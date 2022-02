Gość Radia ZET zaznacza, że jeśli ktoś tak bardzo nie zgadza się z własną formacją, to „nikt tu nikogo pod pistoletem nie trzyma”. Zdaniem Fogla, Jackowski był bardzo „hołubioną medialnie” postacią. - To jest dla dziennikarza łakomy kąsek, kiedy można podpisać „PiS” kogoś, kto w każdej sprawie wypowiada się o 180 stopni inaczej, niż Prawo i Sprawiedliwość – komentuje wicerzecznik partii rządzącej. Radosław Fogiel „nie do końca kupuje” tłumaczenia senatora, że „on jako jedyny w klubie trzymał się programu PiS, 230 posłów się myli, myli się komitet, myli się kierownictwo klubu, pan prezes odszedł od programu partii i jedyny, ostatni, wiernie tkwiący przy programie partii jest senator Jackowski”. - Pan senator dalece wybiegł poza akceptowane w każdej partii standardy. Nasze serca są dobre i pojemne, ale mają swoje granice – dodaje w internetowej części programu.

Pytany przez Beatę Lubecką o to, kiedy w Sejmie będzie głosowany wniosek o powołanie komisji śledczej ds. inwigilacji, Gość Radia ZET odpowiada, że to decyzja prezydium i dodaje, że w przekonaniu partii rządzącej to „szopka polityczna”. - Idea komisji ma na celi stworzenia wrażenia, że w działalności służb było coś nie w porządku, ale każda kontrola operacyjna jest w Polsce pod kontrolą sądu – zaznacza polityk.

Radosław Fogiel: Mało jest osób w Polsce, które tak krytycznie podchodzą do Putina, jak marszałek Terlecki

- Będziemy zachęcać naszych europejskich partnerów w ramach UE do zdecydowanych ruchów ws. Rosji – mówi Gość Radia ZET, wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. Dopytywany o wypowiedź Ryszarda Terleckiego, który stwierdził, że Władimir Putin „wyszedł z twarzą”, polityk odpowiada: - Atak na marszałka za te słowa jest kompletnie nietrafiony, to robienie z igły widły. Zdaniem Fogla, wicemarszałkowi Sejmu chodziło o „analizę działań Putina i próbę przewidzenia motywacji w kontekście wewnętrznym”. - Być może te działania, gdyby miało się na nich zakończyć, miały również w aspekcie wewnętrznym wyjście z twarzą wobec swoich obywateli, generalicji, wobec swoich służb – tłumaczy gość Beaty Lubeckiej. Radosław Fogiel zaznacza, że „mało jest osób w Polsce, które tak krytycznie podchodzą do Putina, jak marszałek Terlecki”.

Gość Radia ZET podkreśla, że działania Rosji są złamaniem prawa międzynarodowego i pogwałceniem integralności terytorialnej Ukrainy. - Bardzo bym apelował, by – zwłaszcza w tej sytuacji – odłożyć zwyczajowe bicie się po głowie każdym kijem, który się znajdzie – dodaje.

- Nie ma powrotu do obowiązkowego poboru. PiS tego nie planuje. Planujemy za to cały system zachęt: służbę dobrowolną, roczną służbę wojskową, ale dobrowolną, po miesiącu przeszkolenia 11 miesięcy służby płatnej – zapewnia Radosław Fogiel w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. - Chcemy w pozytywny sposób, przy użyciu pozytywnych środków zachęcać do wstąpienia do armii – dodaje wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Jego zdaniem zwiększenie stanu osobowego jest bardzo istotne, a polską armię należy wzmacniać „wszystkimi dostępnymi środkami”. - Zakupy sprzętu i uzbrojenia muszą być dokonywane tak szybko i takimi metodami jak się da. Jeśli mamy możliwość inżynierii finansowej po to, by zdobyć środki na zakupy, to trzeba z niej skorzystać – komentuje gość Beaty Lubeckiej. Radosław Fogiel wylicza, że ustawa o obronie ojczyzny jest po to, by „zagwarantować finasowanie modernizacji, zagwarantować metody i środki zwiększenia stanu osobowego, zapewnić finansowanie również dla żołnierzy”.

Pytany o posiedzenie Europejskiej Partii Ludowej, zwołane przez Donalda Tuska w związku z sytuacją na Ukrainie, wicerzecznik PiS odpowiada: - Wspaniale, alleluja, bardzo się cieszę. - Mam nadzieję, że coś z tego wyniknie – dodaje polityk. - Liczę, że w efekcie posiedzenia, przedstawiciele EPP będą zadeklarowanymi zwolennikami twardej linii wobec Rosji. Liczę, że Tuskowi uda się przekonać do tego kolegów i koleżanki, zwłaszcza z krajów Europy zachodniej – komentuje Fogiel.

„Nie można w demokracji zabronić prywatnemu przedsiębiorcy kupowania w legalnych źródłach”

Kiedy Polska przestanie kupować rosyjski węgiel? - Polska używa kilkadziesiąt milionów ton, więc to jest kilka procent… Odejdziemy – deklaruje Fogiel. - Premier Sasin zapowiedział, że po zakończeniu aktualnych kontraktów długoterminowych spółki Skarbu Państwa nie będą podpisywać kolejnych – dodaje. Polityk podkreśla, że jeden kraj nie może podjąć decyzji o zerwaniu handlu z Rosją. - To unijno-rosyjskie umowy handlowe. Nie można przecież w demokracji zabronić prywatnemu przedsiębiorcy kupowania w legalnych źródłach. Sytuacja zmieni się, jak UE postanowi nałożyć sankcje – wyjaśnia.

Wicerzecznik PiS o nowym ministrze finansów: Rząd szuka

Pytany o nowego ministra finansów, Gość Radia ZET odpowiada: - Ja znam nazwisko nie od dziś – to premier Morawiecki. Zapewnia, że rząd wciąż szuka. - Jak znajdzie, to podzieli się tą informacją – komentuje. Fogiel dodaje, że podstawową rolą ministra finansów jest pilnowanie budżetu, ale również realizacja planów przyjętych na rządzie. - To nie jest tak, że minister znajduje na progu, na wycieraczce kopertę z jakimiś poleceniami – mówi Gość Radia ZET.

Ile kosztowało reklamowanie Polskiego Ładu? - Najpierw nagrana zapowiedź prezentacji, więc to był koszt. Później była konwencja, o tyle tańsza, bo była w reżimie covidowym. Przy okazji konwencji zlecono produkcję broszur. I tyle – mówi Radosław Fogiel.

RadioZET/MA