Europoseł uważa, że nasz rząd „najbardziej krzykliwie domaga się sankcji, mają być wprowadzone przez innych, a rosyjski węgiel nadal płynie szerokim strumieniem przez polską granicę”. - Mamy festiwal żądań wobec reszty Europy. Wprowadzili konfiskatę rozszerzoną wobec polskich przedsiębiorców, a gdy przychodzi do rosyjskich oligarchów mówią: „a, nie, nie, nie można nic zrobić, bo konstytucja” – komentuje były szef polskiej dyplomacji. - Spodziewam się po naszym rządzie, że da dobry przykład. Po drugie – przeprowadzi dojrzałą rozmowę z opozycją, ze społeczeństwem o tym, jak sankcje wpłyną na naszą gospodarkę – mówi gość Beaty Lubeckiej i zaznacza, że nie ma skutecznych sankcji, które nie rodzą kosztów dla państwa, które je wprowadza. Pytany o słowa marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, który ocenia, że Polska „finansuje zbrodniczy reżim” Władimira Putina, Radosław Sikorski odpowiada, że „najgorzej prawdę powiedzieć”. - Prawda najbardziej kole w oczy. Powiedział prawdę, że polski rząd nie wprowadził jeszcze żadnych sankcji na Rosję – podkreśla Gość Radia ZET. - Martwi mnie to, że zachód wprowadza sankcje bolesne także dla siebie, a mnie nie przychodzi do głowy, jakie sankcje wprowadza Polska – dodaje.

Wizyta prezydenta USA i działania Secret Service? „Nieprofesjonalne, zbędne, imperialne panoszenie się”

Radosław Sikorski zdradza, że w geście protestu przeciwko praktykom Secret Service nie pojawił się na przemówieniu Joe Bidena na Zamku Królewskim. - To zamykanie miasta, całych ulic, by ktoś mógł przemknąć przez 30 sekund jest nieprofesjonalne i zbędne. Wymaganie, by na 30-minutowe przemówienie być 3 godziny wcześniej – też zbędne – ocenia były szef MSZ i MON. Jego zdaniem nie ma żadnych potrzeb bezpieczeństwa, by wprowadzać takie działania. - To imperialne panoszenie się, szkodliwe dla gościa. W przeszłości było tak, że warszawiacy machali do prezydentów, wyrażali entuzjazm, a tu całe miasto zamarłe – komentuje europoseł. Dodaje, że w okolicy Muzeum Narodowego w Warszawie, gdzie mieszka, już 4 godziny przed 30-sekundowym przejazdem prezydenta USA nie można było przechodzić przez ulicę. - Przecież to absurd – uważa Sikorski. Dopytywany o wystąpienie Bidena, gość Beaty Lubeckiej odpowiada: - Byłoby dobrze, gdyby prezydent Biden przypomniał, że my też jesteśmy sojuszem nuklearnym, a w tym przemówieniu nie przypomniał”.

Stałe bazy amerykańskie w Polsce? - Moim zdaniem to nastąpi, z powodów logistycznych. Amerykanie już są w Rzeszowie. Jeśli wojna będzie się przedłużała, to Amerykanie z powodów wygody będą chcieli stworzyć tam bazę noclegową i wtedy ma pani stalą obecność – mówi były minister obrony.

Sikorski: Potrzebne są wyjaśnienia Kaczyńskiego

Pytany o działania NATO wobec Ukrainy, Gość Radia ZET ocenia, że „w tym kryzysie NATO dla swoich członków okazało się wiarygodne i żwawe”. - Ukraina, niestety, przez 25 lat po odzyskaniu niepodległości myślała, że prowadzi wielką grę między zachodem, a wschodem zamiast integrować się pełną parą z zachodem. Nie zdążyła wejść do sojuszu, kiedy Rosja jeszcze nie sprawdzała tych gwarancji – podkreśla Radosław Sikorski. Jego zdaniem na wojnę z Rosją nikt się nie pali. Misja pokojowa NATO na Ukrainie? Zdaniem Gościa Radia ZET, sprawa staje się coraz bardziej tajemnicza. - Teraz okazuje się, że Ukraińcy wcale nie życzyli sobie takiego pomysłu. Pytanie, kto podrzucił ten pomysł Kaczyńskiemu i jaki miałby być cel. Z wypowiedzi Zełenskiego pobrzmiewa lekka obawa, że tu ktoś chce tworzyć zamrożony konflikt, czy wprowadzać wojska wbrew woli Ukrainy. To zaczyna być bardzo dziwne i wydaje mi się, że potrzebne są wyjaśnienia Kaczyńskiego – analizuje były szef MSZ i MON.

Pytany przez słuchacza o to, czy nadal uważa, że Rosja powinna zostać członkiem NATO, Radosław Sikorski ocenia, że „do tego trzeba będzie wrócić”. - Warunki: trzeba być demokracją i wycofać się z okupowanych terenów. Taka Rosja byłaby innym krajem. W naszym interesie byłoby, by takie warunki spełniła – uważa Gość Radia ZET.

