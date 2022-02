- Pojechaliśmy aż za Mariupol, czyli prawie na linię kontaktu. To, co mnie zdziwiło to to, że tam życie toczy się normalnie i nie widać żadnych przygotowań społeczeństwa do możliwej inwazji – opowiada europoseł PO Radosław Sikorski, który był na Ukrainie w ramach delegacji z PE.

- Szef MON, premier, szef parlamentu, wicepremier zapewniali nas, że sektor obronny jest mobilizowany, wojsko ćwiczy scenariusze, ale wiemy, że wojna to nie tylko wojsko. Nie widać, żeby miasta były do tego przygotowywane – dodaje były minister obrony i były szef polskiej dyplomacji. Ukraińcy masowo kupują broń do samoobrony i obrony terytorialnej? - Pukawkami się nie wygra z armią rosyjską – komentuje Gość Radia ZET. Zdaniem Sikorskiego „Ukraińcy mają już broń przeciwpancerną na każdy rosyjski czołg i mogą od razu przejść do fazy wojny partyzanckiej, która może toczyć się latami i pochłonąć dziesiątki tysięcy ofiar”. Polityk zaznacza, że jeśli Władimir Putin sądzi, że będzie tak, jak na Krymie czy w Donbasie, to będzie miał „dużą niespodziankę”. Dopytywany przez prowadzącą o najwyższego rangą amerykańskiego dowódcę wojskowego, który miał przekazać kongresmenom, że Kijów może upaść w ciągu 3 dni, były minister obrony komentuje, że „jak to się raz zacznie, to nawet, jeśli Rosjanie odniosą zwycięstwo w pierwszej fazie, to nie będzie to koniec wojny”. - Ukraińcy mają plany rozśrodkowania sił i wcale nie palą się do walnej bitwy, w której mogą nie osiągnąć sukcesu – mówi Radosław Sikorski. Jego zdaniem Władimir Putin przygotował wszystko, co jest mu potrzebne do zbrojnej interwencji. - Putin może ponownie popełnić ten błąd, co w 2014 roku – sądzić, że ci, którzy mówią po rosyjsku to Rosjanie i będą mu kwiaty sypać i łuki triumfalne budować. Tak nie będzie. Ukraina się skonsolidowała jako naród, pół miliona Ukraińców przeszło przez służbę na linii frontu i tak łatwo nie dadzą za wygraną – uważa europoseł PO.

„Próbują zapobiec wojnie ci, którzy dostarczają Ukrainie broń”

Dopytywany o broń, Radosław Sikorski odpowiada: - Ci, którzy dostarczają broń Ukrainie – mam nadzieję, że zrobi to także Polska – próbują zapobiec wojnie. Były szef polskiej dyplomacji jest zbudowany postawą USA. - Dostarczają Ukrainie wiadomości wywiadowcze na szczeblu strategicznym i taktycznym, uprzedzają o kolejnych prowokacjach – mówi polityk.

Sikorski: Trochę późno, ale lepiej późno, niż wcale

Reaktywacji Trójkąta Weimarskiego? - Jeśli rozmawiamy to poza głównym nurtem, jeśli prezydent Andrzej Duda próbuje przejąć inicjatywę, uzyskać wpływ na bieg wydarzeń, to też dobrze, a nie źle. Trochę późno – ocenia Gość Radia ZET. Przypomina, że to właśnie w tej formule „interweniowaliśmy w czasie Euromajdanu w 2014 roku, co doprowadziło do zakończenia masakry”. Sikorski dodaje, że bardzo trudno skonstruować koalicję na rzecz czegokolwiek bez udziału Niemiec. - W polskim interesie jest mieć poprawne stosunku z Niemcami. Jeśli partia rządząca dochodzi do tego po 7 latach, to trochę późno, ale lepiej późno, niż wcale, jak powiedział góral spóźniając się na pociąg – komentuje. Zdaniem byłego szefa MSZ „przez te wszystkie lata trzeba było budować wizerunek eksperta ds. wschodnich, przekonywać do naszego punktu widzenia, budować kapitał polityczny, a nie droczyć się z instytucjami europejskimi, łamać konstytucję i traktaty i być na marginesie”.

