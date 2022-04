Robert Pszczel: Putin się przeliczy. On nie rozumie jak działa Zachód

Zdaniem dyplomaty Kreml i rosyjscy decydenci liczą na to, że Zachód znudzi się wojną, ale to błędne kalkulacje, przeliczą się. - Putin nie rozumie, jak działa Zachód. On widzi problemy, które są realne, ale nie rozumie np. znaczenia opinii publicznej, która się radykalizuje. Nie rozumie znaczenia dyskusji, nie rozumie sposobu podejmowania decyzji – wylicza gość Beaty Lubeckiej. Dodaje, że prezydent Rosji nie rozumie również, że kraje demokratyczne wypracowują nowe podejście, w zależności od rozwoju sytuacji, że Szwecja i Finlandia chcą przystąpić do Sojuszu Północnoatlantyckiego. - Putin powiedział wczoraj w swoim ślinotoku coś, co odzwierciedla stan jego umysłu i analizy: że wszystko wróci do normy, czas to rozwiąże. Po czym odniósł się do rosnących cen żywności i energii – komentuje Robert Pszczel.

„Putin kłamie, będąc świadomym”

Dopytywany przez Beatę Lubecką o komentarz Władimira Putina do wydarzeń i zdjęć z Buczy, że to „prowokacja i fałszerstwo”, jej gość odpowiada: - W dużym stopniu on kłamie, będąc świadomym tego. Były dyrektor biura informacyjnego NATO w Moskwie zaznacza, że jest zbyt dużo dowodów na to, że okrucieństwo i barbarzyństwo to są „systemowe działania wojsk rosyjskich z punktu widzenia przyzwolenia, a nawet zachęcania”. - Nie jestem skłonny uwierzyć, że Putin nie ma wiedzy o tym, co w wielu miejscach jego żołnierze robią – mówi Pszczel. Dodaje jednak, że w pewnym sprawach prezydent Rosji może być wprowadzany przez swoich współpracowników w błąd lub nie przyjmować ich po prostu do wiadomości. - Ze względu na charakter tego reżimu i sposób, w jaki prowadzona jest dyskusja, można być prawie pewnym, że ludzie, którzy dostarczają informacji Putinowi, robią to w taki sposób, by było to wygodne dla nich. To mogą być informacje niepokrywające się z rzeczywistością – podkreśla Gość Radia ZET.

Robert Pszczel zaznacza, że celem Władimira Putina jest prześladowanie, niszczenie, fizyczne likwidowanie przywódców i osób, które mają coś do powiedzenia w społeczeństwie ludności cywilnej. Brutalna strategia? - Ja nie wiem, czy tam ktoś w pełni panuje w tzw. armii rosyjskiej nad tym, co dzieje się w poszczególnych oddziałach. To kwestia przyzwolenia na pewne działania, które – jak cynicznie by to nie zabrzmiało – mieszczą się w celach ogólnych operacji: wyniszczenie społeczeństwa ukraińskiego i zmuszenie Ukraińców do poddania się – analizuje ekspert.

Pytany o wizytę prezydentów Polski, Łotwy i Estonii w Kijowie, dyplomata ocenia, że na pewno będzie mowa o wsparciu militarnym Ukrainy, w kontekście dostaw sprzętu.

więcej wkrótce...

RadioZET/MA