienie gospodarcze przez pandemię ma wpływ na nas wszystkich - na rolników, na wiele innych branż. Nie jest tajemnicą, że rząd i premier robią wszystko, żeby skutki tego kryzysu minimalizować. I dodaje: - Ale protesty rolników dotyczące tzw "piątki dla zwierząt" wynikają chyba z jakiegoś niezrozumienia. Rozumiem, że jest obawa rolników o straty finansowe, a nie jest to kwestia traktowania zwierząt.

Radosław Fogiel odpowiada również na postulaty protestujących dotyczące zbyt niskich cen skupu mięsa. - Wiele lat temu zlikwidowano polski skup i polskie przetwórstwo. W tej chwili ten rynek jest zdominowany przez zagraniczne koncerny. Nie da się w kilka lat odwrócić wszystkich błędnych decyzji, które zostały podjęte na przestrzeni ostatnich lat trzydziestu - mówi Fogiel.

Radio ZET/RadioZET.pl