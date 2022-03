Gość Radia ZET zaznacza, że główny problem polega dziś na relokacji tych osób. - Są dziś w wielkich halach, a chodzi o to, by przekonać do relokacji do mniejszych miejscowości. To jest rola rządu – podkreśla Prymas Polski.

„Jestem w gotowości. Przygotowujemy mieszkanie”

Pytany przez Beatę Lubecką o to, jak wyglądają działania Kościoła, jeśli chodzi o przyjmowanie uchodźców, duchowny odpowiada: - Przyjmujemy we wszystkich wolnych mieszkaniach. Abp Polak wylicza, że są to: plebanie, kurie diecezjalne, seminaria duchowne, domy rekolekcyjne, domy parafialne i jest również tysiąc domów zakonnych, które przyjęły uchodźców. - Są też mieszkania prywatne w zasobach diecezji. U mnie też jest jeszcze wolne mieszkanie – dodaje. Dopytywany, czy przyjął osoby potrzebujące zgodnie z zapowiedzią, Prymas Polski komentuje: - Jeszcze fizycznie tych osób nie mam pod dachem, ale jestem w gotowości. Zapowiada, że ma do niego przyjechać rodzina, ale na razie wszystko trzeba przygotować. – Zwłaszcza osoby starsze mają potrzebę, żeby były trochę inne warunki, bardziej samodzielne. Chodzi na przykład o dojście do kuchni. Mamy tzw. dolną kuchnię i siostry oddają ją do dyspozycji – wyjaśnia abp Wojciech Polak. Dodaje również, że w domach rekolekcyjnych montowane są np. pralki. Przyjęcie uchodźców do Domu Biskupa? – Jest jednocześnie biurem, przez które przechodzą każdego dnia osoby. Nie mam wydzielonej części prywatnej. To wszystko jest przechodnie. Dla takich osób [uchodźców – red.] musi to nie być krępujące, że będą spotykać ludzi czekających na spotkanie z biskupem – komentuje duchowny. Abp Wojciech Polak przyznaje, że nie jest w stanie powiedzieć, ile osób przyjęła jego diecezja.

Prymas Polski: Kupujemy materace, łóżka. Wszystkie pieniądze pochodzą od wiernych

- Kupujemy materace do spania, kupujemy łóżka i wszystko – mówi abp Wojciech Polak w rozmowie z Beatą Lubecką. Środki? - Wszystkie nasze pieniądze pochodzą od wiernych. Ja nie mam innego działania. Wszystkie moje pieniądze, które otrzymuję jako diecezją są od wiernych – podkreśla Gość Radia ZET. - Wczoraj dyrektor domu rekolekcyjnego mówi: proszę księdza, potrzebuję na 2 tony węgla, muszę jak najszybciej napalić, by przygotować [dom na przyjęcie uchodźców – red.]. Te pieniądze na to idą – opowiada duchowny. Arcybiskup dodaje, że ostatnie 32 mln złotych, które zostały zebrane na Caritas, były efektem zbiórki w kościołach w czasie Środy Popielcowej i w niedzielę przed Wielkim Postem. - 180 tirów, które przejechały granicę ukraińską, 40 mln, które już zostały na tę pomoc na Ukrainę przekazane. To wkład całego Kościoła w Polsce – podkreśla Prymas Polski.

„Znamiona ludobójstwa, masakrowanie ludzi. Nasza pomoc jest naszym protestem”

- Ma to znamiona ludobójstwa. To wyniszczenie suwerennego, niepodległego narodu. Papież Franciszek dramatycznie wołał: Masakra! To jest masakrowanie ludzi – tak działania Władimira Putina ocenia abp Wojciech Polak. Zaznacza, że nie ma żadnej dwuznaczności w tym, kto jest agresorem, a kto ofiarą. - Cała nasza pomoc dla uchodźców jest naszym protestem, niezgodą na to, że ludzie są wypędzani z domów, cierpią – mówi gość Beaty Lubeckiej.

Dopytywany o to, jak podtrzymywać chęć niesienia pomocy, Prymas Polski ocenia, że „to maraton, a nie sprint” i „trzeba pamiętać przede wszystkim o tym, że ci ludzie nie wybrali sobie drogi do Polski, nie przyszli tutaj dlatego, że chcieli”. - To ludzie wypędzeni z domów, którzy szukają życia – dodaje. - Kościół musi też o tym mówić, poprzez nasze nauczanie: przyjąć, ochraniać, integrować. W duchu tych słów musimy pokazywać, że jesteśmy jako społeczeństwo zaangażowani w te działania – podkreśla abp Polak. - Pamiętajmy, że Bóg jest po naszej stronie. Nie po stronie agresji, nienawiści. Pan Bóg nie jest bogiem wojny i nienawiści, jest bogiem pokoju, dlatego będzie nam błogosławił – podsumowuje Prymas Polski abp Wojciech Polak.

RadioZET/MA