Tak Gość Radia ZET odpowiada na pytanie o to, co będzie, jeśli Solidarna Polska nie poprze prezydenckiej ustawy dotyczącej likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. - Rzekomo ogromny konflikt na kanwie ustawy o reformie sądownictwa w dużej mierze jest kwestią wyobrażoną – podkreśla polityk partii rządzącej. Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, czy część „ziobrystów” przejdzie z Solidarnej Polski do Prawa i Sprawiedliwości, Fogiel zapewnia: - Gramy na jednej Zjednoczonej Prawicy. - Kierownictwo PiS nie chce grać na rozbicie żadnej partii, która tworzy Zjednoczoną Prawicę. Cząstka „zjednoczona” jest tu niezwykle istotna – mówi wicerzecznik PiS.

Mateusz Morawiecki kandydatem na prezydenta?

Pytany o sondaż IBRiS dla Radia ZET, z którego wynika, że wśród wyborców Zjednoczonej Prawicy, Mateusz Morawiecki jest zdecydowanym faworytem w rankingu kandydatów na prezydenta i zagłosowałoby na niego 53 proc. osób, Radosław Fogiel odpowiada: - Jest premierem, sprawdza się bardzo dobrze na tym stanowisku i myślę, że też nie planuje żadnych zmian. Partia rządząca szuka już kandydata? Gość Radia ZET zapewnia, że „PiS nikogo nie szuka”. - Wszystkie tego typu dywagacje to infotainment. Dziś możemy mówić o setkach osób, które potencjalnie mogłyby być kandydatami – komentuje. Zdaniem polityka partii rządzącej, dziś jest to „pisanie palcem po wodzie, wróżenie z fusów”. Pytany o to, czy jeśli PiS wygra przyszłe wybory parlamentarne, to Mateusz Morawiecki znów będzie premierem, Radosław Fogiel odpowiada: - Na razie nic nie wskazuje na zmiany.

Fogiel o stanie zagrożenia: Można spać spokojnie

- Takie pomysły nikomu po głowie nie chodzą. Można spać spokojnie – komentuje Gość Radia ZET, pytany o to, czy rządzący chcą wprowadzić w Polsce stan zagrożenia w związku z wojną tak, jak zrobił to Viktor Orban na Węgrzech. Orban przyjacielem Prawa i Sprawiedliwości? - Wojna na Ukrainie przewartościowuje pewne rzeczy. Zachowanie i polityka Węgier nie jest czymś, co Polska by popierała – zaznacza wicerzecznik partii rządzącej. Zwraca się również do prowadzącej: - Wpycha nam pani dziecko w brzuch w postaci Orbana, a dlaczego nie mamy porozmawiać o Berlusconim, który wzywał Unię Europejską, by zmusiła Ukrainę do przyjęcia rosyjskich warunków, a którego Tusk przed chwilą wynosił pod niebiosa?

Radosław Fogiel objeździe prezesa PiS po Polsce: Nie zależy nam, by ładować się Polakom za parawan

- Jarosław Kaczyński chce odwiedzić każdy z nowo powołanych okręgów wyborczych. Powiaty? Będzie to większa grupa posłów, którzy będą ruszać w Polskę. Chcemy, żeby w każdym powiecie takie spotkanie się odbyło, co najmniej jedno – mówi wicerzecznik PiS w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, czy będą to wakacje, Radosław Fogiel komentuje: - Nie zależy nam na tym, żeby Polakom wypoczywającym w sierpniu ładować się za parawan.

„Nie chcielibyśmy oglądać obrazków, jak ktoś [z PO – red.] wylądował w rzeczce”

- Rada płynąca z dobrego serca: niech zaktualizują sobie mapy w nawigacjach, bo w przeciwieństwie do PiS, dla nich podróż w Polskę to będzie pewna nowość – tak z kolei Gość Radia ZET komentuje, zapowiadany przez PO objazd po Polsce. - Nie chcielibyśmy oglądać obrazków, jak czasami na YouTube, że ktoś zaufał nieaktualnej nawigacji i wylądował w rzeczce – dodaje polityk partii rządzącej.

Pytany o połączenie wyborów parlamentarnych z samorządowymi, wicerzecznik PiS odpowiada, że „temat jest otwarty, nad którym należy się zastanowić”. - Ponieważ kadencje samorządów zostały przedłużone do 5 lat, wybory były w 2018 roku, więc wybory samorządowe wypadają jesienią 2023. Parlamentarne również jesienią 2023. Pytanie, w jaki sposób to rozwiązać – zastanawia się Radosław Fogiel. Jego zdaniem „na pewno nikt [z rządzących – red.] nie będzie robił żadnych kombinacji wyborczych mając na myśli to, że ktoś wypadnie lepiej, a ktoś wypadnie gorzej”. - Nam może zaszkodzić to, jeśli nie przyłożymy pełną siłą i z pełną stanowczością do kampanii wyborczej i zamierzamy to zrobić – zapowiada gość Beaty Lubeckiej.

Nowy program Prawa i Sprawiedliwości? - Prace się dopiero zaczynają. Zdajemy sobie sprawę, że wiele rzeczy się zmieniło i w wyniku pandemii, i wojny na Ukrainie, i cała zmiany architektury bezpieczeństwa w naszej części Europy, i kwestie bezpieczeństwa energetycznego – komentuje wicerzecznik PiS.

Dlaczego będą 94 okręgi, a nie 100? - Bazujemy, by był związek struktury partyjnej z rzeczywistością społeczno-polityczną. Wcześniej bazowaliśmy na okręgach wyborczych do Sejmu, teraz bazujemy na okręgach do Senatu – wyjaśnia polityk.

RadioZET/MA